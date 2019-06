Nancy Pelosi sier hun ferdig med Trump

Skyllebøttene fra presidenthold har økt i styrke de siste uken i retning Pelosi.

Nancy Pelosi tok over som leder for Representantenes hus fra nyttår av. Forholdet mellom henne og presidenten hadde forut for dette vært relativt godt, og ifølge sine nærmeste skal han ha hatt genuin respekt for henne, ifølge Politico.

Ba familien gripe inn

Etter at Mueller-rapporten har slått fast at spesialetterforskeren ikke avdekket samarbeid mellom russere og Trumps valgkampstab, mente Trump at han var fullstendig renvasket.

Men Demokratene har fortsatt granskingen i kjølvannet av Mueller-rapporten, til Trumps store irritasjon. Pelosi har blant annet uttalt at hun tror Trump fortsatt har noe å skjule.

I forrige måned stormet Trump ut av et møte med blant andre Pelosi om en infrastrukturpakke, fordi han etter sigende ikke ville samarbeide med Demokratene så lenge granskingen fortsetter.

– Jeg gikk inn i rommet og fortalte Chuck Schumer og Nancy Pelosi at jeg vil jobbe med infrastruktur. Men du vet, vi kan ikke gjøre det under disse omstendighetene, sa Trump, som kalte Kongressens granskinger hyklerske.

Dagen etter tok Pelosi til motmæle ved å stille spørsmål ved om Trump er helsemessig skikket til å være president.

– Jeg skulle ønske at hans familie eller hans administrasjon eller hans medarbeidere grep inn til landets beste, sa Pelosi.

– Forferdelig person

I forrige uke toppet det seg, da Politico kunne melde at Pelosi i et møte med andre høytstående demokrater skal ha sagt at hun ønsket å se Trump i fengsel, fremfor å bli stilt for riksrett.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I et intervju med Fox News i forbindelse med 75-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie slo Trump tilbake.

– Hun er en skam. Jeg synes ikke hun er en talentfull person. Jeg har prøvd å være grei mot henne fordi jeg vil ha avtaler, men det evner hun ikke. Hun er en fæl, hevngjerrig og forferdelig person, sa Trump i intervjuet.

– Vil ikke snakke om Trump

Da hun i et intervju med CNN i dag ble konfrontert med opplysningene om at hun skal ha ønsket å fengsle presidenten, svarte Pelosi:

– Når vi har samtaler i et politisk møte, så forblir de der. Tror folk at presidenten kan ha begått noe som kvalifiserer til riksrett? Ja. Hvor alvorlig er det? Er det snakk om kriminelle handlinger? Mange mennesker tror det, svarte Pelosi, som heller ikke ville svare på om hun vil slutte seg til en eventuell prosess som kan ende med at presidenten stilles for riksrett.

Pelosi ga i stedet uttrykk for at hennes tålmodighet med presidentens angrep på henne er nådd.

– Jeg er ferdig med ham. Jeg vil ikke engang snakke om ham. Min popularitet øker hver gang han angriper meg, så hva kan jeg si, sier Pelosi til CNN.

Fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney sier han har liten tro på at Pelosi «er ferdig» med Trump:

– Vi er ikke ferdig med henne, og jeg tviler på at hun er ferdig med oss. Vi får se hvor lenge dette varer, sier Mulvaney.