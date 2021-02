– Som alle andre politisk motiverte heksejakter venstresiden har foretatt de siste fire årene, er denne anklagen fullstendig uten fakta, beviser og ikke i interessen til det amerikanske folket. Senatet bør umiddelbart og avgjort stemme for å avvise anklagene, sier forsvarer Michael van der Veen.

Etter to dager med bevisførsel fra sjefanklager Jamie Raskin og de åtte andre demokratene, er det nå Donald Trumps tid til å svare. Trump har sagt at han ikke ønsker å forklare seg selv i Senatet.

FØLG SAKEN: Trumps forsvarere har ordet fra klokken 18.00. Du trenger javascript for å se video. FØLG SAKEN: Trumps forsvarere har ordet fra klokken 18.00.

Trumps forsvarere har 16 timer til disposisjon, men sier at de bare kommer til å bruke opptil fire timer.

Advokatene nekter for at Trump oppildnet til det dødelige angrepet på kongressen.

Dette er Trumps forsvarere Ekspandér faktaboks Advokatene David Schoen, Bruce Castor, Michael van der Veen og William Brennan forsvarer Donald Trump i riksrettssaken. David Schoen Er Trumps hovedforsvarer. Schoen er en skrankeadvokat fra Atlanta i Georgia, kjent for å ta særlig vanskelige saker og klienter. Blant annet vurderte han å forsvare den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, som var anklaget for seksuelt misbruk av mindreårige og menneskehandel. Bruce Castor Castor var lenge statsadvokat i Pennsylvania og ble etter hvert leder for påtalemyndigheten i delstaten. I 2005 ble han kritisert for å nekte å ta ut tiltale mot TV-stjernen Bill Cosby for voldtekt fordi han mente saken var for svak. I stedet anla han søksmål mot det antatte offeret. Cosby ble kjent skyldig i voldtekt i 2018. Michael van der Veen Van der Veen er grunnlegger av advokatfirmaet van der Veen, O'Neill, Hartshorn og Levin i Philadelphia. Han har ledet en rekke høyprofilerte saker, og utmerker seg både i sivile søksmål og strafferettslig forsvar. Ifølge Law and Crime saksøkte han Trump i fjor for Trumps påstander om svindel via poststemmer. Advokaten mener det er irrelevant når han skal forsvare Trump fredag. William Brennan Er en profilert forsvarsadvokat og har i løpet av flere tiår opparbeidet seg et rykte som en advokat som ikke er redd for å ta på seg vanskelige saker i Philadelphia. Han er medlem av American College of Trial Lawyers, og har blant annet forsvart dommere anklaget for korrupsjon og prester anklaget for seksuelt misbruk av barn, ifølge Inquirer. Kilde: NTB

Få minutter ut i forsvarstalen viste advokat Michael van der Veen to Twitter-meldinger Donald Trump la ut på dagen kongressen ble stormet. Der gir han uttrykk for at mobben skal være fredelige:

«Vennligst støtt opp om Kongressens politi og andre som håndhever loven. De er på vårt lands side. Vær fredelig!»

Foto: Skjermdump

Han nevnte ikke twittermeldingen samme dag der Trump skrev at «Mike Pence ikke hadde mot til å gjøre det som trengtes for å beskytte landet og grunnloven».

Trump er kastet ut av Twitter.

Trumps forsvarere legger vekt på at de som er ansvarlig for opptøyene, er dem som stormet kongressen og som nå etterforskes.

Teamet prøver å skille Trumps retorikk fra handlingene mens anklagerne forsøkte å knytte ord og handling.

Senator Ted Cruz (R) på vei til toget som går mellom kongressbygningene. En av Trumps forsvarere, David Schoen, i Senatets sikkerhetskontroll. Senator Mitt Romney (R) på vei tilbake til riksrettssalen etter en pause. Michael van der Veen, en av Trumps forsvarere, kikker inn i salen der riksrett holdes. Han startet dag fire med å hevde Trump ikke oppildnet til opprør. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har ennå ikke sagt hva han vil stemme i riksrettssaken. Han har fortalt kollegene sine at riksrettsprosessen mot Trump kan avsluttes lørdag.

