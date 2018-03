Nakenprotest mot Berlusconi

Opptrinnet både startet og sluttet raskt.

Silvio Berlusconi hadde i en god stund stått utenfor rommet i Milano der han skulle stemme. Med stemmeseddelen i hånden gikk 81-åringen fram til bordet der stemmen skulle registreres.

Fra hans høyre side trenger plutselig en ung kvinne seg gjennom rekken av fotografer.

Hun hopper opp på bordet, og står rett over det punktet der Berlusconi har lagt sin stemmeseddel.

Berlusconi smiler først, men rykker så tilbake og snur seg rundt. Han blir geleidet relativt sakte ut av lokalet.

Han ser ikke tilbake før når han er ute av døren.

Berlusconi vendte tilbake til stemmelokalet litt senere, og fikk plassert stemmeseddelen i urnen.

KLART BUDSKAP: Kvinnen hadde skrevet på kroppen: Berlusconi, sei scaduto. Eller: Berlusconi, du har gått ut på dato. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

Femen

Kvinnen blir tatt hånd om at funksjonærer som i begynnelsen ikke helt ser ut til å være sikre på hvor det er greit å plassere hendene.

Kvinnen har et ord malt på ryggen i svart. Ordet er Femen.

Aktivister fra Femen har en rekke ganger fått mye oppmerksomhet for sine ikkevoldelige protester.

Budskapet fra grupperingen er at kvinner i dagens samfunn blir behandlet som slaver i et system eid og kontrollert av menn.

De har også et klart antireligiøst budskap.

Silvio Berlusconi kan kanskje bli sett på som et passende mål for Femen. Han har gjentatte ganger blitt beskyldt for å utnytte prostituerte.

På grunn av forskjellige programmer i TV-kanalene han har eid og kontrollert, har også Berlusconi blitt beskyldt for å selge kvinnekroppen som en vare.