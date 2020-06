Han har vekket både sinne og håp, og er omtalt som dråpen som fikk hundretusenvis av mennesker til å demonstrere mot rasisme.

I kveld ble George Floyd gravlagt i byen han bodde store deler av livet i, Houston.

Litt over klokken 17.00 norsk tid ankom kisten, og gjestene begynte å ankomme den lukkede seremonien. Klokken 18.00 startet Rhonda Mclemore & the Houston Ensemble å synge gospelsanger mens gjestene ikledd både svart og hvitt strømmet inn i lokalet.

– Dette handler om urettferdighet, og vi vil ha rettferdighet. Vi kan gråte, sørge og håpe, åpnet de to som ledet begravelsen.

Det var stille utenfor kirken da George Floyds kiste ble båret inn i lokalet. Utenfor stod politibetjenter og gjorde honnør. Du trenger javascript for å se video. Det var stille utenfor kirken da George Floyds kiste ble båret inn i lokalet. Utenfor stod politibetjenter og gjorde honnør.

«I can't breathe»

Floyd døde mandag 25. mai etter en voldelig pågripelse av politiet i Minneapolis i USA like etter klokken 20.

I åtte minutter og 46 sekunder presset en politimann kneet sitt inn i nakken til 46 år gamle George Floyd, mens Floyd ropte igjen, og igjen:

«I can't breathe» – «I can't breathe.»

Floyd ble erklært død klokken 21.25 samme kveld.

Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke. Du trenger javascript for å se video. Videoen som startet opptøyene viser at politimannen kneler på avdøde George Floyds nakke.

Arrestasjonen ble utført etter at Floyd angivelig skal ha forsøkt å bruke en 20-dollarseddel i en butikk, som en av de ansatte mente var forfalsket. Politiet påsto at Floyd gjorde motstand etter å ha blitt beordret til å forlate kjøretøyet sitt.

De siste ukene har 46-åringen blitt et globalt ikon og symbol i kampen mot rasisme. Folk fra hele verden har mobilisert og tatt til gatene for å demonstrere mot politivold og rasisme.

MASSIVE DEMONSTRASJONER: I flere storbyer har tusenvis av demonstranter tatt til gatene for å demonstrere mot rasisme. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Søsteren: – Jeg vil savne deg resten av livet

Under begravelsen kom storfamilien opp på scenen for å si noen siste ord til George Floyd. Du trenger javascript for å se video. Under begravelsen kom storfamilien opp på scenen for å si noen siste ord til George Floyd.

– Jeg elsker deg og jeg vil savne deg resten av livet. Jeg takker gud for at han ga meg min egen supermann, sa søsteren til George Floyd, LaTonya Floyd, under bisettelsen.

Niesen til Floyd tok også talerstolen:

– Jeg puster og jeg vil kjempe så lenge jeg gjør det. Min onkel var en kjemper, en aktivist og han berørte alltid mennesker. Noen sier «Make America great again» men når har USA noen gang vært «great»?, sa Brooke Williams.

Siste obduksjonsrapport: Floyds hjerte stanset som følge av trykk mot halsen

Joe Biden: – For mange svarte barn har måttet spørre seg «hvorfor er pappa borte?»

– Til George sin familie og som jeg har sagt til dere privat, jeg vet at dere aldri vil føle det samme igjen, sa presidentkandidat Joe Biden.

Biden problematiserte i sin digitale tale at altfor mange svarte amerikanerne går rundt og er redde for å miste livet, i stedet for å leve livet.

– For mange svarte barn har måttet spørre seg: «Hvorfor er pappa borte?» Vi har ikke noe annet valg enn å gjøre det bedre. Dette handler om hvem vi er og hvem vi vil være – vi kan og må lege sårene i denne nasjonen, sa Biden.

Floyd etterlater seg 6 år gammel datter og en 27 år gammel sønn.

Tidligere visepresident og demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, talte direkte til Floyds datter i videoen som ble avspilt i begravelsen. Du trenger javascript for å se video. Tidligere visepresident og demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, talte direkte til Floyds datter i videoen som ble avspilt i begravelsen.

«Den vennlige kjempen»

Floyd blir gravlagt ved siden av sin mor Larcenia Floyd, på Houston Memorial Gardens-kirkegården i forstaden Pearland.

Ifølge broren Philonese hadde Floyd tilnavnet «den vennlige kjempen» blant venner og familie. Floyd var 193 cm høy og briljerte i sin tid på idrettsarenaer. Til tross for sine senere utfordringer med rettsvesen og rus ønsket han mest av alt et godt liv for sine to barn, ifølge NTB.

DØD: George Floyd døde 25. mai etter en voldelig pågripelse i Minneapolis i USA. Foto: Henry Giron/HenrySocialPhotos / AP

Begravelsen tirsdag blir lukket og er kun for familien, de nærmeste og spesielt inviterte.

Den verdenskjente bokseren Floyd Mayweather har betalt for begravelsen, der det er ventet at Houstons borgermester, Sylvester Turner, og skuespiller Jamie Foxx skal delta.

Sannsynligvis skal også demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, bidra med en innspilt hilsen. Biden har møtt familien i forkant av begravelsen.

Protestene i USA – Spesial

Et siste farvel

FARVEL: Flere tusen mennesker ønsket å ta farvel med George Floyd mandag. Foto: Godofredo A. Vásquez / AP

Mandag tok over 6000 mennesker et siste farvel med Floyd da hans åpne kiste sto i Fountain of Praise-kirken i hjembyen Houston i seks timer.

De fire politimennene som var involvert i arrestasjonen som førte til Floyds død, ble avskjediget dagen etter og senere siktet i saken.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin som holdt kneet i nakken til Floyd er siktet for å ha drept Floyd og sitter i isolasjon i høysikkerhetsfengselet Oak Park Height i delstaten Minnesota.

Bildet viser de fire politibetjentene som deltok under pågripelsen av George Floyd. F.v.: Derek Chauvin, Tou Thao, Alexander Kueng, og Thomas Lane. Foto: HCSO / Reuters

Mandag deltok i rettsmøtet via videolink.

George Floyd-saken: Drapssiktede i retten

Under møtet ble det klart at kausjonen er satt til 1.25 millioner dollar, som tilsvarer drøyt 11.5 millioner norske kroner.

Neste rettsmøte for Chauvin er satt til 29. juni.

De fire politimennene som var involvert i arrestasjonen som førte til Floyds død, ble avskjediget og siktet i saken.

Chauvin ble først siktet for uaktsomt drap, men siktelsen ble deretter skjerpet til forsettlig drap. De tre andre er siktet for medvirkning til drap.

Floyds familie har ytret krav om at han skal tiltales for overlagt drap, og at de involverte blir dømt til døden.

Alle fire risikerer inntil 40 års fengselsstraff.