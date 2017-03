Nå grilles sjefene i FBI og NSA om russisk innblanding i USA-valget

Bekrefter etterforskning av Russland og Trump-leiren

Mener Russlands mål var å hjelpe Trump og skade Clinton

Avviser at Obama avlyttet Trump Tower

Mandag ettermiddag norsk tid stiller FBI-sjef James Comey og NSA-sjef Mike Rodgers til en åpen høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Følg høringen i videospilleren øverst i saken

Tema for høringa er både Russlands hacking under det amerikanske valet, Trump-medarbeideres påståtte band til Russland og den påståtte avlyttinga av Trump Tower.

– Vi etterforsker nå om det var en russisk innblanding under valget, og enhver mulige binding mellom Russland og Trump-medarbeidere. Vi vil også undersøke om noen i så fall har brutt loven, sa FBI-direktør James Comey under høringen.

FBI-sjef James Comey bekrefter at de etterforsker de påståtte bindingene mellom Trump-leiren og Russland. Du trenger javascript for å se video. FBI-sjef James Comey bekrefter at de etterforsker de påståtte bindingene mellom Trump-leiren og Russland.

Saken oppdateres!

– Ekstraordinært

Nyhetsbyrået Ap beskriver dette som en «ekstraordinær avsløring».

Comey understreker selv at de vanligvis ikke kommenterer en pågående etterforskning, men at dette er en ekstraordinær situasjon.

– Dette arbeidet er svært komplekst, og det er umulig for meg å gi deg en tidsplan for når vi vil være ferdige med etterforskningen, sa Comey.

Både FBI-sjef Comey og NSA-sjef Rodgers sa under høringen at de fortsatt står på sin vurdering at Russlands mål var å påvirke valget i Trumps favør og Clintons disfavør.

PÅ HØRING: FBI-sjef James Comey skal vitne i dag. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Avviste avlytting

Adam Schiff, ledende demokrat i etterretningskomiteen, stilte flere direkte spørsmål til FBI-direktør Comey vedrørende Trumps påstander om at Obama avlyttet Trump Tower.

Comey svarte at han ikke har informasjon som støtter Trumps påstander.

– Når det gjelder presidentens twittermeldinger, så har jeg ingen informasjon som støtter de påstandene, sva Comey.

Også den republikanske lederen for komiteen, Devin Nunes, avviste muligheten for at Trump Tower ble avlyttet.

– La meg være tydelig. Vi vet at det ikke var en avlytting på Trump Tower. Det er likevel fortsatt mulig at andre former for overvåking ble brukt mot Trump og hans medarbeidere, sa Nunes.

Mulige koblinger

Adam Schiff listet også opp en rekke potensielle linker mellom Trump-medarbeidere og russiske myndigheter under valgkampen.

– Dette burde bekymre enhver amerikaner, sa Schiff, og la til:

– Men vi vil aldri vite om dette påvirket det endelige utfallet av valget.

Verken Comey eller Rodgers har uttalt seg offentlig om dette temaet før i dag, men FBI anklaget i januar Russland for å ha hacket Demokratenes nasjonalkomité før presidentvalget i USA, angivelig for å sverte Hillary Clinton og hjelpe Donald Trump til seier.

Skylder på demokratene

Amerikanske medier har tidligere avdekket at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump gjentatte ganger før valget hadde kontakt med russiske etterretningsagenter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump er lite glad for høringen i etterretningskomiteen, noe han ga tydelig uttrykk for i en Twitter-melding mandag.

– Demokratene fant opp og pushet denne Russland-historien som en unnskyldning for at de førte en helt forferdelig valgkamp, lød kraftsalven fra den amerikanske presidenten.