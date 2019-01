Når verdens mektigste samles i Davos, er kun to av ti kvinner

Det er de rikeste av de rikeste og toppolitikere som har kommet for å mingle og delta på konferansen Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos. Arrangørene har invitert politikere og næringslivsledere fra 1000 selskaper verden over, og mener konferansens rolle er å «forandre verden til det bedre».

Mange av deltakerne drar for å utvide kontaktnettverket sitt, ikke for å delta på de utallige møtene og høre taler, skriver BBC.

Men politikere og ledere får muligheten til å ha verdifulle møter på tvers av landegrenser. I fjor møttes for eksempel de greske og makedonske statsministrene ansikt til ansikt for første gang på sju år, og banet vei til en slutt på den 27 år lange krangelen om Makedonias navn.

VIKTIG: Økonomikommentator Cecilie Langum Becker befinner seg i Davos.

Konferansen i år er den 49. i rekken. NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker mener det aldri har vært viktigere å samle den globale eliten enn akkurat i år. Hovedtema for årets konferanse er globalisering.

– Folk tar ikke helt innover seg hvor polarisert det er ute i verden nå i forhold til hvordan det var før. Derfor er dette en fin arena for å knytte tettere bånd mellom land, og bryte ned barrierer. Det er viktig å lære hverandre å kjenne når vi har det verdensbildet som vi har nå, sier Langum Becker.

Trump og May dropper

USAs president Donald Trump kunngjorde forrige uke at han ikke reiser til Davos. Han begrunnet det med budsjettstriden som har ført til nedstengning i deler av offentlig sektor.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May skulle ha deltatt, men har avlyst.

– Det er interessant at Trump, May og Macron holder seg hjemme på grunn av uro i sitt eget land. Det sier litt om hvor viktig møtene i Davos er, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Statsminister Erna Solbergs begrunnelse for å ikke dra er at hun må prioritere å legge en ny regjeringskabal der KrF er med.

I fravær av større navn er det ventet at Brasils nye høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro vil bli den som får størst oppmerksomhet i Davos. Han skal etter planen delta som en av hovedtalerne på konferansen.

Prisene skjøt i været: 650 kroner for en burger

Når så mange rikinger samles på ett sted, påvirkes også alpebyens økonomi som en respons. Mange innbyggere rømmer byen og leier ut butikklokaler, leiligheter og hus når byen tar imot de over 3000 menneskene som skal være med på konferansen.

Selskaper som Facebook og Google leier store lokaler og kafeer for å markedsføre seg selv ved hjelp av stands og presentasjoner.

Under konferansen i 2018 kostet plutselig et standard hotellrom godt over 4000 kroner natten, hvis du i det hele tatt klarte å finne et ledig hotellrom, ifølge Global News.

Prisene skjøt også i været på restaurantene og kafeene rundt konferansesenteret. En hamburger på hotell Ameron Swiss Mountain kostet i fjor 75 dollar, nærmere 650 kroner. En skål med sjokolademousse kostet deg nesten 200 kroner.

Den lokale turistorganisasjonen i Davos understreket at prisene ikke ville øke for «vanlige turister» ved høyfjellshotellene og skianleggene.

– Et snakkeforum

Det kommer ikke ut noen form for handlingsplan eller rapport når konferansen er ferdig fredag denne uken.

– Sånn sett kommer det lite konkret ut av konferansen. Man samles og snakker sammen, det skjer mye på bakrommet, og det er mange én til én samtaler mellom næringslivsaktører. Byråkrater som møtes på det politiske plan. Man får en unik tilgang til folk.

– Selv om det er et forum for de få, skal vi være glad for at de gjør det, i hvert fall i dagens verden. For mange av dem som er der handler det jo om egne interesser, men det er ikke nødvendigvis negativt. Handel skjer over landegrenser, og det nyter vi godt av i for eksempel Norge, sier Langum Becker.

All presse har tilgang og er frie til å stille kritiske spørsmål, legger hun til.

Flest mannlige deltakere

WEF har tidligere fått kritikk for den lave andelen kvinner under konferansen. Langt flere menn enn kvinner har deltatt, til tross for et kvotesystem som krever at store selskaper sender minst én kvinne per hver fjerde mann.

«Davos-man» har blitt et velkjent kallenavn på en stereotypisk konferansedeltager: En kraftig og velstående elitemann – som ikke har kontakt med den virkelige verden, skriver BBC.

I år er kvinneandelen på 22 prosent, en dobling siden 2001.

Gjennomsnittsalderen er også relativt høy. 54 år for menn og 49 år for kvinner. Sir David Attenborough er årets eldste deltaker med sine 92 år, mens den sør-afrikanske naturfotografen Skye Meaker (16) drar ned gjennomsnittet.