Det var ingen store overraskelser da dommer Alexej Vtyurin i ettermiddag lokal tid begynte å lese opp dommen mot Aleksej Navalnyj og forretningsmannen Pjotr Ofitserov. De to er skyldige i omfattende underslag, konkluderte dommeren. Dommen er en stadfestelse av en dom fra 2013.

Aleksej Navalnyj ble derfor dømt til fem års betinget fengsel og til å betale en bot på 500. 000 rubler, eller vel 70.000 norske kroner.

Vladimir Putin har ikke sagt noe om han stiller som kandidat ved presidentvalget i 2018. Foto: Sputnik / Reuters

– Hvis dere leser teksten i dommen fra 2013, så er det som dommeren leser i dag helt identisk, sa Navalnyj til reportere under en pause i rettssaken i Kirov.

Den russiske påtalemyndigheten hadde nedlagt påstand om fem års betinget fengsel for Navalnyj, en dom som altså ikke vil sette ham i fengsel, men gjøre det umulig for ham å delta i presidentvalget i 2018.

Vil likevel delta i presidentvalget i 2018

– Jeg kommer til å anke dommen, og dette kommer ikke til å stoppe meg fra å delta i presidentvalget i 2018, sa Navalny etter at dommen var kunngjort.

Russiske myndigheter mener at Navalnyj er skyldig i omfattende underslag i forbindelse med en jobb han gjorde som advokat for et trelastfirma i Kirov. Ifølge aktor dreier dette seg om rundt 3,5 millioner norske kroner.

Navalnyj mener dette er en ren politisk dom for å gjøre det vanskelig for ham å drive politisk arbeid.

Aleksej Navalnyj var en av organisatorene av demonstrasjonene mot president Vladimir Putin, som samlet hundretusener av mennesker blant annet i hovedstaden Moskva.

Dvergen som ble en statsfiende

Russisk valgkamp – styrt fra Kreml

Aleksej Navalnyj fotografert under en markering i Moskva 27. februar for årsdagen for drapet på en annen opposisjonsleder Boris Nemtsov Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Putin mot Navalnyj?

Aleksej Navalnyj deltok også i borgermestervalget i Moskva i 2013, der han fikk støtte fra i underkant av rundt 30 prosent av velgerne. Han har siden den gang fortsatt sitt korstog mot det han mener er omfattende korrupsjon og maktmisbruk blant den politiske og økonomiske eliten i Russland.

Han har kunngjort at han er kandidat ved presidentvalget i 2018, og er allerede i gang med å samle inn underskrifter som skal gjøre det mulig.

Sittende president Vladimir Putin, som på meningsmålingene har en oppslutning på rundt 80 prosent, har ikke sagt om han vil være kandidat ved valget i 2018.

Den russiske statsviteren Stanislav Belkovskij sier til radiostasjonen Moskvas Ekko at dommen fra Kirov kan bli omgjort, hvis «noen» ønsker det. Han mener det at Navalnyj «bare» har fått en betinget dom er et eksempel på dette.

Denne mannen skal utfordre Putins makt