Nå starter kampen om makten i Sverige

Det strammer seg til i det politiske dramaet som ryster Sverige. Denne uken kan det komme flere svar. Her er noen av begivenhetene som kan avklare regjeringsspørsmålet.

1. Valget av talman i riksdagen

Allerede før den offisielle åpningen av riksdagen, skal Sveriges nasjonalforsamling velge svenskenes svar på stortingspresident, eller talman som det heter i Sverige.

Talmannen leder riksdagens arbeide, og er den øverste valgbare posisjonen i Sverige. Bare kongen står over talmannen.

Det er også talmannens oppgave å foreslå hvem som skal bli statsminister i Sverige.

Talmannen skal være partinøytral, men det er tydelig at de to store partiene ser det som en fordel å sitte med talmannsposten i regjeringsforhandlingene.

Fredag gjorde Sverigedemokraterna det klart at partiet vil stemme på den borgerlige alliansens kandidat. Det sikrer flertall for Andreas Norlén fra Moderaterna.

Beslutningen kan være et signal om hvordan Sverigedemokraterna vil stemme også i spørsmålet om hvem som skal styre landet.

SVERIGEDEMOKRATERNA: Hvordan stemmer Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna i talmannsvalget? Partiet kan få avgjørende innflytelse over hvem som blir valgt til nøkkelposisjonen i den svenske riksdagen. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB Scanpix

2. Statsministeravstemningen

Den nye talmannens første oppgave er å sette dato for statsministeravstemningen. Det skal holdes en slik avstemning dersom statsministeren ikke har gått av etter valget.

Stefan Löfven fra Socialdemokraterna har som kjent valgt å bli sittende i den uavklarte situasjonen.

Den borgerlige alliansen har gjort det klart at de vil kreve en avstemning om statsministeren skal få fortsette allerede tirsdag 25. september. Hvis et flertall av de 349 riksdagsmedlemmene stemmer nei, må Löfven gå av.

Dersom det blir lagt til grunn at de 144 mandatene som utgjør rødgrønn side i riksdagen vil stemme for Löfven, vil den borgerlige alliansen med sine 143 mandater være avhengig av Sverigedemokraterna for å få kastet statsministeren.

Nøyaktig hva Sverigedemokraterna tenker å gjøre er ikke helt klart. Det vil avstemningen vise.

Får Stefan Löfven tilstrekkelig støtte, fortsetter han som statsminister. Blir han felt, starter talmannen på sin neste oppgave.

VIL IKKE GÅ: Stefan Löfven har valgt å bli sittende som statsminister etter valget i Sverige 9. september. Denne uken kan han bli felt i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT / NTB Scanpix

3. Talmansrunden

Dersom riksdagen har felt den sittende statsministeren, starter talmannen på det som blir en helt avgjørende møterekke for Sverige.

Talmannen snakker med alle partiene i riksdagen for å kartlegge hvordan de stiller seg i regjeringsspørsmålet.

Ut ifra samtalene skal talmannen bedømme hvilke regjeringsforslag som har størst mulighet til å få nødvendig støtte i riksdagen.

Den borgerlige alliansen, som består av partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna, har gjort det klart at den vil forsøke å danne en regjering med Ulf Kristersson som statsminister.

Stefan Löfvens invitasjon til sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna om et blokkoverskridende samarbeid har foreløpig blitt avvist.

Men Löfven vil trolig ikke gi fra seg statsministerposten uten kamp.

Sverigedemokraterna vil få en nøkkelrolle i regjeringsspørsmålet. Partiet plasserte seg tydelig på borgerlig side under valgkampen, men har gjort det klart at de bare vil slippe frem en allianse-regjering dersom de får gjennomslag for sin politikk.

Alliansen har så langt avvist å snakke med Sverigedemokraterna.