Nederlandsk gravejournalist er død

Peter de Vries ble skutt i Amsterdam i forrige uke. Nå melder melder TV-stasjonen RTL at han er død av skadene.

– Peter kjempet til slutt, men klarte ikke å vinne slaget. Vi er utrolig stolte av ham og samtidig utrøstelige, skriver slektningene hans i en uttalelse.

Journalisten er kjent for å skrive om alvorlig nederlandsk kriminalitet. Han har tidligere hatt behov for politibeskyttelse og har vært jaktet av kriminelle en årrekke.

Den nederlanske kringkasteren NOS omtaler han som journalisten som ikke ville vike for noen eller noe. Han hadde vært gjest som krimekspert i TV-programmet RTL Boulevard den kvelden han ble skutt.

To menn arrestert

To menn ble pågrepet kort tid etter angrepet. Fredag ble de varetektsfengslet i to uker. Den ene av dem, en 21 år gammel nederlandsk mann, mistenkes for å ha skutt 64-åringen, mens en 35 år gammel polsk mann bosatt i Nederland mistenkes for å ha kjørt fluktbilen.

Familiemedlemmer av 21-åringen har fortalt at han ble lovet 150.000 euro, over 1,5 millioner kroner, av en kriminell bande for å drepe de Vries.

Narkotopp

De Vries har den siste tiden vært rådgiver for et av aktoratets stjernevitner i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødte Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere. Han står nå for retten, tiltalt for å ha beordret flere drap og drapsforsøk.

Flere drap

Stjernevitnets advokat, Derek Wiersum, ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i september 2019 etter gjentatte ganger å ha krevd bedre beskyttelse for seg selv og klienten.

Vitnets bror ble drept da det ble kjent hvem som var aktoratets stjernevitne i saken mot Taghi.

De Vries ble selv truet på livet flere ganger og hadde i perioder politibeskyttelse. I 2016 anmeldte han drapstrusler han fikk fra en av mennene som var involvert i bortføringen av ølmagnaten Freddy Heineken.