Denne helgen starter valgkampen for alvor i Spania. Meningsmålingene tyder på et nokså jevnt løp, men et av de mulige scenariene er at ytre høyre-partiet Vox blir med i en koalisjonsregjering.

Det blir i så fall første gang siden diktatoren Francisco Franco døde i 1975 at den nasjonalistiske høyresiden får styre Spania.

Det høres litt skummelt ut – for enkelte i alle fall. Den sittende statsministeren Pedro Sanchez fra sosialistpartiet PSOE håper det høres så skummelt ut at det gir mening å basere store deler av valgkampen sin på en advarsel.

Men hva er det han advarer mot? Hva slags ytre høyre-parti er egentlig Vox?

Flagg, fedreland og parkeringsplasser

For et par uker siden, i en liten by i Andalucia, møtte jeg Antonio Jiménez, lokal representant for ytre høyre-partiet Vox. Det var en temmelig varm ettermiddag. Uken etter så det enda hetere ut: Værvarsel-appen min anslo at det kunne bli opp mot 45 grader.

INN FRA HØYRE: Antonio Jimenez fra ytre høyre-partiet Vox drømmer om makt.

Måten Vox ignorerer høye temperaturer og klimaendringer på, utgjør én del av statsminister Sanchez' advarsel.

Inne i en lokal bar med spansk flagg på en ene veggen og et bilde av stor, svart tyr på den andre, avfeide Antonio Jimenez statsministerens advarsler.

Han mener det ofte har vært 45 grader her omring. Vannmangelen kan man dessuten løse med rørledninger fra nord i Spania. Klimaendringer er blitt en ideologi, ja, en religion, sier han. Og den tror ikke Vox på.

Dessuten tror de ikke på alt snakket om at kollektivtransport og sykling skal være så mye bedre enn alternativene. Fjerning av sykkelstier har blitt en merkesak for Vox i lokalpolitikken. Det samme har motstand mot lover om vold mot kvinner.

Partiet vil innføre strengere straffer for dem som fornærmer flagget eller nasjonalsangen. I tillegg vil de fjerne en lov om moralsk oppreising til dem som ble ofre for vold og forfølgelse under Francos diktatur.

Antonio Jimenez mener ikke å dyrke Franco eller diktaturet likevel, sier han. Som 48-åring ble han født omtrent da diktatoren døde. Han har ikke førstehåndserfaring med hvordan det var å leve den gangen, sier han, og derfor vil han heller se framover.

– Vi er mot de venstreekstreme som ødelegger landet, utdyper han.

KULTURKRIG: Vox' valgkamp kaster feminisme, katalansk separatisme, kommunisme og FNs bærekraftsmål i søpla. Foto: AFP

Den merkelappen, forstår jeg, inkluderer også sittende statsminister Sanchez, som Jimenez mener er «som kreft» for landet.

– Vi er et patriotisk, nasjonalt parti som beskytter spanjoler, fortsetter han.

– Vi er mot separatister og terrorister.

Hardtslående nasjonalisme

Det siste punktet er helt avgjørende for Vox' suksess. Et par dager senere, etter en 500 kilometer lang reise med et imponerede hurtigtog, møtte jeg journalisten Miguel Gonzales i Madrid.

Han er avisen El Pais' hovedansvarlige for Vox-dekningen, og forfatter av boken Vox A/S, med en undertittel som vi kanskje kan oversette som «Kunsten å selge spansk patriotisme». For Gonzales er det ingen tvil om hva som er hoveddriveren bak ytre høyre-partiets oppslutning: Nasjonalisme.

VOX-OBSERVATØR: Miguel Gonzales i avisen El Pais Foto: Antonia Cimini / NRK

Partiet deler riktignok også mange av de andre kjennetegnene ved partier på ytre høyre fløy som har gjort det bra over hele kontinentet de siste årene. Men mens mange automatisk peker på innvandringsmotstand når valgskredene skal forklares, er ikke det en forklaring som er like gyldig i Spania.

Det er rett og slett ikke et tema som har fenget i like stor grad i Spania som i andre land.

Nasjonalisme, derimot, det kan man bygge en valgsuksess på. Den spanske nasjonalismen har riktignok ligget litt i dvale i perioder etter den ultranasjonalistiske diktatoren Francos død. Det var en arv som var litt, ja, komplisert i et nyslått demokrati.

Men den hardtslående nasjonalismen har ligget der hele tiden. I takt med at ulike løsrivelses-ideer har fått økt oppmerksomhet og oppslutning mange steder i Spania, ikke minst i Katalonia, har det åpnet seg et rom for dem som vil slå tilbake mot separatismen. I kamp for fedrelandet. Mot dem som vil splitte nasjonen.

SPANIA PÅ SITT BESTE: Statsminister Pedro Sanchez mener en høyre-ytre høyre-koalisjon vil få fram det verste i landet. Foto: AFP

Det er altså en spansk nasjonalistisk reaksjon mot en annen nasjonalisme, nemlig den katalanske, fortalte Gonzales meg. Det høres kanskje litt forvirrende ut. Enda mer forvirrende har det vært når «patrioter» og nasjonalister har forsøkt seg på samarbeid i Europa.

Sammen, for landet

De siste årene har jeg dekket en temmelig lang rekke advarsler mot maktovertakelser fra ytre høyre hold i mange europeiske land. Det har vært snakket om en «ustoppelig bølge», en «patriotisk revolusjon», en «internasjonal høyrepopulist-koalisjon.»

