– Det er ikke noen gladnyhet for klimaet akkurat, sier Jan Ivar Korsbakken til NRK. Han er seniorrådgiver i Cicero, senter for klimaforskning.

Ifølge det internasjonale vitenskapsnettverket Global Carbon Project øker ikke verdens CO₂-utslipp like raskt som før, men er beregna til å øke 0,6 prosent i løpet av året, dersom prognosen slår til.

Dette til tross for at bruken av kull har gått kraftig ned.

– Hvis utslippene totalt sett går opp, så bryr ikke klimaet seg om utslippene kommer fra kull eller gass. Det er like stor vekst i CO₂-utslippene uansett, sier Jan Ivar Korsbakken i Cicero. Foto: Cicero

Årsaken er at vi bruker mer naturgass og olje. Av de to står naturgassen for mer enn halvparten av veksten i CO₂-utslipp siden 2012.

Selv om kull fortsatt er den største kilden til utslipp totalt, står gass for den største delen av veksten i år.

– Koker planeten saktere

Naturgass gir riktignok renere CO₂-utslipp enn kull, men ifølge Cicero «koker naturgass kun planeten saktere enn kull».

– Ett tonn CO₂ er ett tonn CO₂ uansett hvor det kommer fra. Mer bruk av gass kan på kort sikt være positivt hvis det bidrar til å få ned de totale utslippene ved å erstatte kull, men det er ikke det vi ser i år, sier Korsbakken.

– Hvis utslippene totalt sett går opp, så bryr ikke klimaet seg om utslippene kommer fra kull eller gass. Det er like stor vekst i CO₂-utslippene uansett.

Klimaforskeren er redd for at naturgass blir en sovepute, som gjør det vanskelig å nå målet om nullutslipp innen 2050.

– Gass kan være en overgangsløsning, men man må passe seg for å ikke bli sittende fast med en masse dyr gassinfrastruktur som man må skrote seinere.

Tror på gass som langsiktig løsning

Hildegunn Blindheim i oljebransjens interesseorganisasjon, Norsk olje og gass, mener naturgass er en del av framtidas løsning på klimaproblemet. Foto: Norsk olje og gass

Oljeselskapenes interesseorganisasjon, kjent som Norsk olje og gass, mener derimot at naturgass er en del av framtida:

– Det er fordi alternativet hadde vært økt bruk av kull. Ved å erstatte kull med naturgass, får man til raske og dype kutt, som har utrolig betydning for klimautfordringa, sier klima- og miljødirektør Hildegunn Blindheim.

Norge er verdens nest største eksportør av naturgass. 95 prosent av norskprodusert gass går gjennom rørledninger til Europa. Til sammen utgjør olje og gass i underkant av halvparten av eksportinntektene til Norge.

Blindheim mener Norges naturgass på lang sikt på dekarboniseres, det vil si at man fjerner CO₂ fra naturgassen.

– Det jobber vi med, i tillegg til CO₂-lagring på norsk sokkel, så vi kan selge naturgassen vår på lang sikt også, med veldig lite utslipp.

Utslipp fra naturgass forurenser mindre enn utslipp fra kullkraft, slik som dette kullkraftverket i Belchatow i Polen. Det siste året har mange land vridd kraftproduksjonen vekk fra kull og over til naturgass. Foto: Czarek Sokolowski / AP

– Ikke enten eller

Ifølge Blindheim må man også satse på fornybar energi i tillegg til naturgass.

– Dersom man bygger ut infrastruktur for naturgass, som også kan brukes til nullutslipp eller lavkarbon gass i framtida, som for eksempel biogass eller hydrogen, er det bare en fordel.

Interesseorganisasjonen er uenig med de som mener naturgassen bør fases ut helt.

– Skal man i det hele tatt klare å nå klimamål, må man bruke alle tiltak vi har. Naturgassen må dekarboniseres på lengre sikt, men man greier ikke å dekke hele energibehovet i verden med bare fornybar energi på lang tid.