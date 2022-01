Nå vil også York kvitte seg med prins Andrew

I går mistet prins Andrew tittelen Hans Kongelige Høyhet. Alle rollene hans vil bli gitt til andre medlemmer av kongefamilien.

Avgjørelsen kom etter at en dommer i New York besluttet at det sivile søksmålet mot prins Andrew skal behandles. Han er anklaget for overgrep mot Virginia Giuffre for 21 år siden.

Dronning Elizabeth kom med en uttalelse på hjemmesiden til den britiske kongefamilien: «Etter avtale og med godkjenning av dronningen, har hertugen av Yorks kongelige og militære ærestitler blitt returnert til dronningen. Hertugen vil fortsatt ikke gjøre offentlige opptredener og forsvarer seg i saken som en privatborger.»

– Uholdbart

AVVISENDE: Prins Andrew svarte på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig. Intervjuet ble sendt i november 2019. Du trenger javascript for å se video. AVVISENDE: Prins Andrew svarte på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig. Intervjuet ble sendt i november 2019.

Nå vil politikere i York at han også skal si fra seg tittelen som hertug i York, skriver The Guardian.

– Det er uholdbart for hertugen av York å holde fast ved tittelen sin en dag lenger. Denne assosiasjonen med York må ta slutt. Det er en veldig alvorlig anklage mot denne mannen som har privilegier og rettigheter, sier Rachael Maskell, parlamentsmedlem for York Central.

Darryl Smalley, som sitter i bystyret i York, trekker fram at prinsen mistet titler blant annet for å beskytte militæret.

SAKSØKT: Prins Andrew, Virginia Giuffre og Ghislaine Maxwell. Bildet er frigitt av amerikansk rett, men det er uvisst når og hvor bildet er tatt. Foto: HANDOUT / AFP

– Jeg tror det store flertallet av mennesker i York føler akkurat det samme når det gjelder å beskytte byens rykte, sier Smalley.

Han trekker fram at militære tjenestemenn og veteraner skrev et brev til dronningen for at Andrew ikke lenger skulle knyttes til militæret.

– Det er virkelig vår plikt å gjøre det klart at vi er veldig ulykkelige over at han beholder tittelen hertug av York. Det virker rart for mange av oss her i York, sier politikeren.

Kun en tittel

KONGEHUSEKSPERT: Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Historiker Trond Norén Isaksen sier hertugtittelen kun er en tittel, og at det ikke innebærer noe annet enn at den kongelige skal kaste glans over området.

– Kan det være at han frasier seg denne om det kommer et press fra York?

– Kanskje, men det virker ikke som han har tatt slike signaler tidligere, svarer Isaksen.

Det er dronningen som gir hertugtitler, og siden den ikke er tatt fra ham nå, tror ikke Isaksen at det skjer noe før rettssaken.

– Dersom han blir dømt, tas nok denne diskusjonen på alvor. Da kan det være at han fratas også hertugtittelen, prinsetittelen og arverett, sier Isaksen.

Prins Charles skal ha vært sentral i avgjørelsen som dronningen offentliggjorde. Fredag ble han spurt om en kommentar da han besøkte stormrammede i Aberdeenshire, men Charles unnlot å svare.