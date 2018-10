Et fåtall ubesluttsomme senatorer har sørget for at det helt frem til den endelige avstemmingen fortsatt er noe usikkerhet rundt utfallet av den dramatiske og langvarige prosessen med å fylle det ledige dommersetet.

Fredag kveld norsk tid ble imidlertid flertallet så å si sikret. Da erklærte republikanske Susan Collins at hun vil stemme ja i den endelige avstemningen om Kavanaugh.

Senator Susan Collins fra Maine. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

De øvrige senatorene har fra før valgt side. Dersom de ikke ombestemmer seg i siste liten, noe som regnes som svært usannsynlig, blir Kavanaugh etter alt å dømme ny høyesterettsdommer i USA.

– Den minst egnede kandidaten

Under debatten før avstemningen lørdag kveld, tok den demokratiske senatoren Patrick Leahy fra Vermont ordet. Han ble første gang valgt inn i Senatet i 1974, og er den senatoren som har lengst fartstid i dag. Han sier han i løpet av sine over 40 år som senator aldri har sett en mindre egnet kandidat til Høyesterett.

Den demokratiske senatoren Patrick Leahy fra Vermont er den senatoren som har sittet lengst i dagens Senat. Han mener Brett Kavanaugh er den minst egnede kandidaten til USAs høyesterett han har sett noensinne. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

– Jeg er ikke imot Kavanaugh fordi han er foreslått av en republikaner, men fordi han vil skade omdømmet til høyesterett. Hver gang Brett Kavanaugh har vitnet foran Senatet har han vært uærlig under ed.

Leahy har vært gjennom 19 godkjenninger til Høyesterett i løpet av sine år som senator.

Demokratiske Chris Van Hollen fra Maryland spurte hvorfor republikanerne har så dårlig tid med å få Kavanaugh valgt. Han viste til at valget av Barack Obamas kandidat i 2016, Merrick Garland, ble utsatt i flere måneder av den republikanske majoritetslederen Mitch McConnell.

Den demokratiske gruppelederen Chuck Schumer kaller prosessen et lavmål i Senatets, høyesteretts og landets historie. Han mener Kavanaugh ikke er skikket til å bli valgt inn i det ledige setet i USAs høyesterett.

Avbrutt av tilrop

Den republikanske senatoren John Cornyn fra Texas, som også er assisterende gruppeleder, ble flere ganger avbrutt av tilrop fra galleriet. Ordstyreren, den republikanske senatoren Todd Young fra Indiana, måtte gjentatte ganger be de frammøtte om å dempe seg og respektere debatten.

Cornyn sa godkjenningsprosessen hadde vært uverdig. Han mener Christine Blasey Ford, som sier hun ble forsøkt voldtatt av Kavanaugh på 80-tallet, har blitt brukt i et politisk spill av demokratene.

Han mener også at Brett Kavanaugh har blitt utsatt for en svertekampanje etter at han ble nominert av Donald Trump.

Og Cornyn fikk støtte fra republikanske Chuck Grassley fra Iowa, som leder justiskomiteen i Senatet. Han sa at demokratene var sterke motstandere av Brett Kavanaugh helt siden han ble foreslått.

– Dette har vært en svertekampanje uten sidestykke. Demokratene har aldri vært interessert i hvilke juridiske kvalifikasjoner han har. Jeg mener Kavanaugh er den best kvalifiserte kandidaten som noen gang har vært nominert til høyesterett.

Blir trolig valgt

53-åringen lå i sommer an til å bli godkjent uten problemer, men hans skjebne har vært uviss siden midten av september.

Da sto to kvinner fram og anklaget ham for seksuelle overgrep på 1980-tallet. Kavanaugh benekter alle anklagene.

Brett Kavanaugh under høringen i Senatets justiskomité 27. september. Foto: Win McNamee / AP

Senator Collins fra Maine hadde fram til fredag ikke villet si om hun ville stemme for Kavanaugh, og alles øyne var rettet mot henne da hun inntok talerstolen i Senatet fredag.

Etter en over 40 minutter lang tale der hun kritiserte den kaotiske og uverdige prosessen rundt Kavanaugh, bekreftet Collins at hun vil stemme for å godkjenne Kavanaugh.

– Jeg tror ikke at disse anklagene på rettferdig vis kan forhindre dommer Kavanaugh i å tjene som høyesterettsdommer, sa senatoren og begrunnet sin beslutning med troen på uskyldspresumpsjonen.

Også den demokratiske senatoren Joe Manchin bekrefter at han, som eneste fra opposisjonen, vil stemme med det republikanske flertallet.

Joe Manchin fra det demokratiske partiet vil stemme for Brett Kavanaugh Foto: Mary Calvert / Reuters

Én republikansk senator, Lisa Murkowski fra Alaska, vil stemme nei. Republikanerne har et knapt flertall på 51 mot 49 demokratiske senatorer. De har derfor råd til å miste denne ene stemmen, så lenge visepresident Mike Pence er på plass med sin dobbeltstemme.

53 år gamle Kavanaughs inntreden i USAs øverste domstol vil i generasjoner framover kunne gi en høyesterett med konservativt flertall, som kan komme til å slå tilbake abortlover og våpenlover.