Det er i et intervju med radiostasjonen Moskvas Ekko, gjengitt i nettavisen rbc.ru at Aleksej Navalnyj krever en formell etterforskning. Målet er å finne ut hva som skjedde da han plutselig følte seg dårlig om bord på flyet fra Tomsk til Moskva 20. august 2020.

Aleksej Navalnyj er Russlands mest kjente opposisjonspolitiker Foto: Pavel Golovkin

En omfattende undersøkelse, som er gjort av Bellingcat, i samarbeid med CNN, The Russian Insider og det tyske tidsskriftet Der Spiegel, viser at FSB helt siden 2017 har overvåket Aleksej Navalnyj.

Fulgt Navalnyj tett

Det at den mest kjente opposisjonspolitikeren i Russland, og president Putins mest fryktede utfordrer har vært under overvåking, forundrer neppe særlig mange.

Det interessante med den nye undersøkelsen er at den navngir de personer som har vært sentrale i overvåkingen av Navalnyj. Den knytter disse opp mot et miljø i Russland - som har utviklet og eksperimentert med bruk av bruk av forskjellige typer forgiftning.

I 37 tilfeller har personer fra en spesialgruppe innenfor FSB vært i nærheten av Navalnyj under reiser i Russland, ifølge undersøkelsene.

Tre av de mest sentrale, Oleg Tajakin, Aleksej Aleksandrov og Ivan Osipov var også i Tomsk i forbindelse med Navalnyjs opphold i. CNN har forsøkt å få Oleg Tajakin i tale, uten større hell.

Bruk av informasjon fra mobilbruk

Ved bruk av moderne teknikker for å følge personers mobiltelefonbruk, har det vært mulig å knytte disse personene både til spesialenheter i FSB, men også til bevegelser i nærheten av Navalnyj.

Dette til tross for at de stort sett har brukt såkalt Burning phones, mobiltelefoner for engangsbruk som gjør det svært vanskelig å spore dem opp.

Men som det blir slått fast i rapporten: Alle kan gjøre feil.

Aleksej Aleksandrov slo på sin vanlige mobiltelefon, muligens ved en feiltakelse, noen korte sekunder mens han var i Tomsk. Dermed kunne Bellingcat slå fast at han var i byen bare noen timer før Aleksej Navalnyj forlot hotellet for å dra til flyet som skulle ta ham tilbake til Moskva.

Medisinske spesialister

Det mest interessante med de undersøkelsene som nå er gjort er altså ikke at offiserer fra FSB følger Aleksej Navalnyj når han drar rundt om i Russland.

Det viktigste funnet er at disse offiserene kan knyttes til en spesialenhet som skal drive med utvikling av nervegasser og gift. Aleksandrov og Osipov er utdannede leger. Det er også Oleg Tajakin. Det påfallende var, hvis målet var «bare» å overvåke Navalnyj, å sende denne type medisinske spesialister til Sibir for å følge Navalnys bevegelser.

Dette er Oleg Tajakin, som også er utdannet lege. Foto: Bellingcat

Personer som nå navngis, knyttes til FSB såkalte kriminalinstitutt, også kjent som forskningsinstitutt nummer to. Det holder til i den sørvestlige delen av Moskva.

Bellingcats undersøkelser viser at det under overvåkingen av Navalnyj under oppholdet i Sibir i august 2020, var tett kontakt mellom noen av sjefene i NII-2 og FSB-offiserene som var nær Navalnyj i Sibir.

Dette er FSB "kriminalinstiutt", som kan ha spilt en sentral rolle i forbindelse med forgiftningen av Aleksej Navalnyj. Foto: The Insider

Denne avdelingen i FSB var trolig også inne i etterforskningen av nordmannen Frode Berg, som ble dømt til 14 års fengsel for spionasje mot Russland.

Alle pengesedlene, som Berg tok med seg til Russland for å sende til en kontakt i Severodvinsk, ble nøye undersøkt for partikler av FSB.

Under etterforskningen ble det lagt fram analyseresultater som viste hvilke områder i Norge og Europa eurosedlene sannsynligvis hadde vært i før de kom til Russland.

Putins pressetalsmann: Bullshit

Opplysningene som Bellingcat nå legger fram, beviser ikke at det var FSB som stod bak selve forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren. President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov var raskt ute med å si

at dette er ren «Bullshit».

Men det er samtidig lagt merke til at Peskov tirsdag avlyste et planlagt pressemøte, muligens fordi presidentadministrasjonen ønsket å gå nærmere inn i det som kommer fram i den nye rapporten.

Likevel er det mange som spør seg hva russiske myndigheter og president Putin har å tjene på å ta livet av Aleksej Navalnyj. Saken har allerede ført til sanksjoner mot navngitte russiske politikere og tjenestemenn, og forsuret forholdet til Vesten, ikke minst Tyskland.

Vært forsøkt forgiftet tidligere?

Aleksej Navalnyj mener det som skjedde i Tomsk var andre gang i 2020 han er forsøkt forgiftet. Under et ferieopphold i Kaliningrad i juli ble hans kone Julia plutselig dårlig, men kom seg igjen relativt raskt.

Etter at han selv ble forgiftet, og så vidt overlevde en drøy måned seinere, kobler han nå det som skjedde i Kaliningrad med denne forgiftningen.

Undersøkelsene fra Bellingcat viser at FSB-offiseren Aleksej Aleksandrov sammen med to av sine kollegaer, reiste til Kaliningrad samtidig med Aleksej og Julia Navalnij.

Aleksej Navalnyj sammen med sin familie på Clarite-sykehuset i Berlin Foto: Privat

Tilbake til Russland

Aleksej Navalnyj ble, etter noen dager på sykehuset i den russiske byen Omsk, fløyet til Berlin, der han ble behandlet på det kjente Clarite-sykehuset.

Undersøkelser, som ble gjort flerre europeiske laboratorier - blant annet i Sverige, viste spor av en til nå ukjent nervegift som har fått samlebetegnelsen Novitsjok.

Russiske leger sier de ikke har funnet spor av forgiftning i de undersøkelser de har gjort. Men Navalnij har ikke fått utlevert de klærne han hadde på seg da han ble syk.

Han sier til radiostasjonen Moskvas ekko at han snart kommer til å reise tilbake til Russland, men at han avventer beskjed fra sine leger om dette. Russiske myndigheter har sagt at de ikke har noe imot at Aleksej Navalnyj kommer tilbake til hjemlandet.