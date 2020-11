Når blir valgresultatet i USA klart?

For å bli valgt til president må man vinne minst 270 av de 538 valgmennene som blir valgt i delstatene.

Hva bestemmer fordelingen av valgmenn? Ekspandér faktaboks Hver delstat får x antall valgmenn ut fra følgende regnestykke: Antallet medlemmer i Representantenes hus + antallet senatorer fra hver delstat. Dermed blir det 435 + 100 valgmenn.

I tillegg har District of Columbia, hvor hovedstaden Washington ligger, men som ikke er representert i Kongressen, 3 valgmenn.

Til sammen blir dette 538 valgmenn. Antall representanter i Representantenes hus er basert på innbyggertallene i hver delstat. Valgmannsystemet skulle sikre at presidenten ikke bare ble valgt fra områder med flest velgere, som kun ivaretok deres interesser. Men systemet slår også ut slik slik at det er langt flere innbyggere bak hver valgmann i de store delstatene enn i de små. Valgmennene utgjør det såkalte valgmannskollegiet. De møtes vel en måned etter valget. I år er det mandag 14. desember. Formelt er det på dette møtet hvor USAs president velges.

Ved valget for fire år siden ble Donald Trump kåret til vinner cirka klokken 07.30 (norsk tid) morgenen etter valget.

Da var det klart at han hadde vunnet i Pennsylvania.

Med seieren i Pennsylvania hadde Trump nådd 274 valgmannsstemmer, og det var ikke lenger mulig for Clinton å ta ham igjen.

Klart når taperen gratulerer vinneren

Opp gjennom årene valgene ofte vært regnet for avgjort når taperen ringer vinneren og gratulerer med seieren.

For fire år siden ringte Hillary Clinton og gratulerte Donald Trump morgenen etter valget.

I år kan det ta lengre tid før taperen erkjenner et tap.

Fra Trumps side er det uklart om han vil innrømme noe tap uansett. Trump har flere ganger ikke villet svare på om han lover å gå med på en fredelig maktovertagelse etter valget, skriver New York Times.

Samtidig har Hillary Clinton gått ut og oppfordret Biden til å vente med å erkjenne et eventuelt nederlag.

Gjennomsnitt meningsmålinger 4,8 % Kilde: fivethirtyeight

Kan være klart tidlig på morgenen

I noen av de viktigste vippestatene stenger valglokalene tidlig. Georgia stenger klokken 01.00 (norsk tid), Nord-Carolina og Ohio klokken 01.30, Florida klokken 02.00, Texas og Wisconsin klokken 03.00.

I Ohio, Nord-Carolina og Florida skal alle forhåndsstemmene vært talt opp når valglokalene stenger.

Det vil utgjøre en stor del av det totale stemmetallet. I Florida har over 8,7 millioner forhåndsstemt, mens det i 2016 var litt over 9,1 millioner totalt som stemte.

I Nord-Carolina har 4,5 millioner forhåndsstemt, omtrent like mange som totaltallet stemmer i 2016.

Dermed vil det være færre stemmer å telle opp utover valgnatten, og det kan gå raskere å få et endelig resultat.

Med mindre resultatet i er veldig jevnt, vil trolig valgresultat i de tre delstatene være klart få timer etter at stemmelokalene har stengt.

Valgmyndighetene i Nord-Carolina beregner at 98 prosent av stemmene vil være klare senest klokken 07.00 (norsk tid).

For Biden vil det etter alt å dømme være nok å vinne vippestatene Ohio, Florida og Nord-Carolina. Sammen med seier i delstatene der han er regnet som sikker vinner, gir de tre delstatene ham over 270 valgmenn – det kritiske tallet for å vinne valget.

Svar innen fredag

Dersom valget er jevnere, eller de første vippestatene fordeler seg med noen til Biden og noen til Trump, kan resultatet la vente på seg.

Ved valget for fire år siden var delstatene Pennsylvania og Michigan avgjørende for at Trump vant valget.

Valgmyndighetene i de to delstatene sier at kan ta frem til fredag 6. november før resultatet er klart.

Kan ta dager og uker

Dersom valget er veldig jevnt i noen delstater, kan det ta flere dager før resultatet er klart.

I vippestaten Pennsylvania skal de telle med poststemmer som kommer inn frem til tre dager etter valget, dersom de er poststemplet 3. november.

Først klokken 07.00 på valgdagen begynner de å telle opp forhåndsstemmene i Pennsylvania.

I delstatens største by, Philadelphia, var det 6000 som stemte via post for fire år siden.

Nå ligger det an til rundt 400.000 poststemmer bare i Philadelphia. Det gjør at det kan ta tid før man vet hvem som har vunnet delstaten.

– Nøkkelordet er «valguke». Det kommer ikke til å bli noen valgdag her, sier Patrick Christmas fra organisasjonen Committee of Seventy i Philadelphia til The Guardian.

I andre delstater, som i Florida, er det regler som sier at det skal være omtelling dersom det er mindre enn 0,5 prosentpoeng som skiller de to kandidatene.

Senest 8. desember

Dersom resultatet er så jevnt at det blir avgjort ved omtelling eller av sent innkomne poststemmer, vil en av kandidatene etter alt å dømme prøve å gå rettens vei.

Loven sier at på den første mandagen etter den andre onsdagen i desember, skal alle valgmennene møtes for å stemme på presidenten.

I år er den dagen 14. desember. Seks dager før det, 8. desember, er fristen for å melde inn valgmenn.

8. desember er dermed den (nesten) siste fristen for når resultatene skal være klare. En gjennomgang fra Kongressen viser imidlertid at det kan trekke enda mer ut i tid.

Det som er helt sikkert, er at 20. januar skal en ny president tas i ed. Det står skrevet i grunnloven.

Valgarbeidere i Las Vegas teller stemmer etter primærvalget 9. juni i år. På valgdagen vil stemmene bli talt opp på samme måte her. Foto: Ethan Miller / AFP

NRK har tilgang til alle tall

USA har ingen sentral opptellingen av stemmer på valgdagen. I stedet telles stemmene opp av nyhetsbyrået AP.

AP henter fortløpende inn stemmetall fra valgansvarlige i alle USAs fylker. Her kan du lese hvordan AP henter inn stemmer. .

I år har NRK kjøpt tilgang til APs tall. Vi har dermed tilgang til de samme tallene som alle de store medieorganisasjonene i USA.

APs valgeksperter følger opptellingen og beregner når det er talt opp nok stemmer til å erklære en vinner i en delstat.

Når det skjer, vil AP tildele delstatens valgmenn til kandidaten som har fått flest stemmer og legge det i kandidatens kolonne.

NRK vil som grunnregel holde seg til APs vurderinger av når en av kandidatene kan kåres til vinner i en delstat.

Dersom NRK finner redaksjonelle grunner til det, kan NRK velge å kåre en vinner i enkelte delstater før AP.

3. november 2020 velger amerikanerne sin neste president. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne. Joe Biden stiller som presidentkandidat for Demokratene. Ved forrige presidentvalg vant Trump til tross for at Hillary Clinton fikk flest stemmer. Hvordan kan det skje? Her er to ting du må vite for å forstå USA-valget. Du trenger javascript for å se video. 3. november 2020 velger amerikanerne sin neste president. Donald Trump stiller til gjenvalg for Republikanerne. Joe Biden stiller som presidentkandidat for Demokratene. Ved forrige presidentvalg vant Trump til tross for at Hillary Clinton fikk flest stemmer. Hvordan kan det skje? Her er to ting du må vite for å forstå USA-valget.