Oppskytingen av den 98 meter høye raketten er planlagt å skje i et totimers tidsvindu i kveld fra klokka 20.17 norsk tid.

Nasa skulle egentlig skyte opp raketten mandag, men det ble utsatt fordi det oppsto tekniske problemer i siste liten. Blant annet lakk raketten drivstoff.

På Kennedy Space Center i Florida var tankingen av drivstoff til raketten i gang tidlig lørdag morgen.

Men etter en times tid oppdaget ingeniører en lekkasje. Nasa arbeider nå på spreng for å reparere raketten i tide.

En ny drivstofflekkasje ble oppdaget da tankingen av måneraketten «Artemis 1» var i gang lørdag morgen. Foto: STEVE NESIUS / Reuters

Alt må stemme

Målet med romferden er å sjekke om Orion-kapselen, som sitter på toppen av raketten, er trygg nok til å frakte astronauter i framtiden.

Men alt må stemme dersom det skal bli noen oppskytning. Blant annet må været være bra.

Ifølge US Space Force ligger det at til at i de to timene oppskytningen kan foregå lørdag, er det 70 prosent sjanse for godt vær.

Fredag var Jeremy Parsons, en av lederne for oppskytingen fra Kennedy Space Center, optimistisk.

– Hvis forholdene mellom været og maskinvaren stemmer overens, vil vi absolutt gå for det.

Vil sende folk til månen i 2025

Måneraketten er den kraftigste som er utvikla av Nasa, og er starten på et prosjekt som har fått navnet «Artemis».

Målet å sende astronauter til månen for første gang siden slutten av Apollo-programmet for 50 år siden.

Oppdraget på «Artemis 1» er å sende en tom mannskapskapsel med navn «Orion» i bane fjernt fra jorda, før den skal gå i bane rundt månen.

Etter planen skal den lande i Stillehavet etter seks uker.

Hvis testturen lykkes, skal romferden «Artemis 2» frakte astronauter i bane rundt månen i 2024.

Det endelige målet er at en kvinnelig og en mannlig astronaut om bord på «Artemis 3» skal lande på månen tidligst i 2025.

Interessen for oppskytningen av måneraketten er skyhøy. Allerede onsdag var disse kamerastativene på plass med god utsikt til selve utskytningsrampen på Kennedy Space Center i Florida. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Enorm interesse

Interessen for å følge oppskytningen er enorm. Det er ventet at over 100.000 vil samles på strendene i nærheten. Ikke bare for å se, men også for å høre det som er den kraftigste raketten Nasa noen gang har forsøkt å sende opp i rommet.

Hvis oppskytningen ikke lykkes lørdag, kan det bli gjort nye forsøk mandag eller tirsdag, skriver nyhetsbyrået AFP.

Etter det er neste sjanse ikke før tidligst 19. september på grunn av månen sin posisjon.