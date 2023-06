Nahels siste ord til moren: «Mamma, jeg er glad i deg»

Den gule bilen står stille og to politimenn lener seg inn gjennom det åpne vinduet.

Den ene betjenten sikter allerede på Nahel Merzouk med en pistol.

Så kjører bilen videre, og plutselig lyder et smell.

En video filmet fra en annen vinkel viser Nahels gule bil få øyeblikk senere. Den står på skakke og har krasjet i en lyktestolpe.

Bilen til Nahel M står krasjet inn i en lyktestolpe i Nanterre. Foto: via Reuters

Gutten, som av franske medier kun identifiseres som Nahel M., ble bare 17 år gammel.

Skuddet traff ham rett i brystet, avfyrt bare centimeter unna.

Videoene av drapet i Paris-forstaden Nanterre har spredt seg på sosiale medier som ild i tørt gress.

Forsteder og byer i hele Frankrike preges nå av noen av de mest voldsomme opptøyene siden 2005. Bare natt til torsdag ble 150 personer arrestert.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier 40.000 politifolk vil bli mobilisert i hele Frankrike, 5000 av dem i Paris.

Hadde rent rulleblad

Nahel gikk på elektrikerlinjen på videregående, men var sjelden på skolen, ifølge opplysningene til nyhetskanalen BFM TV.

Mesteparten av tiden brukte Nahel på jobben som pizzabud.

– Han ville høre til, både profesjonelt og sosialt. Han levde ikke av å lange dop eller småkriminalitet, forteller lederen for rugbyklubben der Nahel brukte fritiden sin til avisen Le Parisien.

Familiens advokater har gjentatt flere ganger at rullebladet til Nahel var rent.

Advokat Yassine Bouzou viser til at Nahel hadde blankt rulleblad. Foto: GUILLAUME SALIGOT / Reuters

– Gutten var 17 år gammel. Han jobbet, han var leveringsbud, og i dag ble han skutt. Det er det vi vet med sikkerhet, sa bistandsadvokat Yassine Bouzrou på BFMTV tirsdag.

«Mamma, jeg er glad i deg»

Moren, Mounia, levde alene med sønnen sin. Hun uttrykker i en video på TikTok sin fortvilelse.

– Denne morgenen ga han meg et stort kyss og sa: «Mamma, jeg er glad i deg». Jeg svarte «Jeg er glad i deg, pass på deg selv». Hva får jeg vite en time senere? At noen har skutt sønnen min. Hva skal jeg gjøre? Han var livet mitt, min bestevenn, min sønn. Han var alt for meg. Vi var så nære at det ikke var mulig, sier hun opprørt.

Moren til Nahel ber om opprør etter sønnens død. Foto: Skjermdump Tiktok

Bestemor Nadia forteller til BFM at Nahel var en «snill og god gutt».

Familien ber om en minnemarkering torsdag klokken 14, foran politikontoret i Nanterre. Samtidig ber moren om et «opprør».

– Jeg ber dere alle om å komme. Vi starter et opprør for sønnen min, sier Mounia Merzouk.

Beskyldninger om rasisme

Som mange i den franske befolkningen, hadde Nahel nordafrikansk familiebakgrunn.

Nå hagler det med beskyldninger om at politiet i mange franske storbyer opptrer rasistisk mot den flerkulturelle befolkningen.

Det er bare to uker siden to politimenn ble dømt til ubetinget fengsel for bevisforfalsking, tyveri, og voldsutøvelse mot to uskyldige menn av arabisk og afrikansk opphav.

– Likhetstrekk med Black Lives Matter

Førsteamanuensis og Frankrike-kjenner Marte Mangset ved Oslo Met sier politivold er et generelt problem i Frankrike.

Frankrike-ekspert Marte Mangset. Foto: HiOA

– De siste årene så har det skjedd en lovendring som gjør det mulig for politiet å bruke skytevåpen under trafikkontroller, blant annet for å hindre terrorangrep som følge av angrepet i Nice i 2016.

– Siden da har det blitt brukt skytevåpen flere hundre ganger, og i 2022 var det 13 drap i tilsvarende situasjoner, understreker Mangset.

Mens høyresiden ber om unntakstilstand for å bekjempe uroen på gaten, sier president Emmanuel Macron at skytingen av gutten er «utilgivelig» og har kalt inn til krisemøte.

Marte Mangset sier det er mulig at situasjonen i Frankrike eskalerer.

– Det er noe annet når du har en sånn video som deles på sosiale medier. Da får du en dynamikk som likner på Black lives matter-dynamikken i USA.