Nato øker beredskapen i øst

– Freden er blitt knust på vårt kontinent. Vi har nå krig i Europa av en type som vi trodde hørte historien til, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Natt til torsdag startet de russiske angrepene mot Ukraina. Flere byer er under angrep.

Nato har aktivert en forsvarsplan som innebærer at styrker kan flyttes der de trengs i Europa, forklarer han.

Stoltenberg påpeker at det ikke er aktuelt med Nato-styrker i Ukraina, men at Nata garanterer absolutt sikkerhet for Nato-land.

– Natos kjerneoppgave er å forsvare alle allierte. Det kan ikke være rom for misoppfatninger eller misforståelser. Et angrep på én ses på som et angrep på alle. Dette er vår sikkerhetsgaranti, sier Stoltenberg.

– Over 100 jagerfly i høy beredskap

Nato har allerede utplassert flere tusen soldater i østeuropeiske land, sier Stoltenberg.

– Som et motsvar til Russlands enorme militære opprustning, har vi allerede styrket våre forsvarsstyrker – på land, på havet og i luftrommet.

– De siste ukene har allierte fra Nord-Amerika og Europa sendt ut tusenvis av tropper til de østlige delene av frontlinjene. Flere ligger i bakhånd. Vi har over 100 jagerfly i høy beredskap som beskytter vårt luftrom. Mer enn 120 allierte skip til sjøs fra langt oppe i nord til Middelhavet, sier Stoltenberg.

Han sier dette viser at Natos forsvarsplikt er vanntett.

Han kaller regjeringssjefene inn til ekstra toppmøte fredag.

– Vi ber Russland om å øyeblikkelig stanse sine militære handlinger, trekke tilbake sine styrker fra Ukraina og velge diplomati. Vi støtter fullt ut Ukrainas selvstendighet, territoriale integritet og rett til selvforsvar, sier Stoltenberg.

ALVOR: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Foto: JOHN THYS / AFP

Øker beredskapen

Han sier de har hatt et møte i Det nordatlantiske råd for å diskutere situasjonen. Rådet tok også opp et ønske fra Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia om å holde møter i tråd med alliansens artikkel 4.

Artikkel 4 innebærer at ethvert medlemsland kan kalle inn til møte hvis de føler at deres uavhengighet eller sikkerhet er truet. I praksis har denne artikkelen sjelden blitt brukt.

– Til tross for alle løgnene, benektelsene og desinformasjonen, er Kremls intensjoner tydelige for verden. Russlands ledere har det fulle ansvaret for sine skjødesløse handlinger og tapte liv, sier Stoltenberg.

I en skriftlig uttalelse tidligere på dagen informerte Nato om at de setter ut flere styrker øst i Europa.

– Vi utplasserer ytterligere defensive land- og luftstyrker i den østlige delen av alliansen, i tillegg til ytterligere maritime styrker. Vi har økt beredskapen til våre styrker for å reagere på alle nødvendige situasjoner, skriver Nato i en uttalelse.

Alliansen kaller det russiske angrepet på Ukraina uberettiget og uprovosert, og kaller det et alvorlig brudd på folkeretten.

– Våre tanker går til alle de drepte og skadde og til folket i Ukraina, står det i uttalelsen.

–Nå smeller det igjen Du trenger javascript for å se video.

Følelsesladd møte i natt

Hastemøtet i FNs sikkerhetsråd i natt begynte med en svært følelsesladd appell fra FNs generalsekretær, António Guterres.

– Jeg har bare en ting å si fra dypet av hjertet mitt: President Putin: Stopp soldatene dine fra å angripe Ukraina. Gi fred en sjanse. For mange mennesker er allerede døde, sa han.

– I menneskehetens navn, hent soldatene hjem til Russland, fortsatte han som helt til det siste forsøkte han å få Putin fra å gjennomføre angrepet. Underveis i møtet kom det meldinger om eksplosjoner og skyting i Kyiv og flere andre byer.

Det var et preget Sikkerhetsråd som møttes i natt.

FNs generalsekretær, António Guterres, tok et kraftig oppgjør med president Putin etter nattens møte i FNs sikkerhetsråd. Du trenger javascript for å se video. FNs generalsekretær, António Guterres, tok et kraftig oppgjør med president Putin etter nattens møte i FNs sikkerhetsråd.

– Dette er det tristeste øyeblikket i min tid som generalsekretær, sier FNs generalsekretær som har ledet FN siden 2017.

De fleste landene i Sikkerhetsrådet tok sterkt avstand fra utviklingen i Ukraina. Bare Kina ba alle parter avstå fra videre handlinger og appellerte ikke bare til Russland.

Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, fem faste og ti som velges av FNs generalforsamling. Kina og Russland er to av de faste medlemmene med vetorett.

