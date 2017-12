Nå kan cubanere endelig sende SMS til slektninger i USA

Fredag opphevet det cubanske selskapet Etecsa, som har monopol på telekommunikasjon, sperren på tekstmeldinger som sendes over Floridastredet fra Cuba til USA.

– Fra 8. desember kan du sende tekstmeldinger fra en hvilken som helst mobiltelefon til USA, opplyser selskapet på sine nettsider. Etecsa legger til at taksten er «tilsvarende den som gjelder til andre land». En SMS over sundet koster omtrent 5 kroner.

SMS-sperren har ført til frustrasjon blant cubanere, i og med at mange har slekt og venner i nabolandet i nord. Over to millioner cubanere bor i utlandet – brorparten av dem i USA.

Cubaneres tilgang til nettet har blitt noe bedre de siste årene. Her snakker Dariel Llerandis med kona og datteren sin, som bor i Miami, fra en Wifi-hotspot i Havanna i 2015. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

Dyrt internett

Et bakteppe for SMS-nyheten er at de diplomatiske forbindelsene mellom Cuba og USA ble gjenopprettet i 2014, etter seks tiår med isfront. I februar 2015 inngikk det amerikanske teleselskapet ID og Etecsa et samarbeid om den første direkte telefonkontakten mellom USA og Cuba, men da kun for landbaserte telefonlinjer.

Verdens første SMS ble sendt 3. desember 1992, av den britiske ingeniøren Neil Papworth. For mange unge nordmenn kan nok det å sende en tradisjonell SMS virke som en utdatert teknologi allerede, ettersom bruken av bilde – og meldingsapper har skutt i været de siste årene.

På Cuba er imidlertid ikke bruk av internett til kommunikasjon et godt alternativ, fordi nettilgangen er svært begrenset og bruken er strengt kontrollert. Også når det gjelder internett er det statseide Etecsa som sitter bak spakene.

I 2013 begynte de første, rådyre internettkafeene å dukke opp på Cuba. Siden 2014 har det også kommet noen hundre offentlige, WiFi-hotspots, hovedsakelig i storbyene Havanna og Santiago, ifølge en artikkel publisert i Agenda Magasin.

Én times bruk koster om lag to dollar, en stiv sum i et land der en gjennomsnittlig månedslønn ligger på rundt 25 dollar.

I desember i fjor begynte også et forsøksprosjekt med internett-tilgang i 2000 utvalgte hjem, ifølge AP.

Cubanere samles rundt en Wifi-hotspot i Havanna i 2015. Foto: Desmond Boylan / AP

Tilspisset

Cuba skylder fortsatt på nabolandet i nord for de høye internettkostnadene, og hevder det er en naturlig konsekvens de mange årene med amerikansk handelsblokade.

Uavhengige observatører har imidlertid hevdet at dyr internettilgang er villet politikk fra cubanske myndigheter, som uansett overvåker det meste av det cubanske nettbrukere foretar seg.

Forholdet mellom USA og Cuba har blitt dårligere den siste tiden, etter en lang periode med positiv dialog. Foto: Alex Brandon / AP

Til tross for en oppmykning i handelsblokaden fra amerikansk side siden 2014, har forholdet mellom Cuba og USA igjen tilspisset seg noe den siste tiden.

I høst ble minst 22 amerikanske diplomater og deres familiemedlemmer sendt hjem fra Cuba, etter å ha blitt syke. Hendelsen førte til at det amerikanske utenriksdepartementet sendte ut et varsel, der man advarte amerikanere mot å reise til nabolandet.

Donald Trump beskyldte Cuba for å stå bak «helseangrepet», noe kubanske myndigheter har benektet. I november annonserte Trump at det vil bli innført nye økonomiske restriksjoner mot øya.

En kvinne ser på en telefon i en butikk i 2008, etter at det kubanske regimet for første gang tillot at privatpersoner kjøpte mobiltelefoner. Bare det å aktivere telefonen kostet da en halv årslønn. Foto: Ramon Espinosa / AP