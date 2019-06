Nedblåst tre avdekket kokainfabrikk

Utenfor landsbyen Oud-Vossenmeer sør i Nederland ble redningspersonell tilkalt da et stort tre hadde blåst over ende, i utkanten av et gårdsbruk.

I denne låven skjulte det seg en narkotikafabrikk. Foto: Nederlandsk politi

Redningsfolkene som kom for å fjerne treet, la merke til en stram kjemisk lukt som kom fra en låve i nærheten. I tillegg fattet de mistanke til to personer som beveget seg rundt låven.

Det endte med at politiet ble varslet, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Låven viste seg å inneholde et fullt operativt produksjonsanlegg for kokain.

Dagevis med demontering

Nederlandsk politi vil foreløpig ikke opplyse hvor mange kilo ferdigprodusert kokain de fant inne i låven, men sier produksjonsanlegget er ett av de største som noensinne er avslørt i landet.

Det vil ta dager å demontere anlegget og frakte bort alt utstyret.

Det er ikke klart om produksjonen har vært å lage pulver fra pasta av knuste kokablader, eller å hente ut oppløst kokainpulver fra kjemikalier.

Låven var delt i to rom, et produksjonsrom som var nøye tildekket med plast og hvor det ble funnet store plastdunker med kjemikalier, og et pakkerom med emballasjeutstyr, ifølge den nederlandske avisen BN DeStem.

Avisen skriver at det ble funnet 150 fat med farlige kjemikalier inne i låven.

En talsmann for politiet beskriver det som et ekstremt profesjonelt utstyrt laboratorium.

Bonde leide ut bygningene

Foreløpig er ingen pågrepet i saken. De to personene som hang rundt låven da trerydderne kom, forsvant raskt fra stedet. Men inne i låven ble det funnet to køyesenger og klær i poser.

Politiet ber derfor om tips, om naboer har observasjoner av personer eller biler som kan føre til at låveprodusentene blir tatt.

Bonden som eier gården forteller til BN DeStem at han har leid ut bygningene, men at avsløringen av hva som har foregått innenfor veggene kom som et sjokk.

Nærmeste nabo bor en halv kilometer unna låven og de forteller at gården har vært ubebodd over lengre tid, men at det har lyst i vinduene de siste ukene.

Det ble funnet ulikt utstyr inne i låven, blant annet en full pakkelinje. Foto: Nederlandsk politi

Rekordbeslag i Europa

Tall som EUs narkotikabyrå (EMCDDA) la frem denne uken viser at det vært rekordbeslag av kokain i Europa de siste årene.

I 2017 beslagla politi og tollere til sammen 140 tonn med kokain i EU-land, Norge og Tyrkia. De største beslagene ble gjort i Belgia (45 tonn) og Spania (41 tonn), skriver AFP.

Ifølge NTB var Norges del av totalbeslaget var 80 kilo.

De siste årene er det kommet til ulike teknologiske salgskanaler, som gjør det enklere å omsette ulovlige stoffer. Både enkeltselgere og gjenger benytter seg av sosiale medier, «den mørke siden» av internett og krypteringsteknologi.

EU-ekspertene har også avdekket «callsentre», som selger kokain og tilbyr rask levering med kurer, rapporterte NTB da rapporten ble lagt frem torsdag.

Ifølge EUs narkotikabyrå hadde ett gram kokain en gjennomsnittlig salgspris på mellom 55 og 82 euro.

Redd for forurensning

Nederlandsk politi opplyser at illegale narkofabrikker ikke bare fører med seg «vanlig» kriminell virksomhet, men kan også ende i alvorlig miljøkriminalitet.

Frykten er at vann brukt i prosessen og øvrig restavfall dumpes i naturen eller skylles ut i de vanlige kanalene, og med det kommer inn i drikkevannsløpet.

Politiet har derfor satt opp en liste med punkter de ber sine landsmenn være oppmerksomme på: