Nancy Pelosi: «Legitimt» å stille spørsmål til Joe Biden sin helsetilstand

– Eg trur det er legitimt å seie: «er dette ei episode eller er det eit helseproblem?», seier Pelosi tysdag til MSNBC.

– Begge kandidatar skuldar oss å bli testa på sin mentale klarleik og si helse, dersom det er ønska. Begge to.

Programleiaren spurde henne om Biden (81) si gjennomføring av presidentdebatten, som har ført til bekymring i det demokratiske partiet.

Pelosi seier ho ikkje har snakka med presidenten sidan debatten, men har høyrt «blanda» tilbakemeldingar om han vil vere i stand til å fortsette.

– Eg veit at eg ikkje er ein ung mann, seier Biden sjølv, men insisterer på at han kan utføre jobben. Foto: Elizabeth Frantz / Reuters

Nokre er bekymra for kva som vil skje med nominasjonsprosessen dersom han får gjere det, seier ho.

– Andre seier: «Joe er vår mann. Vi elskar han. Vi stolar på han. Han har ein visjon, kunnskap, dømmekraft, integritet».

– Eg stolar på dømmekrafta hans, slår Pelosi fast.

Ho meiner likevel at det vil vere «essensielt» at Biden utfører fleire enn eitt intervju utan manus, for å demonstrere kva han kan.

Kongressrepresentant ber Biden trekke seg

Det har kome krav frå fleire hald om at Biden trer til side i presidentvalkampen.

Men tysdag er Lloyd Doggett den første politikaren i det demokratiske partiet til å offentleg be han om å gjere det, melder AFP.

– I motsetnad til Trump, har President Biden sin første prioritet alltid vore landet vårt og ikkje seg sjølv, skriv kongressrepresentanten for Texas i eit utsegn.

Lloyd Doggett sit i Representanthuset for Texas, og er Demokrat. Foto: Lauren Victoria Burke / AP

Likevel håpar han Biden tek det «vonde og vanskelege valet», og ber han «med respekt» om å trekke seg.

– Eg veit at eg ikkje er ein ung mann, seier Biden sjølv, men insisterer på at han kan utføre jobben.

Prøvar å forsikre støttespelarar

«Pust med nasen» er rådet til Chris Korge, leiar av kampanjen sin nasjonale finanskomité, til partiet sine donorar.

Han sat på telefonen til partiet sine donorar i over ein time på måndag, skriv New York Times, som også deltok digitalt.

New York Times bad også i sin leiarartikkel om at president Joe Biden viker for ein annan kandidat. Foto: Faksimile

Avisa, som sjølv har bede Biden om å gå av i sin leiarartikkel, melder at finanskomitéen er i panikk som følge av debatten.

Biden skal halde eit møte med guvernørane i partiet på onsdag, for å forsikre dei om at han er i sterk fysisk og psykisk helse, seier Det kvite huset.

I februar kom den årlege helserapporten frå Biden sin eigen lege. Der stod det at han framleis var eigna til teneste.