Støre: – Kaster Europa i en mørk situasjon

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge på det sterkeste fordømmer Russlands militære angrep på Ukraina.

– Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Støre i en uttalelse.

– Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden, sier han videre.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier Russland har kastet Europa i en svært mørk situasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

USAs president Joe Biden sier han vil snakke med lederne i G7-landene i dag, og at USA og landets allierte vil iverksette «sterke sanksjoner» mot Russland.

– Angrepet er uprovosert og grunnløst, sier Biden i en uttalelse.

– Forferdet

Storbritannias statsminister Boris Johnson skrev på Twitter torsdag morgen at han er rystet over angrepet.

– Jeg er forferdet over de grusomme hendelsene i Ukraina. President Putin har valgt en vei for blodsutgytelse og ødeleggelse ved å sette i gang dette uprovoserte angrepet, skriver han.

EU sier i en uttalelse torsdag at de vil diskutere flere sanksjoner mot Russland under et hastemøte senere på dagen.

– EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen vil legge frem ytterligere sanksjoner som er i avslutningsfasen, og som EU-rådet raskt vil godkjenne. De nye tiltakene vil føre til store og alvorlige konsekvenser for Russlands handlinger, heter det i uttalelsen.

Joe Biden over fortsatt støtte til Ukraina. Foto: Alex Brandon / AP

Zelenskyj i møter med verdensledere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte etter det russiske angrepet at landets allierte setter sammen «en koalisjon» mot Russlands president Vladimir Putin. Han ba verden om å ta skritt for å tvinge russerne til å stanse angrepet.

– Vi bygger en anti-Putin-koalisjon. Verden må tvinge Russland til fred, skrev han på Twitter etter samtaler med lederne i EU, USA, Storbritannia og Polen.

Etter samtalene gjentok Joe Biden at USA vil fortsette å gi støtte og hjelp til Ukraina.

– Vi skal fortsette med å gi støtte og hjelp til Ukraina og det ukrainske folk, sa Biden i en uttalelse etter samtalen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har vært i møter med flere av verdens ledere. Foto: APT

Russlands angrep har blitt fordømt fra flere av verdens statsledere i morgentimene torsdag.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz forsikret Zelenskyj under deres møte om at Tyskland står sammen med Ukraina i solidaritet, skriver den tyske regjeringen på Twitter.

Frankrike har også gått ut og fordømt russernes handlinger. President Emmanuel Macron ber Moska om å avslutte de militære operasjonene «umiddelbart».

Italias statsminister Mario Draghi sier Russlands angrep er «uberettiget og uforsvarlig». Han sier videre at Italia jobber med allierte i EU og Nato for å svare på det russiske angrepet.

Japans statsminister Fumio Kishida sier angrepet mot Ukraina ryster fundamentet i den internasjonale ordenen.

– Den russiske invasjonen ryster fundamentet i den internasjonale ordenen, som ikke tillater ensidige forsøk på endre status quo, sa Kishida til journalister etter et møte i den japanske regjeringens sikkerhetsråd torsdag.

Han la til at landet nå skal koordinere sin innsats med verdenssamfunnet, inkludert USA, og «håndtere dette raskt».

Ukrainas FN-ambassadør fordømmer Russland Du trenger javascript for å se video. Ukrainas FN-ambassadør fordømmer Russland

Full krangel

– Russland-ambassadøren bekreftet nettopp at hans president har erklært krig mot mitt land, sa Ukrainas FN-ambassadør Sergiy Kyslytsya og bønnfalt Russland om å stoppe angrepet.

Det brøt ut åpen krangel mellom Ukrainas og Russlands FN-ambassadører mot slutten av møtet da Kyslytsya ville at hans russiske kollega skulle bekrefte at en militæroperasjon er i gang i landet hans.

– Dette er ikke en krig, men en spesiell militæroperasjon i Donbass, sa FN-ambassadør Vasily Nebenzya fra Russland.

Så tok USAs Linda Thomas Greenfield tok ordet:

– Dessverre, mens vi har sittet her har president Putin beordret det siste skrittet. Mens vi sitter her og søker fred, leverte Putin en beskjed om krig, sier hun.

Greenfield mener Putin mener han slik viser at han ikke har noen respekt for FNs sikkerhetsråd.

Norge viktig rolle

– Stopp krigen. Det er for sent å snakke om deeskalering. Presidenten har erklært krig, sa Ukrainas FN-ambassadør.

Også Norges FN-ambassadør Mona Juul snakket til forsamlingen i natt. Hun la vekt på Norge, som for tiden har en av plassene i Sikkerhetsrådet, står sammen med Ukraina i dette:

– La meg konkludere igjen ved å understreke Norges støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet innenfor de internasjonale anerkjente grensene, avsluttet hun sitt innlegg med.