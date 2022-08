Raketten står no klar ved oppskytingsrampe 39B ved Kennedy romfartssenter i Florida.

Fyllingen av raketten har stoppa opp på grunn av et problem. Oppskytinga kan bli forseinka eller utsett til ein annan dag, melder Orlando Sentinel.

Det var under fylling av drivstoff det blei det funne ein lekkasje av den brannfarlege gassen hydrogen. Nasa melder at dei forsøker å løyse dette problemet. Lekkasjen er i same område som ein fann ein feil under ei prøvefylling i april

Nasa melder på Twitter at lekkasjen er innanfor akseptable grenser, og at alle slike forseglingar lekker. Dei valde difor å halde fram med å fylle drivstoff, og er snart ferdige med det. Oppskytinga kan likevel bli forsinka.

Gjennom historia har slike lekkasjar av hydrogen ført til at ei rekke Nasa-oppskytingar har blitt stoppa.

I morgontimane har det også vore forseinkingar. På grunn av tryggleiken utsette Nasa fyllinga av drivstoff og oksygen. Det var fare for lynnedslag i området.

Etter 50 år vil Nasa reise tilbake til månen. Med den nye romraketten SLS, skal Artemis-programmet etablere ein base på overflata og romstasjon rundt månen. Der skal de prøve å finne is, fremme teknologi, forsking og kommersiell industri til ein måneøkonomi, for å nå det neste målet, Mars. USA-korrespondent Lars Os er i Florida for å sjå på den første raketten bli sendt opp og i bane rundt månen for å teste om romkapselen Orion kan bringe astronautar tilbake til månen. Du trenger javascript for å se video. Etter 50 år vil Nasa reise tilbake til månen. Med den nye romraketten SLS, skal Artemis-programmet etablere ein base på overflata og romstasjon rundt månen. Der skal de prøve å finne is, fremme teknologi, forsking og kommersiell industri til ein måneøkonomi, for å nå det neste målet, Mars. USA-korrespondent Lars Os er i Florida for å sjå på den første raketten bli sendt opp og i bane rundt månen for å teste om romkapselen Orion kan bringe astronautar tilbake til månen.

Tøffare enn Saturn V

Måneraketten er den kraftigaste som er utvikla av Nasa, og er starten på eit prosjekt som har fått namnet «Artemis». Målet er å sette to personar på månens overflate innan 2025.

Oppdraget på denne testturen er å sende ein tom mannskapskapsel kalla Orion i bane fjernt frå jorda, før han går i bane rundt månen, og etter planen landar i Stillehavet om seks veker.

Fotografane har gjort seg klare til oppskytinga. Det er venta at det skal komme mellom 100.000 og 200.000 personar til oppskytinga. Foto: STEVE NESIUS / Reuters

Dersom oppdraget går bra, er planen å sende ut astronautar på oppdrag som etter planen skal starte i 2024.

– Alt vi gjer i denne «Artemis I»-turen, gjer vi for å teste ut korleis vi kan minimere risikoen for det bemanna «Artemis II»-oppdraget, seier Nasa-astronauten Randy Bresnik til BBC.

Håper på godt vêr

Prosjektet er fleire år forsinka på grunn av tekniske problem og dårleg vêr. Det totale budsjettet har ein sprekk på fleire milliardar dollar, skriv CNBC. Men trass i forseinkingane har programmet brei politisk støtte i USA.

Oppskytinga, som etter planen skal skje like etter 1430, norsk tid, kan bli ytterlegare utsett dersom det skulle bli dårleg vêr. På denne tida av året er Florida spesielt utsett for torebyer.

Publikum studerer den planlagde ferda til «Artemis I». Foto: MARK FELIX / AFP

Nasa har sett 2. og 5. september som alternative datoar dersom det ikkje er mogeleg å gjennomføre oppskytinga måndag.

Men Nasa har god tru på at dei skal kunne få raketten i lufta måndag. Meteorologane deira seier at det er 80 prosent sikkert at det blir oppskyting måndag, melder AFP.

Menneskedokker og bamsar

Målet med «Artemis I» er å teste ut om det er trygt å sende personar ut i verdsrommet, og om varmeskjoldet til «Orion» toler påkjenninga når kapselen kjem tilbake til jordas atmosfære.

Om bord er blant anna torsodokker, laga i eit materiale som skal etterlikne menneskelege vev. Dei skal måle den kosmiske strålinga, som er ein av dei største farane på turen, skriv The Guardian.

Mange er innom suvenirbutikken for å sikre seg eit minne frå den planlagde oppskytinga. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Det er også nokre små bitar av steinane som blei tekne med tilbake til jorda etter månelandinga i 1969 og ein bolt frå motoren til «Apollo 11».

Teikneseriehunden Snoopy har blitt ein slags maskot for Nasa etter at månemodulen som blei brukt til å teste mogelegheitene for å lande på månen, hadde namnet «Snoopy».

Om bord i «Orion» får Snoopy-bamsen selskap av den britiske barne-tv-figuren Sauen Shaun, som er eit nikk til Den europeiske romfartsorganisasjonens bidrag i «Artemis»-programmet. Bamsane skal demonstrere vektløysa ved å flyte fritt rundt.