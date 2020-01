Nato-Stoltenberg vil gjere meir i Midtausten

– Det sentrale poenget til Trump er at Nato må vere meir aktiv i kampen mot terror, seier Jens Stoltenberg til NRK.

Det har USA vore tydelege på i lang tid. Stoltenberg seier at alliansen skal brukast meir i kampen mot terror, men ikkje i direkte kamphandlingar.

– Det er betre å gjere lokale styrkar i stand til å kjempe mot terror sjølve. Vi trenar allereie styrkar i Jordan, Tunisia, i nokon grad i Irak, og så har vi ein treningsmisjon i Afghanistan.

Jens Stoltenberg åtvarar mot å rangere dei ulike konfliktane som trugar verdsfreden.

Men samtidig peikar han på utfordringar for den globale tryggleiken som eit sjølvhevdande Russland, eit framveksande Kina og nye cybertruslar. Og sjølvsagt Midtausten.

Auka intensitet i Midtausten

2020 starta med auka intensitet mellom stormaktene USA og Iran. Demonstrantar og tilhengjarar av iransk-støtta væpna grupper storma USAs ambassade i Irak.

USA svarte med å drepe Qasem Soleimani, den fremste iranske generalen, fordi dei meinte han hadde planlagt fleire angrep mot amerikanske interesser.

I etterkant av trefningane sa president Trump at han ville at Nato involverte seg meir i Midtausten.

– Eg har til og med eit namn på det, sa Trump.

– Nato pluss ME, Middle East, NATOME.

Nato-sjef Jens Stoltenberg ser ikkje for seg at Nato skal inn i kamphandlingar i Midtausten. Foto: Francisco Seco / AP

– Nato skal ikkje ta over alt

Stoltenberg forklarer at å gå inn med militære styrkar i kamphandlingar ikkje er ein bra situasjon å vere i for verken Nato eller det aktuelle landet.

– Når Nato går inn med militære styrkar i kamphandlingar, vil vi alltid bli sett på som framande, utlendingar, eller som potensielle okkupantar.

– Er ikkje det faren her då, viss Nato skal ta over det som til no har vore eit USA-leia engasjement i Irak?

– Eg trur ikkje Nato skal ta over alt, men vi kan gjere meir for å gjere land i stand til å forsvare seg sjølve. Det er bra for dei landa, og også bra for oss. Vi må hugse at grunnen til at vi alle gjekk inn, også Nato, i 2014 for å kjempe mot IS i Midtausten, var at IS var ein reell trussel mot oss, og eit brutalt terrorregime, seier Jens Stoltenberg.