Den mest energiske markeringen av at dette er en ny tid kom i den tyske byen Koblenz i 2017. Det var dagen etter at president Donald Trump hadde holdt sin temmelig dystre innsettelsestale i USA. Den gamle verdenen sto for fall, fikk vi høre fra de europeiske Trump-tilhengerne.

Nå var en ny gjeng klare til å overta i kjølvannet av Trumps suksess. Det var Marine Le Pen fra Frankrike, Geert Wilders fra Nederland, og Matteo Salvini fra Italia. Her var Alternativ for Tyskland med for første gang.

Og helt ute på sidelinjen, så langt ut på sidelinjen at han ikke fikk være med opp på scenen, sto en spanjol ikke mange hadde hørt så mye snakk om: Santiago Abascal, fra partiet Vox. Jeg la ikke merke til ham den gangen i Koblenz, og det var ingen som stilte ham spørsmål. Men litt senere dukket han opp i en fabelaktig valgkampvideo.

TØRT: Det har vært tørt på åkrene sør i Spania i hele år. Partiet Vox anklages for å ignorere klimaendringene. Foto: Antonia Cimini / NRK

Ringenes herre

På hesteryggen, ridende over høyslettene i Andalucia, manet Abascal til en ny gjenerobring av Spania. Riktignok var det 7-8 århundrer etter at landsdelen het Al-Andalus, og var styrt av et muslimsk kalifat, men kampen gjaldt nå, forsto man.

Musikken i videoen var hentet fra filmen Ringenes Herre. (Dette var før TV-versjonen av Tolkiens epos hadde sluppet inn fargede skuespillere og blitt anklaget for å være woke.)

En dramatisk, evigvarende kamp mot muslimer var noe alle i Koblenz kunne stille seg positive til, sånn i utgangspunktet. Stilen var kanskje litt dramatisk og macho-aktig for Marine Le Pens smak. Hun hadde jobbet en stund for å fjerne seg fra et sånt mannemandig kriger-image, som faren hennes, Jean-Marie Le Pen var mer glad i. Men Matteo Salvini, som den gangen var Italias nye ytre høyre-stjerne, han kunne godt like stilen.

SAMLING I KOBLENZ: Ytre høyre-ledere i Europa har forsøkt å framstå som en samlet kraft flere ganger, som her i Koblenz i 2017 Foto: AP

Det var bare ett problem: Matteo Salvini var ikke nasjonalist. Partiet hans har i alle år agitert for at deler av Nord-Italia må løsrive seg fra resten av landet. Regional selvstendighet var Salvinis hovedsak. Og for Vox, som baserte sin identitet på kamp mot dem som ville løsrive seg fra Spania, var den nye alliansen kinkig.

Litt lettere ble det da Giorgia Meloni tok over ledertrøya ytterst på høyresiden i Italia. Hun vil ikke ha noen oppsplitting av landet, og har hatt et godt forhold til Vox lenge. Det er i Spania hun har holdt sine mest dramatiske taler, der hennes egen Ringenes Herre-fascinasjon har kommet tydelig fram.

Enhver samfunnsutfordring kunne utlegges som et episk slag. Mørke mot lys. Gode krefter mot onde. Enten det var LHBT-forkjempere, folk med et liberalt syn på innvandring, eller byråkrater i Brussel hun brølte mot.

Også for Meloni har imidlertid alliansene med andre i Europa vært preget av utfordringer.

Stengte grenser

Etter at EU-landene i vår ble enige om et utkast til en EU-avtale om migrasjon mange har betegnes som strengere enn noensinne, kalte Meloni det en suksess for Italia og for hennes regjering.

Et skår i gleden kom i forrige uke, da hennes ideologiske frender i Ungarn og Polen signaliserte at de ville legge ned veto mot avtalen, fordi den i tillegg til å handle svært mye om å bevokte Europas grenser, også innebærer økonomiske utgifter for land som ikke tar i mot flyktninger og migranter. De har ofte i utgangspunktet kommet til Italia, men Ungarn og Polen vil ikke være med på avlastningen.

IKKE SKUFFET: Italias statsminister Giorgia Meloni på EU-toppmøte i Brussel i forrige uke. Foto: Reuters

Fra fuglefjellet av journalister og mikrofoner ved utgangen av EU-møtet I Brussel kom spørsmålet om Meloni var skuffet? «Jeg blir aldri skuffet over dem som forsvarer sitt eget folks interesser», sa Meloni.

Hjelp fra forstedene

Om de nasjonalt innstilte interessene i blant kolliderer, enten det handler om regional løsrivelse eller om detaljer i migrasjonspolitikken, finnes det alltids saker som overskygger alt annet, der patriotene er enige.

Da Paris' forsteder eksploderte i opprør og kaos forrige helg, var budskapet klart fra ytre høyre i alle land: Sånn vil vi ikke ha det i Polen, sa Polens statsminister. Dette er en advarsel til resten av Europa, sa en italiensk regjeringsrepresentant. Og Santiago Abascal fra Vox i Spania, han ville ikke høre snakk om politibrutalitet eller dårlige kår i forstedene. Dette handlet om radikale muslimer som vil dytte Frankrike ut i borgerkrig og truer hele Europa. Selv i et land der innvandringsmotstand tradisjonelt ikke har trukket så mange velgere, var anledningen for god til å la den ligge.

Om det blir Vox' skremmebilde av Europa eller Sanchez advarsel mot Vox folk blir mest redde for, får vi se 23 juli: Da går spanske velgere til stemmeurnene.

Eller sykler, da, hvis sykkelveiene fortsatt ligger der.