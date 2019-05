Nasa-sjefen advarer om asteroider på vei mot jorden

– Dette handler ikke om Hollywood, det handler ikke om film, det handler i bunn og grunn om å beskytte den eneste planeten som vi vet at det bor liv på, sa Nasa-sjefen Jim Bridenstine denne uken.

Uttalelsen kom da Bridenstine innledet på Den internasjonale planetariske forsvarskonferansen i Maryland i USA.

Konferansen handler om hvordan man skal beskytte jorden mot å bli truffet av asteroider, skriver nyhetsbyrået AFP.

Blant landene som deltok var Frankrike, Israel, Italia, Kina, Russland og Tyskland, i tillegg til vertslandet USA.

Under konferansen skal blant annet 300 astronomer, forskere, ingeniører og kriseeksperter simulere hvordan man skal reagere om det kommer et varsel om at en stor asteroide er på vei mot jorden.

2000 kvadratkilometer skog ble ødelagt da en asteroide eksploderte over Tunguska i Sibir i 1908. Dette bildet er tatt i 1953, 45 år etter hendelsen, og viser hvor ødelagt området fortsatt var. Foto: Ap

Ødela 80 millioner trær

Tanken på at en asteroide skulle treffe jorden ble lenge ikke tatt på alvor.

Etter to hendelser de siste seks årene har imidlertid flere land tatt langt mer alvorlig på farene.

15. februar 2013 eksploderte en asteroide 23 kilometer over Tsjeljabinsk i Russland. Eksplosjonen knuste vinduer i tusenvis av bygninger og over 1000 mennesker ble skadet.

18. desember 2018 eksploderte en asteroide utenfor østkysten av Russland. Energien som ble utløst var over ti ganger så kraftig som den første atombomben brukt i krig, Hiroshima-bomben i 1945.

Den største asteroideeksplosjonen i moderne til skjedde over Tunguska i Sibir i 1908. Da ble over 80 millioner trær ødelagt.

Chicxulub-krateret ble dannet for 66 millioner år siden. Nå vet vi sannsynligvis hva som skjedde på selve dagen da alt ble forandret på jorden. Tegningen viser hvordan krateret så ut før erosjonen fjernet de fleste spor. Foto: Wikimedia

– Dinosaurene hadde ikke romprogram

Det mest kjente tilfellet man kjenner til er da en asteroide eller komet for 66 millioner år siden traff et grunt hav i området det Yucatán-halvøya i Mexico nå er.

Nedslaget fører til ekstremt kraftige jordskjelv som rystet hele planeten og kan ha ført til at dinosaurene ble utryddet.

– Vi vet dinosaurene ikke hadde et romprogram. Men det har vi, og vi må bruke det, sa Nasa-sjefen på konferansen denne uken.

Gjemmer seg bak solen

Forskere anslår at det er rundt 25.000 store asteroider i solsystemet.

Så langt er rundt en tredel – 8000 – oppdaget, og astronomer oppdager nye hver dag.

En av dem som er regnet som farligst er en stein med navnet «2000SG344». Den har en diameter på 50 meter og veier rundt 71.000 tonn.

Ifølge Det europeiske romprogrammet ESA er sjansen én til 2096 for at «2000SG344» treffer jorden i løpet av 100 år.

Ifølge astronomen Alan Harris har man oppdaget 942 asteroider med en diameter på over én kilometer, men sannsynligvis er det flere store asteroider.

– En god del av de største gjemmer seg, de har parkert seg bak solen, sa Harris på konferansen.

Nasa-sjefen Jim Bridenstine sier at langt mindre asteroider enn det, kan gjøre enorme skader.

– 140 meter er stort nok til å ødelegge en delstat i USA. Det er stort nok til å ødelegge et europeisk land, sier han.

Nasa-sjefen Jim Bridenstine advarer mot konsekvensene dersom en asteroide skulle treffe jorden. Foto: JIM WATSON / AFP

«Dytte» eller evakuere?

Under konferansen kom det frem at det første skritt hvis man oppdager en asteroide med kurs for jorden, er å regne ut presis fart og bane.

Deretter koker det ned til to valg, skal man «dytte» asteroiden ut av kurs eller skal man evakuere området der den vil treffe?

Forskerne på konferansen var i hovedsak enige om at hvis asteroiden har en diameter på under 50 meter, er det best å evakuere.

Leder for Planetforsvar-avdeling ved ESA, Detlef Koschny, sier at det to uker i forveien bør være mulig å beregne hvor en asteroide vil treffe.

Har større asteroider enn 50 meter kurs for jorden, er forskerne enige om at den beste løsningen er å få dem til å endre kurs.

Skal gjøre en test i 2022

I filmen Armageddon fra 1998 er en asteroide på vei mot jorden. Der løser Bruce Willis & co. krisen ved å sprenge asteroiden med en atombombe, men i virkelighetens verden vil en slik løsning være en dårlig ide, skriver AFP.

I stedet er planen å sende opp en rakett for å «dytte» asteroiden ut av kurs.

Nasa forbereder nå en test av dette konseptet der de i 2022 skal prøve å «dytte» en asteroide, med en diameter på 150 meter, ut av kurs.

I DART-programmet (står for Double Asteroid Redirection Test) skal en 500 kilo tungt objekt skytes opp i juni 2021.

I oktober 2022 skal så DART treffe månen til asteroiden «65803 Didymos». Noen år senere skal man måle hvor mye asteroidens bane har endret seg, for å se om det er mulig å «dytte» en asteroide til side.