Jens Stoltenberg er gjest hos president Joe Biden ett døgn forsinket.

Møtet som skulle funnet sted mandag ble utsatt fordi Biden hadde intens tannverk og måtte rotfylle en tann, av alle ting.

President Joe Biden tok i mot Stoltenberg ett døgn forsinket. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– USAs støtte til Nato er bunnsolid, konstaterte Biden.

Han ønsket Stoltenberg velkommen og sa at de to har en felles styrke i å modernisere relasjonene innad i Nato og i å støtte forsvarsevnen til Ukraina.

Biden understrekte også at han ville sørge for at Nato-landene bidrar med tilstrekkelig på forsvarsbudsjettene - 2 prosent.

Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken møttes også tirsdag som en forberedelse til det neste Nato-toppmøtet i juli. Foto: Carolyn Kaster / AP

Tidligere på dagen møtte Stoltenberg utenriksminister Antony Blinken. Han roste også Stoltenberg for måten han leder Nato på.

Både Stoltenberg og Blinken sa at det er på tide å ønske Sverige velkommen inn i Nato på forsvarsalliansens møte i Vilnius i juli.

Biden vil utfordre

Møtet finner sted uka etter at Danmarks statsminister Mette Frederiksen var samme sted i det som enkelte medier har kalt ett «jobbintervju».

Det kanskje viktigste tema i møtet ventes å være Stoltenbergs etterfølger som Natos generalsekretær.

Konkurransen om jobben har tilspisset seg i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli.

Det er forventet at Biden vil utfordre Stoltenberg om hans syn på hvem som bør erstatte ham som Nato-sjef, skriver Voice of America.

Stoltenberg kan påvirke hvem som skal etterfølge ham. Foto: Sergei Grits / AP

Stoltenbergs syn er viktig for Biden, skriver den statlige kringkasteren i USA.

– Mange vil henvende seg til Stoltenberg og spørre: Hvem tror du er best til å lede toppjobben i Nato etter deg?

Det sier Andrew Hyde, seniorforsker ved Stimson Center til VoA.

Det er usikkert hva Stoltenberg vil svare på utfordringen. Inntil nå har hans offisielle holdning vært å ikke blande seg inn i debatten om hvem som bør etterfølge ham.

Det er offentlig kjent at Biden ønsket at Stoltenberg skulle forlenge tiden i Nato med to år i fjor. Men den franske presidenten Emanuelle Macron satte foten ned, det ble ett år.

Bidens mening om toppjobben i Nato holdes svært høyt siden USA bruker mer enn noen av de andre landene på forsvar.

Men USA har ikke vetorett, sjefsjobben skal i hvert fall utad vise en form for konsensus blant medlemslandene.

På tide med en kvinne

Forsvarsalliansen har aldri hatt en kvinne som generalsekretær.

– Det råder en oppfatning om at det er på tide med en kvinne som leder av alliansen, sier Hyde.

Flere navn har blitt spilt inn, deriblant nevnte Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Etter møte hos Biden i forrige uke, ville ikke den danske statsministeren si om de to hadde diskutert Nato-jobben. Offentlig har hun avvist at hun er kandidat til jobben.

5. juni var den danske statsministeren gjest hos den amerikanske presidenten, Flere medier omtalte møtet som et jobbintervju. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Det som kan tale imot Frederiksen er at landet hennes ligger langt unna å oppfylle Natos mål om at alle land i alliansen skal bruke minst 2 prosent av statsbudsjettet på forsvar.

Det brukes også som argument mot henne at Danmark hadde toppjobben før Stoltenberg ved Anders Fogh Rasmussen.

Estlands statsminister Kaja Kallas og Litauens statsminister Ingrida Simonyte oppfyller også mange av kravene som stilles.

Estlands statsminister Kaja Kallas er på listen over mulige kandidater til Nato-jobben. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Men ledere fra de baltiske landene oppfattes av flere som ganske «haukaktig» i forholdet til Russland.

En utnevnelse av toppolitikere fra de baltiske landene kan oppfattes som en provokasjon i Moskva.

Andre kvinner som blir nevnt som mulige kandidater er president i EU kommisjonen Ursula von der Leyen, visestatsminister Chrystia Freeland i Canada og Slovakias president Zuzana Caputova.

Mannlige kandidater

Britenes statsminister Rishi Sunak møtte også Biden i forrige uke og snakket da varmt om Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace som ny toppsjef.

Biden kalte Wallace «svært kvalifisert» på en pressekonferanse med Sunak, men understreket at diskusjonene i alliansen fortsatt pågår.

Vil USAs president og andre ledere vende tommelen opp for britenes forsvarsminister som Nato-sjef? Ben Wallace skal være svært interessert i jobben. Foto: UKRAINIAN DEFENCE MINISTRY / Reuters

Statsministrene i Nederland og Spania, Mark Rutte og Pedro Sanchéz blir også nevnt at står på en liste over aktuelle kandidater til å etterfølge Jens Stoltenberg.

Stoltenberg og Biden ventes også å snakke om krigen i Ukraina og hvordan Tyrkia skal overtales til å slippe Sverige inn i alliansen.

Stoltenberg inntok sjefsstolen i Nato i 2014, og hans periode har blitt forlenget tre ganger.

Han skulle vært ferdig i jobben i fjor, men takket ja til å forlenge med ett år etter press fra Nato-landene, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Han frasa seg samtidig stillingen som sentralbanksjef i Norges Bank.

Tannverk stanset møte

Stoltenberg skulle etter planen møtt Biden i Det hvite hus mandag.

Ifølge Bidens lege Kevin C. O'Connor hadde presidenten kraftig tannverk og måtte derfor i løpet av morgentimene få en rotfylling.

Han måtte deretter avlyse resten av dagens program.

O'Connor understreker at tannlegebesøket var vellykket og uten komplikasjoner.