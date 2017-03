Tirsdag kom nemlig nyheten om at utenriksminister Rex Tillerson ikke vil delta på Natos planlagte utenriksministermøte i Brussel 5.–6. april.

Årsaken er møtekollisjon, Kinas president er i USA de aktuelle dagene.

Da det samtidig ble kjent at Tillerson skal besøke Russland i april, var det nok mange i europeiske hovedsteder som lurte på om de skulle ta det som en bekreftelse på at Nato ikke er viktig for Trump-administrasjonen.

– Viktig for Nato og USA at Tillerson deltar

– Et av de forslagene som ligger på bordet, er å finne en ny dato, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK.

– Betyr det at det er viktig for Nato at han deltar?

– Det er viktig for Nato, og det er viktig for USA. USA har en veldig sterk forpliktelse overfor Nato. Det har blitt veldig tydelig i forbindelse med mine møter med USAs forsvarsminister i dag, general James Mattis, sier Stoltenberg.

Rex Tillerson (t.h.) har allerede møtt Kinas president, Xi Jinping. Her i Beijing 19. mars. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Trump kalte Nato «utdatert»

President Donald Trump har tidligere kalt Nato «utdatert», og i forbindelse med forbundskansler Angela Merkels besøk i USA sist uke, tvitret han at Tyskland skylder USA og Nato «enorme summer penger» for forsvaret av Tyskland.

Møtet mellom Merkel og Trump var alt annet enn hjertelig. Det viste fotosesjonen i Det ovale rom, der Trump knapt så bort på sin gjest. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Men det finnes ingen «gjeldsordning» i Nato, så Trumps tweet ble av dem som kjenner systemet oppfattet som en bekreftelse på at han har en del å lære når det gjelder alliansen.

I likhet med sin forsvarsminister har han forsikret om at han støtter Nato, men andre må bidra mer, er hovedbudskapet.

Møter Stoltenberg i april

12. april er det planlagt et møte i USA mellom president Trump og Natos generalsekretær. Dessuten har USAs president sagt ja til å delta på Natos toppmøte i april, der kampen mot terror er et av hovedtemaene.

USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver, general Michael Flynn, har tidligere uttalt til NRK at Nato må fokusere mer på bekjempelse av islamsk terror for å være relevant.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, vet at han er avhengig av at USA fortsetter å mene at alliansen er viktig. Foto: Lars Os

Internasjonalt møte om IS

I dag samles representanter for de 68 medlemslandene i Den globale koalisjonen for å slå terrorgruppen IS i Washington DC.

Møtet ledes av USAs utenriksminister, og fra Norge deltar utenriksminister Børge Brende.

Natos generalsekretær sier det nå diskuteres om alliansen skal trappe opp og trene flere irakiske soldater i Irak.

I fjor fikk 350 irakiske offiserer opplæring i Jordan, og treningen av soldater er nå i gang i Nato-regi inne i landet. Nato er ikke direkte involvert i Syria.