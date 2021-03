Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en skikkelig sur og kald formiddag nord i Nederland, men stortorget i Groningen fylles opp av ivrige tilhørere likevel. Valgkampen i år minner lite om det nederlandske velgere og politikere er vant til.

Koronarestriksjonene har satt en stopper for folkemøter og dør-til-dør valgkamp.

De aller fleste må nøye seg med å følge den politiske debatten på skjermene hjemme i stua, etter at portforbudet har lukket landet.

NYTT LIV: Motstand mot koronarestriksjonene er blitt Thierry Baudets nye politiske merkevare. Foto: Simen Ekern

Politikere fra flere partier forteller til NRK at de savner muligheten til å møte folk på gata for å få fram standpunktene sine, men én mann vet å snu situasjonen til sin fordel.

«Frihetskaravanen»

Thierry Baudet, lederen for partiet Forum for demokrati, reiser rundt med det han kaller en «Frihetskaravane».

Han får ikke lov til å annonsere hvor møtene blir lang tid i forveien, men folk får tydeligvis vite om det likevel. De kommer for å høre showet, og for å ta mobilbilder med dagens mann. Etter en liten stund tar Thierry Baudet en pause fra selfie-køen full av folk uten munnbind for å fortelle NRK hvordan covid-19 har gitt ham en ny kampsak.

SELFIE MED HUND: Det finnes et eget parti for dyrevelferd i Nederland, men Baudet stiller gjerne opp med en hund, hvis tilhengerne ber ham om det. Foto: Simen Ekern

– Vi er det eneste partiet som driver kampanje for å komme ut av nedstengningen. Koronaviruset er ikke farligere enn en vanlig influensa! Det er fullstendig irrasjonelt, det myndighetene driver med. Og det er derfor jeg tror vi har mulighet til å gjøre et brakvalg.

Verken medisinsk ekspertise eller valgforskere vil være enige i den analysen, ettersom koronaviruset er farlig og Baudet ikke ligger høyere enn rundt 4 prosent på meningsmålingene. Men det er ikke så lenge siden akkurat det med oppslutningen så annerledes ut.

VALGKAMP LIKEVEL: Som den eneste politikeren i Nederland arrangerer Thierry Baudet folkemøter til tross for koronarestriksjonene. Foto: Bram VIRBEKE

Taler på latin

38 år gamle Thierry Baudet skulle bli ytre høyres nye konge i Nederland. For et år siden snakket folk om ham som en mulig ny statsminister. Dette var en flamboyant, talefør og intellektuell fyr.

Han appellerte til en annen type velgere enn landets høyrepopulistiske foregangsfigur Geert Wilders, som mange mente hadde blitt for monoman i sin anti-islampolitikk.

Baudet hadde andre ting å spille på. Flygelet han til øredøvende medie-akkompagnement fikk satt på kontoret da han var valgt inn i parlamentet, for eksempel.

Eller den gode utdannelsen, som gjorde at han kunne holde sin første tale i det nederlandske andrekammeret på latin. (Med en hel del feil, ifølge kritikerne, men likevel.)

I tillegg fulgte han opp Wilders-linja i innvandringspolitikken, men pakket inn budskapet i flottere ord.

Inspirert av både franske identitære filosofer og britiske nasjonalkonservative tenkere, formulerte han seg for eksempel slik når han snakket om hvordan vestlige land forholder seg til innvandring: «Vesten lider av en autoimmun sykdom. Deler av vår organisme – en viktig del: vårt immunsystem, det som skulle beskytte oss – har vendt seg mot oss. Vi svekkes og undergraves».

Ja til bil, nei til vaksine

Når det nå finnes en annen, ganske konkret sykdom mange er redde for, er ikke Baudet bekymret. Vaksiner vil han ikke høre snakk om.

– Jeg er fast bestemt på å ikke ta vaksinen. Korona utgjør ingen alvorlig helserisiko for meg. Det er klart, jeg kan jo bli smittet, og jeg kan bli alvorlig syk, men det er den samme sjansen som å bli involvert i en stygg bilulykke. Likevel kjører jeg bil hver dag, forklarer Baudet.

– Viruset er mindre farlig enn vaksinene.

