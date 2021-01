Naboer vil kaste Trump ut av Mar-a-Lago

– Saken er under juridisk vurdering av byens advokat, John «Skip» Randolph, skriver borgermesteren i Palm Beach, Kirk Blouin, i en e-post til CNN.

Bystyret vurderer også om de skal ta opp saken om Trumps bopel på neste bystyremøte i februar.

President Trump meldte høsten 2019 flytting til Mar-a-Lago i Florida, men flyttet i praksis først da han forlot Det hvite hus 20. januar.

Skal ha gått med på begrensninger

Donald Trump kjøpte Mar-a-Lago i 1985. Da han i 1993 endret bruken av huset fra en bolig til en medlemsklubb, måtte han gå med på en rekke begrensninger i bruken.

I tillegg til regler om trafikk og parkering, skal Trump ha gått med på å ikke tilbringe mer enn 7 dager i strekk eller 21 dager i løpet av ett år på Mar-a-Lago.

CNN skriver at Donald Trump selv underskrev på avtalen som begrenser bruken hans,

Trump-organisasjonen avviser at det finnes noen avtale som regulerer om Trump kan bosette seg i residensen.

Donald Trump har også sine tilhengere i Palm Beach. Da han onsdag kjørte forbi i limousin viftet supportere oppmuntrende med flagget. Foto: Greg Lovett / AP

Naboene er lei av bråk og oppstyr

Ifølge CNN er mange av naboene lei av oppstyret som følger med når Trump er i residensen sin.

– Det har vært et sirkus her i fire år og de har fått nok av det, sier en huseier i Palm Beach til CNN.

Mens Trump var president irriterte naboene seg over strenge sikkerhetstiltak, trafikkorker og mye støy.

Da ble klagene ikke tatt til følge fordi Trump var president, men nå håper naboene at klagene deres blir hørt.

McConnell tar ikke telefonen

Trump reiste til Mar-a-Lago 20. januar da han forlot Washington D.C. før innsettelsen av Joe Biden som president.

Ifølge det som er kjent har han brukt mye tid på å spille golf.

Etter at hans kontoer ble fjernet fra Twitter, Facebook og YouTube har han hatt færre muligheter til å kommunisere med tilhengerne sine.

New York Times skriver at den republikanske minoritetslederen i Senatet, Mitch McConnell, er rasende på Trump etter stormingen av Kongressen 6. januar. Ifølge avisen tar ikke McConnell telefonen når Trump ringer.

Ser frem mot 2022

Trump har imidlertid fått besøk av republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, skriver AFP.

McCarthy ga Trump mye av skylden etter stormingen av Kongressen, men sist torsdag fløy han til Florida får å besøke Trump.

I et referat fra møtet står det at det viktigste temaet var å vinne flertall for republikanerne i Representantenes hus i 2022.

– I dag forpliktet president Trump seg til å hjelpe til med å velge republikanere til Representantenes hus og Senatet i 2022, skrev McCarthy etter møtet.

Donald Trump vinket farvel til Det hvite hus onsdag 20. januar. Foto: Alex Brandon / AP

Riksrett etter 8. februar

Etter at Representantenes hus vedtok å stille Trump for riksrett, vil saken mot han starte i Senatet i uken som begynner mandag 8. februar.

Hvis alle demokratene stemmer for å kjenne Trump skyldig, vil det også trengs stemmer fra 17 republikanere for å få den tidligere presidenten dømt.

Da Senatet sist tirsdag stemte over et forslag om å stanse riksrettssaken, var det bare fem republikanere som brøt ut og stemte sammen med demokratene da forslaget ble forkastet.

Lite tyder derfor på at ytterligere tolv republikanske senatorer vil endre mening og sørge for at Trump blir dømt.

Ifølge medarbeidere vil Trump så snart riksrettssaken er over, begynne å engasjere seg mer politisk, rettet inn mot valget i 2022.

– Men nå forbereder vi oss på riksrettssaken, det er der fokuset er, sier Trumps rådgiver Jason Miller.