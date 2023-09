Før invasjonen levde de et godt liv i Kherson ved munningen av elva Dnipro. I huset bodde bestemor Olga, sønnen Andrii, ektefellen Anastasia og deres lille sønn Maxim.

– Vi hadde drømmer og planer for livet vårt. Da byen ble okkupert ble alt annerledes. Vi var redde for å bli drept, sier Andrii.

Lille Maxim var redd

Bombeangrep, skyting og okkupasjon. Hverdagen ble farlig og uforutsigbar. Og lille Maxim, som da bare var halvannet år gammel var redd.

– Han gråt og gjemte seg på grunn av høye lydene. Da sa jeg at «dette er en varselklokke. Vi må dra», sier Andrii.

NRK treffer ham og familien i Vestnes, sør for Molde. Her har de tre fått opphold. Foreldrene får norskundervisning og Maxim har fått plass i en barnehage.

Anastasia, Maxim og Andrii vet ikke hvor lenge de blir i Norge. Det er vanskelig å planlegge for fremtiden. Foto: Marit Kolberg / NRK

Tilbake i Kherson er Olga. Hun ville ikke forlate hjemlandet sitt da de tre satte seg i bilen og kjørte østover mot Georgia.

– Jeg er en sterk kvinne, men å skilles fra dem knuste meg helt. Jeg overlevde okkupasjon og bombingen av Kherson. Jeg overlevde alt. Men å skilles fra dem knakk meg helt, sier hun til NRK.

Disse fire er bare en av mange tusen familier som er blitt skilt på grunn av krigen i landet.

– Hva har denne krigen gjort med alle ukrainske familier? spør Olga gråtkvalt.

Ville redde sønnen fra krigen

Mens Andrii er i stridsdyktig alder, er det ingen myndigheter som ville holdt Olga igjen hvis hun vil forlate landet. Likevel velger hun å bli.

– Jeg bestemte meg for å leve med krigens lidelser. Jeg vil vise at vi ikke lar oss knekke, at vi kan klare dette. Jeg vil se Ukrainas seier når jeg er i Ukraina. Kanskje jeg også har blitt igjen for å passe på huset. Så de har et hjem å komme tilbake til, sier hun.

Andrii sier han har tenkt mye på at han, som bare er 30 år gammel, forlot Ukraina.

Han sier hovedgrunnen er at Anastasia nekter å bo i et annet land uten ham. Så hvis han drar tilbake, blir hun med sammen med den vesle sønnen deres.

– Så lenge vi er her, er sønnen min trygg.

I Norge er Maxim trygg og glad. Men han er fremdeles redd for lyden av fyrverkeri. Foto: Marit Kolberg / NRK

Besøk i Norge

Olga har vært to ganger i Norge. En busstur på 40 timer før hun kom seg videre med fly var som ingenting å regne, bare hun fikk treffe dem, sier hun.

– Å få holde dem igjen, kysse dem, klemme dem. Jeg følte meg levende igjen.

Gleden over å være sammen igjen var ubeskrivelig. Hun forteller at hun kunne sitte i lange stunder å bare se på dem.

– Det er sånn det skulle vært. Det var som et mirakel å få være sammen med dem igjen.

Pappa Andrii forteller at Maxim ikke ville slutte å klemme bestemor da hun kom til Vestnes.

– Det første han gjorde om morgenen, var å sjekke at hun ikke hadde dratt.

Her i Vestnes har familien på tre fått et sted å bo. Foto: Marit Kolberg / NRK

Men nå er hun tilbake i Kherson. Det blir kanskje en ny reise til Norge før jul.

Olga støtter beslutningen de unge foreldrene har tatt. Hun sier Andrii sørger for at barnebarnet hennes lever trygt.

– Vi vil at Max skal vokse opp, at han skal overleve. Det er ingen steder her i Kherson som er trygge. La dem være i Norge, sier hun bestemt.

Hør Olga og Andrii fortelle sin historie her: