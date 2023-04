Stoltenberg i den ukrainske hovudstaden

Dette er første gong Stoltenberg er på besøk i landet sidan Russland gjekk til angrep i februar 2022.

Nato-sjefen skal ifølge avisa The Kyiv Independent ha heidra falne soldatar på St. Mikaels plass i sentrum av Kyiv.

Bilde frå besøket viser også Stoltenberg som helsar på soldatar.

NRK får besøket stadfesta frå offisielt hald.

Stoltenberg observerer det som visstnok skal vere øydelagt russisk militærutstyr. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Overraskande besøk

Bilde viser også Stoltenberg som ser på det som av Reuters blir skildra som øydelagt russisk militærmateriell.

Besøket var ikkje annonsert på førehand, og programmet for besøket er heller ikkje kjent.

Nato-sjefen skulle eigentleg ha tatt imot den tsjekkiske presidenten, Petr Pavel i Nato sitt hovudkvarter i Brussel torsdag føremiddag.

Stoltenberg helsar på Ukrainske soldatar. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

– Viktig å vise støtte

Ukraina kjem truleg til å starte ein større militær offensiv i løpet av nokre veker. Våroffensiven vil vere avgjerande for utviklinga i krigen vidare, om russarane blir pressa ut, eller om det blir ein langvarig og fastlåst konflikt.

– Natos generalsekretær har truleg eit behov for å vise støtte til styresmaktene i Kyiv, og kanskje også bidra til å styrke kampmoralen før den varsla våroffensiven. Så har jo president Vladimir Putin nyleg vore på besøk i Aust-Ukraina, så dette er handlar om å vise at Ukraina har sterk vestleg støtte.

Seniorforskar Julie Wilhelmsen. Foto: Christopher Olssøn

Det seier seniorforskar i Nupi, Julie Wilhelmsen.

– Kor viktig er dette besøket for Ukraina?

– Både våpenhjelp og moralsk støtte frå Vesten er svært viktig. Utfordringa her er at president Volodymyr Zelenskyj sitt uttalte mål om å ta tilbake Krim-halvøya truleg ikkje er eit mål som vestlege statar og Nato er villige til å hjelpe han med å no.

På fredag skal Nato-sjefen etter planen delta i eit møte med den såkalla kontaktgruppa for Ukraina. Dette er ei samling frå 50 land som skal hjelpe landet med militært utstyr.

Møtet skal etter planen finne stad på Ramstein-basen utanfor Kaiserslaturen i Tyskland.