Nå kan vi få høre mer om hva Mueller vet om Trump

Det er lederen for kontroll- og reformkomiteen i Representantenes hus, Elijah Cummings fra demokratene, som har invitert Michael Cohen. Den tidligere private advokaten til Donald Trump skal vitne 7. februar.

– Jeg skal gi en fullstendig og troverdig forklaring om det som har skjedd, sier Cohen. Det skriver New York Times. Det skal skje på fjernsyn, og under ed, melder avisen.

Cohen begynte å arbeide for Trump i 2006. Forholdet var offisielt over i mai 2018. Da hadde Cohen fått store juridiske problemer. 21. august i fjor innrømmet han skyld i åtte tiltalepunkter.

Reaksjonen fra Trump var en twittermelding der han anbefalte folk å bruke andre enn Cohen dersom de ønsket en god advokat.

Det Mueller vet

Spesialetterforsker Robert Mueller har etterforsket den russiske innblandingen i presidentvalget i 2016 og andre mulige kriminelle forhold som dukker opp under arbeidet. Mueller holder kortene meget tett til brystet, og staben hans lekker ikke informasjon til pressen.

Det er antatt at Cohen gjennom mange titalls timer i avhør har fortale Mueller mye som ennå ikke er offentlig kjent. Dette kan komme ut under vitnemålet.

HOLDER MUNNEN LUKKET: I en hovedstad der alle snakker med alle, har spesialetterforsker Robert Mueller greid å holde veldig mye hemmelig. Nå kan mye av det komme ut. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Jeg håper at Cohen vil fortelle det amerikanske folk nøyaktig hva han har sagt til Mueller og andre, sier Elijah Cummings til New York Times. Komitelederen legger til at det som vil bli sagt ikke skal legge hindringer i veien for det fortsatte arbeidet til Mueller.

Sammenligner med Nixon-saken

Cummings mener vitnemålet til Cohen kan bli en samme type hendelse som da rådgiveren til tidligere president Richard Nixon snakket i Senatet. John Dean vitnet i 1973, og trakk ikke bare seg selv, men også presidenten inn i kriminelle handlinger.

Nixon gikk av som president året etter. Cummings mener vitnemålet til Dean endret den amerikanske historien.

– Jeg tror det amerikanske folket i valget i fjor stemte for mer åpenhet og integritet i våre høringer. De ønsker å høre hva Cohen har å si, sier Cummings.

VAR MED PÅ Å FELLE NIXON: John Dean 25. juni 1973. Det han fortalte Senatet den dagen fikk store konsekvenser for den daværende presidenten. Foto: Anonymous / Ap

Bare begynnelsen

Cohen ble invitert til å vitne i desember i fjor. Det var etter at demokratene hadde vunnet tilbake makten i Representantenes hus, men før den nye Kongressen formelt hadde tatt plass.

Nå er det demokratene som har majoriteten og ledervervet i de mange komiteene i Representantenes hus, og de har lagt en plan for hvordan de skal få ut mer informasjon.

Det er ventet at de vil sette i gang mange granskinger og gjennom dem få offentliggjort blant annet skatte-papirene til Donald Trump.