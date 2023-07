«Det er absurd.» Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj var temmelig hard i forhåndsomtalen av Nato-toppmøtets konklusjoner.

Nato-lederne ble ikke enige om konkrete tidsangivelser for når Ukraina kan bli invitert inn i verdens mektigste forsvarsallianse, og Zelenskyj lot dem ikke lure på hva han syntes om det, da han ankom byen.

President Zelenskyj har siden krigens utbrudd uttalt landets ønske om å bli medlem av Nato. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Ordbruken var på et vis til å forstå, mente statsminister Jonas Gahr Støre da han ble intervjuet av norsk presse tirsdag. Zelenskyj er en mann i en temmelig presset situasjon. Det er ikke rart at han forsøker å utøve et moralsk press på Nato-landene til å gå lengre og raskere.

Fornøyd til slutt

Likevel var tonen en ganske annen da Zelenskyj holdt pressekonferanse sammen med den nyforlengede generalsekretæren Jens Stoltenberg. Ukrainas president ga Stoltenberg en god klem, og verden en klar beskjed om at han anerkjenner at det Nato-landene nå har bestemt i Vilnius, er konkrete steg på vei til medlemskap.

Zelenskyj sier at han forstår at Ukraina ikke kan bli medlem av Nato mens landet er i krig. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

«Når de allierte er enige og betingelsene er oppfylt» kan Ukraina bli medlem. Akkurat hva som skal til for at Nato-landene blir enige og nøyaktig hvilke betingelser det er snakk om, er fortsatt uklart - rett og slett fordi Nato-landene ikke er enige ennå.

Det er likevel fullt mulig å tro Jens Stoltenberg på hans ord når han sier at Ukraina etter Vilnius-toppmøtet er «nærmere Nato enn noensinne».

Det nye Ukraina-Nato-rådet, som møttes for første gang i dag er et av tegnene på at landet nærmer seg Nato. Den pågående samkjøringen av Ukrainas forsvar med de kravene som stilles til et Nato-forsvar er et annet. Et tredje er fjerningen av den såkalte Membership Action Plan, en formell og strukturert måte å vurdere hvor langt et aspirerende medlemsland har kommet i å tilpasse seg alliansens krav.

All den tid medlemslandene uansett kommer til å kreve reformer og tilpasninger, kan det virke som en nokså teoretisk «gave» til Ukraina og Zelenskyj.

Selv om temaene på toppmøtet har vært tunge, har stemningen vært god blant de allierte, sier Anniken Huitfeldt. Foto: Nato

Kilder i Nato beskriver det derimot som et stort skritt, og et unntak fra en måte å strukturere medlemskapssøknader på som inntil ganske nylig ble sett som fullstendig ufravikelig.

Ukraina blir ikke medlem av Nato før krigen tar slutt. Og for at krigen skal ta slutt, må Ukraina vinne den. Slik lyder fortsatt budskapet fra en allianse som lover støtte så lenge støtten trengs.

Dermed kom det også en lang rekke løfter fra enkeltmedlemsland om nye våpen, økonomisk støtte og opplæring av jagerflypiloter.

G7-landenes erklæring om sikkerhetsløfter, massive våpenleveranser, assistanse og samarbeid er en viktig del av strategien: Selv når Ukraina ikke er Nato-medlemmer, skal de kunne stole på langvarig, hardtslående støtte.

G7-landene stod sammen på scenen i Vilnius, og kom med forsikringer om langsiktig militær støtte til Ukraina. Foto: Doug Mills / AFP

Baltisk idealisme

Toppmøtet foregikk i en by, et land og en region der man tydelig merker at krigen i Ukraina ikke er noe som skjer langt unna. Ukrainske flagg vaiet overalt. Støttekonserten for Ukraina, med Zelenskyj selv som hovedattraksjon, trakk tusener av tilskuere, mange av dem med blågule flagg over skuldrene.

De baltiske landene var på forhånd pådrivere for at Nato skulle være enda mer uforbeholdne i løftene til Ukraina. Andre land, med USA og Tyskland i første rekke, har valgt å være mer forsiktige, et godt stykke på vei med Norge som støttespiller, fortalte Jonas Gahr Støre til NRK.

Statslederne i Tyrkia, Storbritannia, USA og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har alle uttrykt sin støtte til Ukraina under det to dager lange toppmøtet i Vilnius. Foto: Javad Parsa / NTB

En minister fra et nærliggende Nato-land fortalte oss dagen etter, som et personlig, uoffisielt hjertesukk, at hen gjerne skulle ha sett at alliansen fulgte den baltiske linjen: Det er ikke slik at en «ansvarlig» linje er å holde igjen, mens en «idealistisk» linje er urealistisk. Av og til kan det være farligere å ikke gå langt nok, var ministerens personlige mening.

Men landene må bli enige, og kompromisset viser, tross uenigheten, et samlet Nato, der støtten til Ukraina er tydelig og langsiktig.

Nato-landenes egen forsvarsevne styrkes også, med nye regionale forsvarsplaner som dekker hele alliansens geografiske område, og en ny kommandostruktur.

Et samlet Nato, ledet av Jens Stoltenberg, vil støtte Ukraina frem til fred er sikret. Foto: Pavel Golovkin / AP

Erdogan-show

Årets Nato-toppmøte startet der fjorårets møte sluttet. Med Recep Tayyip Erdogan i hovedrollen. I Madrid i fjor sommer tok Erdogan regi ved å sørge for å få den seneste pressekonferanse-sloten og dermed også siste ord. Løftet om at Sverige skulle få komme inn i Nato var ikke så vanntett som man hadde fått inntrykk av etter jubelen tidligere på dagen. Det var avhengig av at en hel del betingelser ble oppfylt, kunne den tyrkiske presidenten fortelle.

De tolv månedene som fulgte har Sverige, Stoltenberg og resten av verden brukt på å finne ut hva Erdogan egentlig krever, og hvor langt man er villige til å gå for å tekkes ham.

Erdogan lovet, etter over et år med blokkering, å godkjenne Sverige sin Nato-søknad. Foto: Pavel Golovkin / AP

Det siste innspillet kom dagen før Nato-lederne møttes i Vilnius: Nå var det Tyrkisk EU-medlemskap som ble trukket fram som forutsetning for at Tyrkia skulle ønske Sverige velkommen inn i Nato. Det var et krav som oppfylte alle forventninger til Erdogan som en spesielt slu og nokså kaotisk forhandler. Hva i alle dager skulle Nato gjøre med et slikt krav?

Forhandlingene pågikk helt fram til Stoltenbergs pressekonferanse på mandag. På et tidspunkt satt generalsekretæren alene med den tyrkiske presidenten, for å få ham til å love ratifisering. Det er utvilsomt en fjær i hatten for Stoltenberg at dette nå ser ut til å gå i boks. Det er også en viktig del av grunnen til at toppmøtet, tross uenigheter og vanskelige kompromisser, må kunne kalles «historisk».

Etter samtaler med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, ble Sverige og Tyrkia til slutt enige om en avtale. Foto: Yves Herman / AP

Likevel, igjen som siste taler på toppmøtet, kom Erdogan med en liten slutthilsen. På pressekonferansen sa han at det tyrkiske parlamentets ratifisering ikke vil skje før etter sommeren. Og de månedene skal ikke bare brukes til ferie, men til å følge med på om Sverige oppfyller alt de to landene har blitt enige om.

Sist var det ingen krystallklar enighet om hva de egentlig hadde blitt enige om. Et historisk toppmøte er over, men en av utfordringene kan fort vise seg å henge igjen en god stund etter at lederne har reist fra Vilnius.