«En fascistisk psykopat»

I vinter raknet det helt for Baudets parti. Flere av hans egne partifeller gjorde opprør mot lederen. Dels fordi de mente det var en fullstendig uansvarlig pandemi-linje Baudet hadde lagt seg på. Dels på grunn av en skandale som blant en hel del annet inkluderte antisemittiske tekstmeldinger fra partiets ungdomsledere og uttalelser fra Baudet om forholdet mellom IQ og raser.

En av partiets medgrunnleggere, Henk Otten, hevdet at Baudet er blitt radikalisert, og kalte ham «en fascistisk psykopat».

–Det er sterke ord fra en tidligere partifelle. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at vi gjorde rett i å få ham vekk fra partiet. Han har åpenbart gått helt av hengslene. Han er full av sinne, sier Baudet.

– Jeg kan ikke komme på en politisk ideologi som ligger lenger unna meg enn fascisme. Jeg regner oss ikke engang som et ytre høyre-parti lenger. Det vi kjemper for er den eksistensielle retten enhver nasjon har til å kjempe for. Retten til å være fri, å være ute i gatene, retten til å starte en business, til å si hva du vil, til å ikke bli vaksinert hvis du ikke vil. Jeg tror dette er noe folk med alle slags bakgrunner har sans for, enten de kommer fra venstre- eller høyresiden.

Baudet fikk kontroll over sitt eget parti igjen, etter å ha krevd en avstemning blant partimedlemmene. Han kom tilbake i lederstolen, men hadde mistet betydelig oppslutning. Motstanden mot koronatiltakene er blitt en slags løsning på krisen. Den har gitt ham mulighet til å gjenoppfinne motsetningen mellom folket og eliten, eller «kartellet», som Baudet kaller de andre partiene.

– Jeg kom tilbake, motstanderne mine forsvant. Nå er vi igjen det eneste partiet som driver valgkamp mot koronatiltakene og for frihet.

SMITTEVERN: Munnbind har blitt et vanlig syn i Amsterdam også. Foto: Simen Ekern

Friere enn Frihetspartiet

For lederen av det langt større Frihetspartiet, Geert Wilders, virker det nok litt rart at Baudet hevder han har monopol på «frihet» som politisk idé.

Wilders har uttalt at Thierry Baudet har endt opp i konspirasjonsland med sine koronateorier, og er ikke interessert i å følge etter langs den veien.

– Jeg har stor respekt for Wilders. Han har snakket om immigrasjon og integrasjon, han er kritisk til den europeiske unionen, akkurat som meg. Men når det kommer til korona har vi fundamentalt forskjellige oppfatninger. Han har støttet vaksineprogrammet, han har stemt mot våre forslag om å heve restriksjonene. Vi er det eneste partiet som målbærer stemmen til en virkelig opposisjon.

Til rette for Rutte

Pandemien har dominert valgkampen. Det er ikke den eneste saken man har snakket om i Nederland, naturligvis. En stor velferdsskandale som fikk regjeringen til å gå av i januar har vært tema i TV-debattene.

Mark Rutte fra det liberale partiet VVD, som har fortsatt som statsminister i en overgangsregjering fram til valget, har imidlertid ikke merket stort til noen velger-smekk etter at han måtte trekke seg. Under pandemien foretrekker mange et kjent fjes, og Rutte ser ut til å bli statsminister nok en gang.

Foreløpig har han sagt nei til samarbeid med ytre høyre, enten det er snakk om Geert Wilders eller Thierry Baudet.

For en mann som Baudet, som nå satser alt på å mene det motsatte av de andre partiene er det kanskje ikke noe stort tap å gå glipp av muligheten til å sitte i en koalisjonsregjering.

STERKERE SAMMEN: Mark Rutte ber om velgernes tillit igjen. Foto: Simen Ekern

– «Stem Nederland tilbake», lyder slagordet ditt. Har Nederland forsvunnet?

– Absolutt! Dette landet er kjent for sin frihetsånd, friheten til å gå ut i gatene, dra på fest, være kjempehyggelige mot alle, få nye venner på kafeer og restauranter, la små og mellomstore bedrifter være fokuset for vår økonomi. Alt dette er i ferd med å forsvinne.

