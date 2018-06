Navarsete: Stoltenberg presset Sp til å godta Libya-krigen

Klassekampen skriver at den tidligere Sp-lederen angrer på at hun i 2011 sa ja til norsk deltakelse. Dette etter å ha blitt utsatt for det Navarsete omtaler som «et veldig tøft press».

– Vi hadde ikke noen skikkelig saksbehandling. Det var ad hoc hele greia. Jeg mener at det var totalt uforsvarlig, og det ga vi uttrykk for da også, sier Navarsete til avisen.

Også tidligere SV-leder Kristin Halvorsen er kritisk til beslutningsprosessen. Hun mener saken burde vært lagt fram for Stortinget.

– Støtte fra samtlige

Stein Hernes, kommunikasjonsrådgiver for Stoltenberg som nå er generalsekretær i NATO, skriver følgende om beslutningen i en epost til avisen:

«NATO-operasjonen i Libya hadde et klart FN-mandat i resolusjonene 1970 og 1973 fra FNs sikkerhetsråd. Norges deltakelse ble støttet av samtlige partier på Stortinget.»

Hernes skriver at Stoltenberg har bidratt til arbeidet med å lage en rapport om Norges deltakelse i krigen i Libya. Med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet opprørere Muammar Gaddafis regime.

Bakgrunnen for granskningen av krigen i 2011 er et stortingsvedtak. Det nedsatte utvalget har også sett på de nasjonale prosessene som lå til grunn for beslutningene som ble tatt.

Den ferdige rapporten publiseres etter planen etter sommeren.