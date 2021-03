Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

25.000 nederlendere meldte seg til de snaut 200 plassene da eksperimentet ble kjent, skriver RTL Nieuws.

Så stor var pågangen at nettsiden der man kunne registrere sin interesse brøt sammen.

Søkere mellom 18 og 70 år uten alvorlig sykdom kunne melde seg. De heldige vil få beskjed innen 31. mars.

Poenget med eksperimentet er å prøve ut om det er mulig å åpne opp for mer omfattende turisme til sommeren.

Hotel Mitsis Grand Beach på Rhodos frister med palmer og svømmebasseng. Foto: Hotel Mitsis Grand Beach

Må holde seg på hotellet

De utvalgte betaler 399 euro – vel 4000 norske kroner – for åtte dagers ferie.

For dette får de et opphold på Hotel Mitsis Grand Beach på Rhodos.

Etter et år med koronarestriksjoner fremstår ferien på en «all inclusive-resort» som fristende for mange.

Det er likevel en rekke ulemper knyttet til ferien. Alle må teste seg for koronaviruset både før og etter reisen.

Under oppholdet får de ikke lov til å forlate hotellområdet, og når de kommer hjem må de ti dager i karantene.

Inne i fjerde bølge

Turismeprosjektet kommer mens antall smittede er på vei oppover i Nederland.

Lørdag ble det meldt om 8798 nye smittede siste døgn. Det er det høyeste tallet på en enkelt dag siden 7. januar.

Landet er nå inne i sin fjerde smittebølge etter tidligere topper i april, oktober og desember i fjor.

Totalt er det registrert 16.465 døde av covid-19 i Nederland. Det utgjør 959 døde per én million innbyggere.

Nederlandske supportere på tribunen under lørdagens landskamp mot Latvia. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

5000 på landskamp

Nederland driver nå flere prosjekter for å teste hvor langt man kan gå for å åpne opp igjen landet under pandemien.

Lørdag var 5000 tilskuere til stede da Nederland møtte i Latvia i VM-kvalifisering på Johan Cruijff Arena i Amsterdam.

Alle måtte teste seg i løpet av de siste 24 timene før kampstart og vise til negativ prøve. Alle må også teste seg i løpet av de neste dagene.

Under selve kampen var tilskuerne delt inn i egne «bobler» på tribunene. Noen fikk sitte sammen og synge, mens andre måtte sitte mer adskilt.

Dermed kunne man måle hvor smittefarlig de forskjellige formene var.

Alle måtte laste ned to apper som målte hvor nær og hvor lang kontakt de hadde med andre i samme boble.

Det skal spilles fire kamper på Johan Cruijff Arena under fotball-EM til sommeren.

– Vi håper å kunne ha 50–75 prosent av kapasiteten på kampene i EM, sier generalsekretær i det nederlandske fotballforbundet, Gijs de Jong.

Det innebærer i så fall at det kan være 35-40.000 tilskuere til stede under kampene.

1500 mennesker var til stede i Ziggo Dome i Amsterdam 7. mars på en konsert med den nederlandske sangeren Andre Hazes som en del av Field Lab-prosjektet. Foto: KOEN VAN WEEL / AFP

Resultatet klart om noen dager

Andreas Voss er professor i infeksjonskontroll ved Radboud-universitet og medisinsk rådgiver for Field Lab, prosjektet for å gjenåpne landet.

– Jeg er mer komfortabel med dette eksperimentet enn jeg var med vårt forrige eksperiment, sier han.

Det forrige prosjektet var rockekonsert med 1500 mennesker til stede i mars. Testene i etterkant viste at veldig få ble smittet.

Hvordan fotballkamp-prøven gikk blir først klart om noen dager, når resultat av testene etter kampen blir klart.

Flere prosjekter på gang

Charterreisen i april er bare den første i en serie forsøk Nederland har planlagt for å se hvordan man kan åpne opp for turisme, skriver Financial Times.

Etter den første reisen er det planlagt en ny charterreise med færre restriksjoner. Det jobbes også for å få til forsøk med reiser med bil, buss, tog og fly.

Også Spania prøver nå ut hvordan de kan åpne opp igjen. Lørdag samlet 5000 seg for en rockekonsert på en arena i Barcelona etter å ha tatt en hurtigtest.

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo, ønsket forsøket velkommen:

– Jeg mener at forskning som gir informasjon om effekt av de ulike tiltakene som brukes er svært nyttig, skriver Grødeland i en e-post til NRK.