– Du kan ikke oppildne til noe som kom til å skje likevel, sa van der Veen, og antydet at volden var planlagt før Trumps tale 6. januar.

Advokat Bruce Castor, som lederer forsvarerlaget til Trump, mener anklagerne har brukt tiden på et spørsmål alle er enige om.

– Dere vil aldri høre noe annet fra vår side enn at det som skjedde 6. januar var forferdelig, sa Castor før han fortsatte:

– Likevel velger anklagerne å bruke mer enn 14 timer på hvor forferdelig angrepet på Kongressen var. De brukte ingen tid i det hele tatt på sette angrepet på Kongressen i sammenheng med den 45. presidenten i USA. Som er det eneste spørsmålet som må besvares.

Setter Trump opp mot Pelosi

Advokat van der Veen viste også en 80 sekunder lang video, der hans motstandere stilles i dårlig lys.

Blant annet kan vi høre speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, si «jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke er noe opprør», mens Donald Trump snakker om lov og orden.

Etter videoen følger forsvareren opp med å si at det var opprørere også fra venstresiden:

– Tragisk, som vi vet nå, på 6. januar kom en liten gruppe for å delta med voldelig oppførsel, de kapret arrangementet for sine egne formål, sier van der Veen.

TEAM: Trumps advokater David Schoen (t.v.), Bruce Castor (midten) og Michael van der Veen (t.v.) ankommer Kongressen torsdag. Schoen er hovedforsvarer i riksrettssaken. Foto: Jose Luis Magana / AP

Forsvareren mener det var demonstranter fra flere ekstreme grupper i samfunnet.

– Den første som ble arrestert var en leder for Antifa, tragisk nok var han også en av de første til å bli sluppet fri.

Det føderale politiet FBI har tidligere sagt at det ikke er noe som tyder på at Antifa-medlemmer deltok i stormingen av kongressen.

Viste videoer av språket til Trumps motstandere

Trumps advokater ønsker også å vise at retorikken Trump brukte er en måte å snakke på som alle politikere bruker. Ja, han sa «fight like hell» eller «slåss som pokker» på norsk under talen sin, men det gjør også motstanderne.

Bruker Demokratenes språk som forsvar Du trenger javascript for å se video.

Forsvarer David Schoen viste flere videoer der demokrater og motstandere av Trump snakker om «beat the hell».

Vi hører den nye visepresidenten Kamala Harris si «fight» flere ganger og president Joe Biden si «if I were in high school I would take him behind the gym and beat the hell out of him».

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har ennå ikke sagt hva han vil stemme i riksrettssaken. Han har fortalt kollegene sine at riksrettsprosessen mot Trump kan avsluttes lørdag. Foto: Samuel Corum / AFP

78 sider langt forsvarsskrift

Det er ventet at både David Schoen, Bruce Castor, Michael van der Veen og William Brennan, alle i forsvarerteamet til Trump, skal snakke.

Demokratene har tidligere i uken gjennomgått beviser for provokasjonen, selve angrepet og skadevirkningene. De mener 140 politifolk ble skadet og fem drept.

Flere nye overvåkningsvideoer ble lagt frem. De viser politifolk som febrilsk forsøker å stoppe mobben, som er bevæpnet med blant annet balltrær og elektrosjokkpistol.

Trumps forsvarere mener deler av bevismaterialet er manipulert, redigert eller feil.

URIX forklarer: Skal forsvare Trump med disse seks punktene

En av de mest dramatiske videoene viser hvordan visepresident Mike Pence flykter, samtidig som grafikken viser at mobben er like i hælene. I forkant hadde folkemengden ropt at de vil henge Pence.

Nye videoer fra angrepet på Kongressen: Her flykter Pence og Romney Du trenger javascript for å se video.

Tidligere i uken oversendte Trumps forsvarere et 78 sider langt forsvarsskrift til Senatet.

Senatet fungerer som en jury i saken. Domfellelse krever to tredeler flertall. 67 av de 100 senatorene må altså finne Trump skyldig for at han skal dømmes. Demokratene og Republikanerne har 50 seter hver i Senatet.