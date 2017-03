Aleksej Navalnyj var nok kanskje selv overrasket over det som skjedde i Moskva søndag 26. mars.

Til tross for at det var en ulovlig demonstrasjon og myndighetene hadde gitt klar beskjed om at de ville slå hardt ned på demonstrantene, så trosset mer enn 10000 mennesker frykten og samlet seg på Tverskajagaten i sentrum av Moskva.

Demonstrasjonen var en slags foreløpig kulminasjon på en kampanje som Aleksej Navalnyj og hans anti-korrupsjonsorganisasjon har hatt gående, rettet direkte mot den russiske statsministeren og tidligere presidenten Dmitrij Medvedev.

Sosiale medier gir ny tilgang til informasjon

I en lengre video lagt ut på Youtube beskylder Navalnyj Medvedev for å ha anskaffet seg en rekke eiendommer gjennom selskaper som i navnet er kontrollert av forretningsmenn med nære bånd til dem som styrer Russland.

Påstandene har stort sett vært avvist som politisk propaganda av russiske myndigheter, men også de ser nå at sosiale medier er i ferd med å gi mange russere en ny tilgang til informasjon.

Videoen er sett av 13 millioner mennesker, og mange har gjennom den fått et innblikk i hvordan den russiske makteliten i det skjulte tilraner seg store verdier og har inntekter som ikke står i samsvar med det som de tjener.

Sendte hunder i privatfly til utstilling

Fra før har Aleksej Navalnyj blant annet fortalt hvordan den tidligere sjefen for de russiske jernbanene Vladimir Jakunin hadde bygd et slott utenfor Moskva som ikke stod tilbake for palassene som ble bygd av den russiske adelen under tsarstyret.

Det vakte også stor oppsikt da han i 2016 kunne fortelle hvordan visestatsminister Igor Sjuvalov, mens den vanlige russer opplevde kraftig fall i levestandard på grunn av fall i oljeprisen og vestlige sanksjoner, sendte sine hunder i privatfly rundt omkring i Europa på hundeutstillinger.

Svært mange russere forstår gjennom det de ser hver eneste dag at det er en liten elite som karrer til seg en stor del av verdiskapningen i dette verdens mest energi- og råvarerike land.

Likevel viser alle meningsmålinger at sittende president Vladimir Putin har en oppslutning som ligger stabilt på rundt 80 prosent av velgerne.

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er den ubestridte frontfiguren i den russiske opposisjonen. Søndag ble han pågrepet av politiet.

Retter skytset mot statsminister Medvedev

Men denne oppslutning er knyttet til Putin som person, og ikke til den politikk som regjeringen og ikke minst hans statsminister Dmitrij Medvedev fører.

Oppslutningen om den er langt lavere. I flere målinger har den ligget under 50 prosent. Derfor er det neppe tilfeldig at Navalnij har utpekt nettopp Dmitrij Medvedev som sin hovedskyteskive.

Medvedev er et yndet objekt for russiske vitsemakere, ikke minst gjennom en rekke uheldige uttalelser det siste året.

I juni 2016 sa han til en pensjonist på den annekterte Krimhalvøyen at det er ikke var flere penger igjen til å øke hennes pensjon, og de siste ukene har det vært mye fram og tilbake om han virkelig var syk, eller om han var på skiferie.

Når Aleksej Navalnyj nå retter skytset mot Medvedev unngår han dermed en direkte konfrontasjon med den populære Putin, samtidig som han skaper uro i den politiske eliten som har beriket seg i skyggen av den svært populære presidenten.

En liten innrømmelse av at han kanskje har noen poenger, var det at Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa at folk har rett til å demonstrere mot korrupsjon og at deres syn skal bli hørt.

Navalnyj ubestridt frontfigur i opposisjonen

Den 40 år gamle juristen Aleksej Navalnyj er i dag den ubestridte frontfiguren i den russiske opposisjonen.

Hans basis er et relativt lite sjikt av unge, velutdannede mennesker i de store byene. Det var de som søndag møtte opp i Moskva og i en rekke andre byer for å delta i anti-korrupsjonsmarkeringene.

Disse følger Aleksej Navalnyj gjennom sosiale medier, ikke minst på nettstedet Twitter, der han har hele 1,8 millioner følgere.

Navalnyj framstod i starten av sin politiske karriere som nasjonalistisk og innvandrerfiendtlig, men har med sin agitatoriske kraft og bruk av sosial medier klart å slå gjennom med sin budskap flere ganger, ikke minst under de store demonstrasjonene mot valgfusk vinteren 2011–2012.

VIDEO: Demonstrasjon i Vladivostok.

Hevder myndighetene forsøker å kneble ham

Han stilte opp i borgermestervalget i Moskva i 2013, og fikk 27 prosent av stemmene, til tross for at han stort sett ble boikottet av de store statskontrollerte mediene.

Etter dette har han måtte tilbringe mye tid i rettssaler etter anklager om underslag, noe han selv hevder er nok et forsøk fra myndighetene på å kneble ham.

Disse rettsprosessene er ennå ikke avsluttet, noe som kan gjøre det vanskelig for Navalnyj å gjøre alvor av sine planer om å stille som kandidat ved presidentvalget i 2018.

Hvis Vladimir Putin velger å stille til valg, for fjerde gang, er trolig utfallet gitt på forhånd.

Men med Navalnyj som kandidat, vil det bli ny spenning i russisk politikk. Så spørs det om russiske myndigheter er interessert i dette.