Nasjonalforsamlingens leder erklærer seg som midlertidig president

Titusener har nok en gang tatt til gatene hovedstaden Caracas og andre steder i landet for å vise sin misnøye med president Nicolás Maduro og hans regjering.

En av dem som har oppfordret til masseprotesten i dag, er lederen i den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen, Juan Guaidó.

Parlamentsformannen Juan Guaidó har tent et håp hos kriserammede venezuelanere. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Han har sagt at han trenger støtte fra folket, hæren og verdenssamfunnet for å kunne overta makten og organisere nyvalg i landet.

Og han nølte ikke da han talte foran et folkehav i hovedstaden på ettermiddagen lokal tid.

– Jeg sverger at jeg ved å overta den utøvende makten som landets fungerende president vil gjøre slutt på utbyttingen, danne en overgangsregjering og holde frie valg, sa Guaidó mens folkene foran ham jublet.

Nasjonalforsamlingen i Venezuela kontrolleres av opposisjonen, men ble i realiteten satt på sidelinjen da Maduro i 2017 etablerte en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover.

Like før hadde landets høyesterett, som består av utvalgte dommere som er lojale til Nicolás Maduro, kunngjort at de vil innlede etterforskning mot nasjonalforsamlingen.

Trump raskt ut med støtte

USAs president Donald Trump var raskt ute og sa han anerkjenner Guaidó som landets fungerende president.

Det samme gjør Organisasjonen for amerikanske stater.

– Våre gratulasjoner til @jguaido som fugnerende president i Venezuela. Du har all vår støtte til å gjeninnføre demokratiet, skriver generalsekretær Luis Almagro på Twitter.

«Møkk lei» tilstanden

Stordemonstrasjonen, som på forhånd var ventet å bli den største siden 2016, ses på som en test for opposisjonens styrke. Dagen i dag er ikke tilfeldig valgt. 23. januar 1958 ble militærdiktatoren Marcos Perez Jimenez styrtet.

De demonstrerende sier til internasjonale nyhetsbyråer at de er «møkk lei» den galopperende prisstigningen, mangel på helt elementære varer og at familier splittes fordi så mange forlater landet.

– Det er på tide å gjøre slutt på dette diktaturet, sier demonstranten Hector Silva til nyhetsbyrået AP. Han ber sine landsmenn slutte opp om dagens protest.

– Vær så snill, gå ut i gaten. Det er nok med sult, mangel på medisiner og at folk dør av mangel på mat. Det er nok! Vær så snill, det er på tide å gå ut i gatene, fortsetter Silva.

Mer enn to millioner mennesker har forlatt Venezuela de siste årene og skapt en av de størst flyktningstrømmene i Latin-Amerikas historie. Den økonomiske krisen i det oljerike landet, som mange mener er forårsaket av regjeringens politikk, er dyp og få ser noen ende på den.

– Din tid er forbi, Maduro, din og regjeringen. Du må forstå, her president. Venezuela er blitt større enn deg. Forstå det! sa en annen demonstrant, Maria Contreras.

Også katolske nonner har sluttet seg til demonstrantene og kan sees i folkemengden med sine karakteristiske kledning.

Tilhengere av Maduro har varslet motdemonstrasjoner, og også de har samlet seg i de sentrale gatene i hovedstaden.

Demonstrantene mener president Nicolás Maduro har størsteparten av skylda for vanstyret i landet. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Dagen da militærdiktatoren ble styrtet

Hilda Gonzales sier til AP at hun er ute i gatene for å vise sin støtte til nasjonalforsamlingen, som hun mener er den eneste legitime makten for store deler av befolkningen. Hun ber landets militære lytte til folket.

Hæren i Venezuela arresterte på mandag 27 soldater, som i en video oppfordret landets innbyggere om å styrte presidenten.

Ifølge landets forsvarsminister, Vladimir Padrino, hadde soldatene angrepet militærposter nord i hovedstaden Caracas, tatt fire fanger og stukket av med våpen. Han hevdet videre at de arresterte hadde gitt nyttig informasjon til etterretningstjenesten og det militære rettsvesenet.

En politimann som overvåker onsdagens demonstrasjon fyrer av en gummikule. Foto: Stringer / Reuters

Anklager USA for kupplaner

President Nicolás Maduro vil ha en gjennomgang av alle bånd mellom Venezuela og USA. Foto: Stringer / Reuters

President Nicolás Maduro, som i mai i fjor vant presidentvalget som opposisjonen boikottet og som ble sterkt kritisert av EU, USA og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), anklager USA for å oppfordre til et kupp mot ham.

Anklagen er den siste i en rekke om at USA planlegger å styrte Maduro, og kommer i forbindelse med at den amerikanske visepresidenten Mike Pence tirsdag la ut en video på Twitter der han kaller Maduro «en diktator uten legitim rett til makt».

I videoen hilser Pence til dem som skal demonstrere onsdag.

– Når de gode menneskene i Venezuela gjør sine stemmer hørt i morgen sier vi på vegne av det amerikanske folk: «Estamos con ustedes» eller «Vi er med dere», sier visepresidenten.

Maduro tolker utsagnet som en oppfordring til kupp. I en tale kringkastet på TV og radio sa han at det den amerikanske regjeringen egentlig gjør gjennom Pence, er «å gi ordre fra fasciststaten om å utføre et kupp».

Maduro sier videre at noe lignende ikke har skjedd i USA og Venezuelas 200 år lange felles historie.