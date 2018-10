Nasjonalistisk serbisk kandidat erklærer valgseier i Bosnia

– Denne seieren er så rent som en fløyte, og jeg erklærer seier, sa Milorad Dodik i Banja Luka natt til mandag.

De foreløpige valgresultatene viser at Dodik får 56 prosent av de serbiske stemmene fra søndagens valg i Bosnia, mens hans hovedmotstander, den mer moderate Mladen Ivanic, får 42 prosent.

Valgkommisjonen bekreftet tallene etter midnatt, da 43 prosent av stemmene var talt opp.

Mladen Ivanic vil avvente rapportene fra valgobservatørene for å se om alt har gått ordentlig for seg, men Dodik holder fast ved at seieren hans er soleklar.

– Folket har bestemt, sa Milorad Dodik i natt.

Dodiks seier anses som et hardt slag for det vanskelige arbeidet med å gjenforene landet, 20 år etter den brutale krigen på Balkan. Analytikere frykter splittelsen i det europeiske landet vil bli desto dypere, i en tid da båndene til Russland forsterkes.

Folk i kø for å avgi stemme i Banja Luka. Ifølge valgkommisjonen skal valgdeltakelsen ha vært over 50 prosent i landet, der rundt 3,3 millioner innbyggere har stemmerett. Foto: MILAN RADULOVIC / AFP

Splittelse

Nasjonalistiske Dodik har under valgkampen blant annet sagt at han ønsker en folkeavstemning om hvorvidt Republika Srpska skal bryte ut av Bosnia.

Han har flere ganger referert til den politiske modellen i landet som «et mislykket konsept».

Som president i Republika Srpska, har Milorad Dodik ved en rekke anledninger vist sin støtte med den tidligere bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic.

Kort tid før Radovan Karadzic ble dømt til 40 års fengsel for folkemord ved Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia, åpnet Milorad Dodik et studentinternat til ære for Karadzic.

– Vi dediserer dette stedet til mannen som uten tvil la grunnlaget for Republika Srpska–Radovan Karadzic, republikkens første president, sa Dodik under seremonien i den serbiskkontrollerte byen Pale.

Radovan Karadzics datter Sonja bak sin mor Ljiljana Zelen og president i Republika Srpska Milorad Dodik i 2016 da et studentinternat ble åpnet til ære for Radovan Karadzic. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Tredelt presidentskap splitter landet

Da borgerkrigen etter oppløsningen av Jugoslavia tok slutt i 1995, ble et tredelt presidentskap opprettet i landet. Én representant for bosniaserberne, én for bosniakroatene og en for de muslimske bosnjakene, skulle dele på presidentposten.

Tanken var at modellen skulle forene de ulike etniske gruppene, som kjempet mot hverandre i den brutale krigen.

Men 23 år etter krigens slutt, er det langt fra tilfellet. Splittelsen synes heller dypere.

Mladen Ivanic sa i en TV-sendt tale at han vil avvente valgobservatørenes rapporter før han erkjenner et eventuelt valgnederlag. Foto: Darko Vojinovic / AP

Ny kandidat

De to andre plassene i det tredelte presidentskapet ser ut til å gå til den sosialdemokratiske bosniakroaten Zeljko Komsic og representanten til det muslimske partiet SDA, Safik Dzaferovic.

Den bosnisk-kroatiske favoritten Dragan Covic ser dermed ut til å være ute av presidentskapskampen, og han erkjente nederlaget søndag kveld. Komsic hadde ifølge de foreløpige tallene 49 prosent av stemmene, mens Covic hadde fått 38 prosent.

Ifølge valgkommisjonen skal valgdeltakelsen ha vært over 50 prosent i landet, der rundt 3,3 millioner innbyggere har stemmerett.