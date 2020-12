Nær enighet om brexit-avtale

Det er ikke klart hva avtalen vil inneholde.

Hvis partene blir enige om en avtale, vil dette være 1645 dager etter at britene 23 .juni 2016 stemte for å forlate EU.

De siste dagene har forhandlingene først og fremst dreid seg om fiskerettigheter og konkurranseregler.

Partene har forhandlet gjennom hele natten, etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften. En fransk regjeringskilde opplyste samme kveld at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, et av de få temaene som partene ennå ikke har klart å bli enige om.

Avtaleutkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider, og begge partene har tiden fram til 31. desember med å få den godkjent i parlamentene.

Brexit er betegnelsen på Storbritannias utmelding fra EU etter 47 års medlemskap.

Etter en folkeavstemning i 2016 forlot britene EU 31. januar 2020.

Britene gikk dermed også ut av EØS-avtalen.

En overgangsperiode ut året har sørget for at det var få praktiske endringer på utmeldingsdatoen.

I de påfølgende månedene har Storbritannia forhandlet om en avtale om handel og det fremtidige forholdet til EU.

Norge forhandler om egne bilaterale avtaler med Storbritannia for å erstatte samarbeidet gjennom EØS.

Storbritannia er i praksis det første medlemslandet som forlater EU. Tre territorier har tidligere forlatt det europeiske fellesskapet: Algerie (1962, da landet ble uavhengig fra Frankrike), Grønland (1985) og franske St. Barthélemy (2012).

Børsene stiger etter brexit-rykter

De europeiske aksjemarkedene, og verdien av pundet, stiger på julaften etter meldinger om at en brexitavtale mellom EU og Storbritannia er nært forestående.

Pundet økte med 0,5 prosent mot dollar og euro i morgenhandelen.

Samtidig økte FTSE 100-indeksen i London med 0,2 prosent i den tidlige handelen på julaften.

I Paris hadde også CAC 40-indeksen en oppgang på 0,2 prosent i morgentimene, mens handelen i Frankfurt er julestengt.

Det er knyttet stor spenning til at en mulig handelsavtale mellom Storbritannia og EU, som kan komme på formiddagen julaften.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier til BBC at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han