Navalnyj har sultestreiket i fengsel siden onsdag forrige uke.

På Instagram i går skrev regimekritikeren: «Jeg siterer de offisielle data fra dagens febermåling: Navalnyj A.A. sterk hoste, feber 38,1 grader. P.S. Jeg fortsetter sultestreiken, selvfølgelig».

Han skal selv ha blitt flyttet fra cellen til fengselssykehuset.

Videre skriver Navalnyj at dårlig søvn bidrar til helseproblemene. Ifølge ham selv vekker vakten ham åtte ganger hver natt. Frarøvelse av søvn er en kjent torturmetode, uten at man sikkert vet at det er dette han utsettes for.

Ifølge Navalnyjs medarbeidere gikk han ned åtte kilo før sultestreiken startet.

Politiet har satt opp sperring voktet av politi med hund 100 meter fra fengselsporten. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Frykter tuberkulose

På Instagram skriver Navalnyj at tre av medfangene har blitt overført til sykestuen etter å ha fått påvist tuberkulose.

– Hvis jeg har tuberkulose, vil det kanskje få bort oppmerksomheten fra smerten jeg har i ryggen og nummenheten jeg føler i beina, vitset Navalnyj.

Ifølge den regimevennlige avisen Izvestia, har han også blitt testet for korona.

Fengslingen av Navalnyj blir kritisert av FN, Nato og EU. Foto: Shamil Zhumatov / Reuters

Dømt for bedrageri

Navalnyj ble arrestert på flyplassen i Moskva i januar, etter at han kom tilbake fra eksil i Tyskland. Han soner nå en 2,5 år lang fengselsstraff for bedrageri og ærekrenkelser.

Navalnyj er en kjent kritiker av Kreml og Putin. Fengslingen har blitt møtt med sterk kritikk fra høyt hold. I mars krevde Norge og 44 andre land i FNs Menneskerettighetsråd at Navalnyj skulle løslates.

Også Nato har kritisert Russland for dette.

– Vi sender et tydelig politisk budskap og ber om en upartisk etterforskning av Navalnyj-saken, og at Aleksej Navalnyj og andre som er arrestert, slippes fri umiddelbart, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel 24. mars.

– I noen profilerte saker kan oppgaven være å gi så dårlig behandling at de innsatte kan dø av helseplagene, hevder Lene Wetteland. Foto: Helsingforskomiteen

– Legebehandling del av straffen

Navalnyj har klaget på at han ikke får behandling av en uavhengig lege.

– Russiske fengsler er ikke steder hvor folk skal rehabiliteres. Behandlingen på fengselssykehuset er på mange måter en del av straffen, mener Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

– Helsepersonell i fengsel har lite ressurser, behandlingen på fengselssykehuset er på mange måter en del av straffen.

– I noen profilerte saker kan oppgaven være å gi så dårlig behandling at de innsatte kan dø av helseplagene, hevder hun.

Støttes av russiske leger

Kravet om at Navalnyj skal få behandling for sine helseproblemer, støttes av den uavhengige russiske organisasjonen Legealliansen.

Legealliansen har varslet en demonstrasjon utenfor murene til fengselet i Pokrov, hvor Navalnyj sitter.

– Det er ikke en demonstrasjon for å lage bråk, men for å redde livet til et menneske. Som hver og en av oss har han rett til liv og helse, sier Anastasia Vasiljeva i en youtube-video.

Vasiljeva er Navalnyjs lege og leder for Legealliansen.

Organisasjonen blir av russiske myndigheter omtalt som «utenlandske agenter».

Navalnyjs lege og leder for Legealliansen, Anastasia Vasiljeva i samtale med en politimann utenfor fengselet i Pokrov i formiddag. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Kreml kommenterer ikke helsetilstand

Verdens øyne er rettet mot fengselskolonien i Pokrov, men Navalnyj er bare en av mange fanger som utsettes for elendig behandling i russisk fengsel.

– De dårlige soningsforholdene gjelder mange russiske fanger, ikke bare Navalnyj. Hans sak gjør verden oppmerksom på forholdene i russiske fengsler, sier Lene Wetteland.

Hun sier at oppmerksomheten rundt Navalnyjs person har gjort at det har gått prestisje i saken, men at det samtidig har gjort det vanskelige for myndighetene å få Navalnyj til «å forsvinne».

– Vi tror oppmerksomhet rundt saken kan hjelpe ham, sier Wetteland.

Kreml vil ikke kommentere helsetilstanden til Navalnyj. I en uttalelse i dag sier de at hvis han er syk vil han få den samme behandlingen som andre fanger.

Putin kan bli sittende til 2036

Mandag signerte president Vladimir Putin en ny lov som gjør det mulig for ham å bli gjenvalgt som president to ganger til. Den 68 år gamle presidenten har ledet Russland i over 20 år.

Forslaget om endringen i den russiske konstitusjonen kom fra Putin selv sist sommer. Nå har lovforslaget blitt godkjent i den russiske Dumaen og ble altså underskrevet av presidenten i går.

Endringen i den russiske konstitusjonen gir Putin mulighet til å bli gjenvalgt i 12 nye år. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

Putin ble først valgt som president i 2000 og kunne slik konstitusjonen var, frem til i går, ikke bli gjenvalgt igjen, når denne presidentperioden avsluttes i 2024.