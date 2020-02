Nancy Pelosi rev talen i to – Trump nektet å håndhilse

Det startet med et av kveldens høydepunkter. Da president Donald Trump tradisjonen tro ble kalt inn i Kongressalen ble han mottatt av demokratenes Nancy Pelosi som strakte fram hånden for å hilse. Da hadde Trump allerede snudd seg mot den delvis klappende og jublende forsamlingen som ropte "4 år til."

– Vårt land blomstrer og høyt respektert igjen, begynte han og la vekt på den gode økonomien.

I fjor manet presidenten til samarbeid i Kongressen. Lite visste han da hva han hadde i vente. I morgen stemmer senatet endelig over riksrettssaken mot han. Den er det ventet at han kommer seirende ut av. Seiere var også noe han la vekt på i sin årlige tale til nasjonen.

– Tilstanden på vår union er sterkere enn noen gang før, fortsatte han og viste til den rekordlave arbeidsledigheten i landet. Arbeidsledigheten ligger nå på 3,5 prosent. Han la også vekt på handelsavtalene han har forhandlet frem, blant annet ved å erstatte NAFTA og ved å stå opp mot Kina.

– Vår strategi har virket, sa han.

Holdt talen dagen før riksrettssaken avsluttes

Kongressalen var full av folkevalgte representanter og deres familiemedlemmer, inviterte gjester, veteraner, regjeringen og høyesterett. Blant dem den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaido. Trump gikk til angrep på Venezuelas president Nicolás Maduro og advarte mot sosialisme:

– Alle amerikanere står sammen med venezuelanerne, sa han til stor applaus fra hele salen.

Blant de mange gjestene, som også hører tradisjonen til, var også en datter av en alenemor fra Pennsylvania som fikk et stipend til å gå på skolen hun ønsket under talen.

Foto: LEAH MILLIS / Reuters/NTB Scanpix

Tredje tale

Det er tredje gang Trump holder talen. Bill Clinton er den eneste andre presidenten som har holdt denne talen midt under en Riksrettprosess. Det var i 1999 og han nevnte ikke det med et ord. Det gjorde heller ikke Trump.

Presidenten benyttet også en stor del av talen til å snakke om helsepolitikk som er et tema som står høyt på agendaen til mange av demokratene som kjemper om å bli deres presidentkandidat.

– Vi vil aldri la sosialisme ødelegge det amerikanske helsevesenet, sa han og ba om at Kongressen går sammen om å få ned medisinkostnadene og at han ser fremskritt i kampen mot opioid-krisen som har herjet USA i flere år. For første gang viser tallene fra 2018 en nedgang i antall overdosedødsfall.

Han ba også Kongressen om å innføre en lov mot senaborter og ba om at flere skal få barnefamilier skal få permisjonsrettigheter.

Trump brukte også tid på de utenrikspolitiske seierene han har oppnådd. Han viste blant annet til drapet på Irans Quasem Soleimani og ba Iran om å komme til dem.

– Vi er her, sa han til Iran og understreket nok en gang at han ønsker å trekke tropper i Midt-Østen tilbake. Til stor jubel gjenforente han også en militærfamilie der mannen var tilbake fra Afghanistan, foran en jublende sal som ropte "USA".

Boikottet talen

Flere demokrater valgte å ikke være til stede under Trumps tale i natt. En av dem var Alexandria Ocasio Cortez.

– Etter nøye overveielser har jeg kommet frem til at jeg ikke vil være på stede i en statlig seremoni som normaliserer Trumps lovløse oppførsel og undergraving av grunnloven, skriver hun på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Flere av kvinnene i salen markerte seg også ved å kle seg i hvitt. De markerte at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i USA. Også den første kvinnelige "Speaker of the House" Nancy Pelosi var kledd i hvitt.

Det var mange oppgitte blikk å spore blant demokratene, fra blant annet Adam Schiff som har ledet an i Riksrettsaken mot Trump. Noen av de demokratiske presidentkandidatene var ikke tilstede fordi de driver valgkamp i New Hampshire.

Guvernør Gretchen Whitmer fra den viktige vippestaten Michigan holdt Demokratenes svar på Trumps tale.

– Jeg trenger mer enn 10 minutter på å svare på det presidenten akkurat sa, så i stedet for å istedet for å snakke om det han sier skal jeg legge vekt på hva Demokratene gjør , sa hun da hun talte fra East Lansing High School der hennes datter går og understreket at for å få vite sannheten må man følge med på hva folk gjør. Ikke hva de sier.

Hun la vekt på flere av de samme sakene som Trump, men viste til at Demokratene har andre løsninger. Hun gikk også hardt ut mot Trumps helsepolitikk.

– Det er ganske enkelt. Demokratene prøver å gjøre helsevesenet bedre. Republikanerne i Washington prøver å ta det vekk, sa hun.

Hun viste også til hvordan landets økonomi ikke gagner vanlige arbeidere, som lærere som må kjøpe hjelpemateriell til skolene selv.

– Økonomien fungerer ikke for middelklassen, den fungerer bare ikke, sa hun

Støtten til presidenten øker

Andelen som mener presidenten gjør en god jobb stiger.

I går nådde presidenten en "aprroval rating" på hele 49 prosent i en meningsmåling. Den høyeste som er gjort siden han ble innsatt som president, i den enkeltstående meningsmålingen fra Gallup.

Meningsmålingen ble gjennomført under den pågående Riksrettprosessen i Senatet. Akkurat nå viser et gjennomsnitt fra nettstedet fivethirtyeight.com at 43,6 prosent mener Trump gjør en god jobb som president.

– Vi gjør det bedre enn noengang før, avsluttet Trump i det han la vekt på hvordan USA bygde den moderne verden og at de er landet der drømmer blir oppfylt og at det beste fortsatt er i vente.

Så rev Nancy Pelosi talen i to. Med et demonstrativt blikk.