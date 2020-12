Straffetiltakene, som USA innfører, kommer fire dager etter at EU innførte sanksjoner mot Tyrkia.

Det skjedde på grunn av at tyrkerne leter etter olje i områder av Middelhavet som EU mener tilhører Hellas og Kypros.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ber medlemsland, som er uenige med hverandre, om å bruke forsvarsalliansen som et sted der de kan prate ut.

S-400 er det russiske luftvernrakettsystemet som Tyrkia har kjøpt. Det provoserer USA som har innført sanksjoner mot tyrkerne. Foto: Alexey Sazonov / AFP

– Det er uheldig at vi har kommet i en situasjon der Nato-land iverksetter sanksjoner mot hverandre, sier Stoltenberg til NRK i Brussel.

Russiske luftvernraketter

Nato-sjefens hjertesukk kommer dagen etter at USA innførte sanksjoner mot Tyrkia. Amerikanerne er provosert etter at Tyrkia har kjøpt et avansert luftvernrakettsystem fra Russland.

S-400 er et mobilt rakettsystem. Våpenet kan beskytte mot angrep fra fly og kryssermissiler, og kan brukes til å angripe bakkemål inntil 400 kilometer borte.

Tyrkia protesterer, og varsler gjengjeldelse.

Dette er det omstridte luftvernrakettsystemet S-400 som Nato-landet Tyrkia har kjøpt fra Russland. Foto: Alexander Nemenov / AFP

– Det er uheldig at vi har kommet i denne situasjonen. Jeg jobber med hvordan vi kan komme ut av denne situasjonen når det gjelder de russiske luftvernsystemene som Tyrkia har kjøpt, sier Stoltenberg.

Etterlyser samtale, ikke sanksjoner

Stoltenberg ønsker at Nato skal bli en «samtaleplattform» for å løse konflikter.

– Utfordringen er å bruke Nato som en plattform til å ta opp disse vanskelige spørsmålene, sier Nato-sjefen.

– Samtidig må vi finne måter som kan gjøre at vi kan gå noen skritt i riktig retning og redusere uenigheten og konfliktnivået mellom medlemsland i Nato, sier Stoltenberg til NRK.

USA mener kjøpet av det russiske luftvernsystemet svekker sikkerheten til amerikansk militærteknologi, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Utenriksminister Mike Pompeo annonserte at USA innfører sanksjoner mot Tyrkia etter kjøp av S-400 fra Russland. Foto: Mandel Ngan / AFP

De amerikanske tiltakene er rettet mot den tyrkiske etaten SSB, dens leder og tre ansatte. SSB har ansvar for innkjøp av militært materiell, og er tett knyttet til kontoret til president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkia vil gjengjelde

Også sikkerheten til amerikansk militært personell er truet, ifølge utenriksminister Mike Pompeo.

– Jeg oppfordrer Tyrkia til å løse S-400-problemet omgående i samarbeid med USA, sier Pompeo.

Nato jobber med å få Tyrkia til å stanse kjøpet av S-400 fra Russland. Tyrkia mottok det russiske luftvernsystemet i fjor, og det ble testet i oktober i år.

– Det fins flere våpensystemer som kan integreres i et felles Nato forsvarssystem, sier Stoltenberg.

Regjeringen i Tyrkia mener på sin side at sanksjonene er urettferdige, og ikke til å fatte.

Tyrkias president Recep Tayipp Erdogan lover gjengjeldelse etter at USA har innført sanksjoner mot landet. Foto: Adem Altan / AFP

– Tyrkia vil ta de nødvendige skritt mot denne beslutningen, som unngåelig vil påvirke forholdet vårt på en negativ måte, skriver landets utenriksdepartement.

Departementet varsler at Tyrkia vil gjengjelde beslutningen på en passende måte, og på et passende tidspunkt.

Samtidig oppfordres USA til å rette opp sin «alvorlige feil» så raskt som mulig.

EU-sanksjoner mot Tyrkia

Den omstridte leteboringen øst i Middelhavet har vært et problem for EU i lang tid.

EUs toppmøte vedtok torsdag å innføre straffetiltak mot flere tyrkiske personer. Utenriksministrene får oppdraget med å finne ut hvilke nye navn som skal føres opp på listen.

Sanksjonene inkluderer frysing av verdier og reiserestriksjoner.

– Når det gjelder det østlige Middelhav så har vi fått på plass en mekanisme her i Nato. Hellas og Tyrkia er enige om å avlyse enkelte militærøvelser, enige om å ha en hotline – en direktelinje – basert på Natosystemer, sier Stoltenberg.