Elizabeth Warren ligger et godt stykke bak Joe Biden på de siste nasjonale målingene, som blir presentert samlet på nettstedet RealClearPolitics. Det er ventet at hun kommer til å angripe. Den tredje kandidaten blant dem som trekker flest velgere på meningsmålingene er Bernie Sanders.

Det er et stort felt med kandidater som ønsker å bli den utvalgte. For at det ikke skal bli den tidligere visepresidenten Joe Biden, må de andre «felle» ham i debatten.

På scenen i Houston, Texas står det ti kandidater. Det er de demokratene som har greid å komme gjennom nåløyet. De må ha fått minst to prosent oppslutning på enten fire nasjonale målinger eller på målinger fra en eller flere av de fire første statene som skal avholde primærvalg.

I tillegg må de ha fått donasjoner fra minst 130.000 personer.

Dette er de ti som møtes 12. september Ekspandér faktaboks Minnesota Sen. Amy Klobuchar

New Jersey Sen. Cory Booker

South Bend, Ind., Mayor Pete Buttigieg

Vermont Sen. Bernie Sanders

Former Vice President Joe Biden

Massachusetts Sen. Elizabeth Warren

California Sen. Kamala Harris

Tech entrepreneur Andrew Yang

Former Texas Rep. Beto O'Rourke

Former Housing and Urban Development Secretary Julián Castro

Debatten startet med å handle om helsetjenester, men har siden det gått videre til å handle om en rekke andre temaer.

Debatten startet 0200 natt til fredag norsk tid (klokka 1700 i Texas torsdag). Debatten kringkastes av ABC News. Det er lagt opp til at den skal vare i tre timer,

Venstresida mot sentrum

Warren og Biden har møtt hverandre før, men ikke i en debatt under en presidentvalgkamp. De to har en lang historie med uenighet.

Ett eksempel ligger drøyt ti år tilbake. Warren utfordret Biden da hun var jusprofessor. Hun kritiserte at han ga sin støtte til et lovforslag som ville gjøre det vanskeligere å erklære seg personlig konkurs på grunn av høy gjeldsbyrde.

Den gang representerte Biden staten Delaware i Senatet, der mange kredittkortselskaper hadde sine hovedkontorer.

De to kandidatene bak Biden på meningsmålingene er langt mer på talefot med hverandre enn de er med Biden. Bernie Sanders og Elizabeth Warren står begge på venstresiden. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Sentrumskandidaten Biden har siden han kastet seg inn i kappløpet i april, ledet på meningsmålingene. Warren og Sanders, som ligger lenger til venstre i politikken, har kjempet om plassene bak ham. Ingen av de andre kandidatene, bortsett fra Kamala Harris en kort periode i sommer, har klart å oppnå tosifrede tall på målingene i år.

Må gå til angrep

– Du vil ha kandidater på scenen denne gangen som ikke har noe annet valg enn å gå til angrep, sier Chris Kofinis til Reuters. Han jobbet som rådgiver for John Edwards, som forsøkte å bli nominert som demokratenes kandidat i 2004.

– Er du en av de sju kandidatene som ligger bak teten, så må du si eller gjøre noe i debatten som tydelig markerer deg. Det er opplagt, sier Kofinis.

Den som kommer nærmest de tre i teten på målingene er senator Kamala Harris, men ikke med mer enn 6,5 prosents oppslutning på snittet av målingene de siste dagene. Hun hadde et oppsving i sommer med opp mot 15 prosents oppslutning.