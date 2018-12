Nato anklager Russland for brudd på avtalen om mellomdistanseraketter

– Russland har utviklet og utplassert et rakettsystem som bryter med INF-avtalen og utgjør en fare for europeisk sikkerhet, heter det i uttalelsen fra Natos utenriksministre.

Utenriksministrene møtes nå i Brussel over to dager.

Samtidig sier USAs utenriksminister Mike Pompeo at landet gir Russland 60 dager til å endre kurs i konflikten om INF-avtalen.

– USA har konkludert med at Russland bryter avtalen og vil derfor suspendere sine forpliktelser etter avtalen. Denne beslutningen vil tre i kraft om 60 dager, sier Pompeo tirsdag.

– Viktig å snakke sammen

– Det å vise fasthet overfor russerne er en god ide, men det er ikke sikkert det er så lurt å gjøre det på nedrustingsfeltet, sier Russland- og Nato-ekspert Iver Neumann.

Han viser det til at Russland klarte å snakke om nedrustning under den kalde krigen og sier at da burde de klare å gjøre det nå også.

– Det kan godt hende det er gode grunner for å si at russerne har handlet i strid med avtalen, men det er viktig å ha en arena der man kan snakke sammen, sier Neumann.

Kronikk fra Stoltenberg

I forrige uke skrev Natos generalsekretær en kronikk der han anklaget Russland for brudd på INF-avtalen.

– De reduserer varseltidene til minutter og senker terskelen for en atomkonflikt. Og de kan nå europeiske hovedsteder, skrev Stoltenberg i kronikken som ble publisert i spanske El Pais og italienske La Repubblica.

INF-avtalen, som Russland nå anklages for å ha brutt, ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987.

Fakta om INF-avtalen Ekspandér faktaboks INF står for «Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty» og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler. USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk. Sovjetunionen destruerte 1850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB)

Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov under undertegnelsen av INF-avtalen i 1987. Foto: Bob Daugherty / AP

Kjent som SSC-8

Det er Russlands nye mellomdistanseraketter, kjent som SSC-8, som har fått Russland til å reagere.

Russland har utviklet og utplassert de nye rakettene de siste fem årene. Rakettene beskrives som billige å bygge og lette å gjemme vekk.

Samtidig kan de bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare noen få minutters varsel.

Russland, på sin side, nekter for avtalebrudd og skal ha hevdet at rakettene har en rekkevidde som er like under den rekkevidden som forbys av INF.

Uklart hvordan Nato vil reagere

Uttalelsen fra utenriksministermøte sier ikke noe om hvordan Nato vil reagere på Russlands utplassering.

USAs NATO-ambassadør Kay Bailey Hutchison har tidligere vært tydelig på at USA på sikt vil måtte utvikle tilsvarende kapasiteter som Russland.

Stoltenberg har på sin side sagt at det kan være farlig å spekulere for mye.

– Det er mange mulige alternativer. Men hvis jeg nå begynner å spekulere rundt disse, tror jeg bare det vil skape unødvendig usikkerhet og grunnlag for misforståelser, sier han.