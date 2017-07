Nå skal dødssyke Charlie (11 md.) undersøkes av amerikansk lege

Spedbarnet som har en sjelden variant av en alvorlig mitokondriesykdom vil i starten av neste uke bli undersøkt av nevrologen Michio Hirano fra Columbia University Medical Center. Hirano har tidligere behandlet minst én pasient som hadde en lignende, men mindre alvorlig, mitkondriesykdom, skriver CNN.

Foreldrene Chris Gard og Connie Yates' kamp for å holde sønnen i live, har endt opp som en flere måneder lang feide i rettsvesenet. Nå behandles saken for andre gang i britisk høyesterett, fordi foreldrene hevder de har nye opplysninger om sønnens helsetilstand og hans mulighet til å overleve.

Barnesykehuset Great Ormond Street fastholdt i retten at de fremdeles mener at alle mulige behandlingsmetoder er utprøvd, og at eksperimentell behandling vil være uforsvarlig.

SYK: Dette bildet av Charlie Gard har tidligere blitt frigitt av familien. Det er ikke kjent når bildet er tatt. Foto: Family Handout / AP

Har samlet inn millionbeløp

Foreldrene har samlet inn over 1,3 millioner pund for at sønnen skal kunne få eksperimentell behandling i USA. Legene på Great Ormond Street mener at slik behandling bare vil påføre gutten lidelse og at han ikke har noen sjanse til å overleve.

I slutten av juni så det ut til at saken var endelig avgjort i retten da Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo fast at en reise over Atlanterhavet bare ville gjøre mer skade på barnet og at de livsstøttende maskinene skulle skrus av.

Menneskerettighetsdomstolen mener at gutten har «blitt utsatt for vedvarende smerte, lidelse og stress» og at å gjennomgå eksperimentell behandling «uten utsikt til suksess ... ikke vil være et gode». Domstolen mener foreldrenes ønske om videre behandling er ulovlig.

I RETTEN: Connie Yates og Chris Gard har de siste månedene tilbrakt mange dager i ulike rettssaler. Her er de på vei til Høyesterett i London. Foto: Matt Dunham / AP

Trump og Paven med på laget

Etter avgjørelsen i Strasbourg har både pave Frans og USAs president Donald Trump engasjert seg i saken som har skapt et stort emosjonelt engasjement både i Storbritannia og internasjonalt.

Da nevrologen Hirano vitnet i retten via videolink fredag sa han at han fremdeles mener det er verdt å prøve å behandle Charlie Gard, skriver The Telegraph. Han anslo at det er 10 prosent sjanse for at gutten kan bedre muskelstyrken og en liten, men betydelig bedring av hjernefunksjonen.

Mitokondriesykdommen som gutten har rammer musklene, nyrene og hjernen, og han er ikke i stand til puste på egen hånd.

Dersom Charlie dør sier foreldrene at pengene de har samlet inn vil gå til andre barn med lignende genetiske lidelser.