Det kom neppe som noen stor overraskelse at russisk Høyesterett på årets nest siste dag slo fast at Aleksej Navalnyj ikke har rett til å være kandidat til posten som ny russisk president.

Den russiske valgkommisjonen bestemte mandag 25. desember at de betingede dommene for underslag som Navalnyj har fra 2013 og 2015 gjør at han i tråd med russisk lov ikke kan stille som kandidat til presidentvalget.

Navalnyj sier selv at disse dommene er politiske og at han ikke hadde hatt muligheter til en rettferdig rettssak. Han fikk i februar 2016 støtte i det siste fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Dommer Nikolaj Romanenkov (til venstre) i russiske Høyesterett avviste klagen fra Aleksej Navalnyj Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Navalnyj har ikke gitt opp håpet

Aleksej Navalnyj klaget avgjørelsen i valgkommisjonen inn for Høyesterett, men dommer Nikolaj Romanenkov sa til russiske nyhetsbyråer at retten hadde avvist klagen.

Navalnyjs advokat Ivan Zjdanov sier til det russiske nyhetsbyrået Interfax at han vil gjøre nok et forsøk for å få Høyesterett til endre valgkommisjonens avgjørelse, men at han også vil sende saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Aleksej Navalnyj har fått mye oppmerksomhet for sine avsløringer av korrupsjon i den russiske makteliten, og han fikk mer enn 27 prosent av stemmeren da han i 2013 stilte opp i ordførervalget i Moskva.

Han har også klart å mobilisere mange unge mennesker til sine møter rundt om i Russland, selv meningsmålinger viser at det bare et par prosent av russerne som er villig til å stemme på ham ved valg.

Putin favoritt

Sittende president Vladimir Putin er storfavoritt til å vinne presidentvalget 18. mars 2018, men Aleksej Navalnyj skrev på Twitter etter dagens avgjørelse i Høyesterett at valget ikke vil ha legitimitet når det ikke er reell konkurranse.

Han har også sagt at han vil gå inn for boikott av valget hvis han ikke får delta, og han har oppfordret sine tilhengere til å demonstrere til støtte for sitt kandidatur 28. januar 2018.

Foruten Putin er det ventet at veteranpolitikere som den nasjonalistiske Vladimir Zjirinovskij og den liberale Grigorij Javlinskij stiller i valget.

Det gjør også trolig TV-kjendisen Ksenia Sobtsjak, som appellerer til mange av de samme velgergruppene som Aleksej Navalnyj.