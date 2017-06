Nato: – Ikke en provokasjon å plassere soldater ved den russiske grensen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møter soldater fra Nato-troppene som skal utplasseres ved den russiske grensen.

– Hvor mange personer kan du ha her inne, spør Stoltenberg en spansk soldat, og peker på en stridsvogn.

– Seks personer, svarer soldaten som forklarer at det er en tank av typen Leopard.

Soldatene er en del av Natos nye storsatsing i Øst-Europa. 4000 kampklare soldater stasjonert i området inn mot Russland. Estland, Latvia, Litauen og Polen. De har fått hver sin bataljon.

Spanske Nato-soldater i Latvia. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Norske soldater

Også Norge er med i denne styrken. 200 soldater fra Telemark bataljon starter nå sitt oppdrag i Litauen. Sammen med nærmere 4000 soldater fra andre Nato-land utgjør de en større kampgruppe som er stasjonert i Latvia, Estland, Litauen og Polen.

– At vi har envne til å levere den type profesjonelle, veldig dyktige soldater som vi får fra Telemark bataljon, mange av dem er soldater som har tjenestegjort i Afghanistan og som har fått erfaring derfra, og det er en helt ny type erfaring de kommer til å få her fra Baltikum, sier Stoltenberg til NRK.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møter Nato-tropper i Latvia. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Ikke en provokasjon

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg avviser at kampklare soldater fra alliansen utplassert på grensen til Russland er en provokasjon.

– Tror du ikke Russland vil synes det er provoserende når du sender 4000 kampsoldater helt inn mot grensen deres?

– Dette er Nato-land som ber om hjelp og støtte. Det er et militært nærvær av Nato som ingen hadde tenkt på på denne måten før Russland brukte militærmakt mot et naboland Ukraina. Det er ingen tvil om at dette er et forholdsvis og et defensivt svar på en aggressiv politikk fra Russland, sier Stoltenberg.

– Nato må stå samlet

– Russernes tidligere handlinger viser at det er grunn til bekymring i Nato-landene, sier Canadas forsvarsminister Harjit Singh Sajjan som også er i Litauen.

Canada leder en av kampgruppene. Det er viktig å vise Russland at Nato står samlet. Det må russerne være klar over, mener Sajjan.