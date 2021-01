Det var på Instagram at den russiske opposisjonspolitikeren onsdag formiddag kunngjorde at nå er han frisk nok for å dra tilbake til Russland.

«For meg har det aldri vært et spørsmål om å vende tilbake eller ikke» sier Navalnyj. «Jeg har aldri dradd noe sted. Jeg havnet i Tyskland, inne i en respirator, fordi det var noen som forsøkte å drepe meg».

Aleksej Navalnyj ble plutselig dårlig etter et besøk i Sibir i august 2020, og ble etter noen dager på russisk sykehus sendt med fly til Berlin i Tyskland.

Han har seinere lagt frem dokumentasjon på det han mener er bevis for at det var personer med tilknytning til den russiske sikkerhetstjenesten FSB som stod bak forgiftningen.

Aleksej Navalnyj ber om etterforskning av den russiske sikkerhetstjenesten FSB

Putin vil hindre meg å komme hjem

Aleksej Navalnyj har tidligere sagt at han mener det i siste hånd var den russiske presidenten Vladimir Putin som ga ordre om å drepe ham.

Navalnyj beskriver Putin som en mann som sitter i sin bunker, og gjør alt han kan for at hans mest synlige politiske motstander ikke skal vende tilbake til hjemlandet.

Aleksej Navalnyj har i mange år vært den mest kjente russiske opposisjonspolitikeren Foto: Alexey SAZONOV

Blant annet har russiske fengselsmyndigheter hevdet at Navalnyj har brutt vilkårene i en vilkårlig dom fra 2014 ved å oppholde seg i utlandet.

Derfor har han fått beskjed om å møte opp i et fengsel, selv om russiske myndigheter selvfølgelig vet at Navalnyj har vært i Berlin for å få behandling for forgiftningen.

Navalnyj: Fikk innrømmelse fra en av dem som forgiftet ham

Har bestilt billetter til søndag 17. januar

Samtidig har president Vladimir Putins pressesekretær Dmitrij Peskov sagt at Navalnyj. som russisk borger, selvfølgelig er velkommen til å vende tilbake til sitt fedreland.

Navalnyj sier, og skriver i sin kunngjøring på onsdag, at han har bestilt billetter til det russiske flyselskapet Pobedas reise søndag 17. januar.

Russland er mitt land og Moskva er min by sier Navalnyj, og legger til at han har lengtet etter å være hjemme.