Nå er Europa episenteret for koronasmitten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I hele verden er det registrert flere enn 50 millioner smittede. Flere enn 1,2 millioner mennesker er døde med eller av viruset. Det viser en oversikt fra Johns Hopkins-universitetet. Og viruset er registrert i flere enn 210 land.

Akkurat nå er det igjen Europa som er episenteret for pandemien. Land etter land innfører strengere tiltak i kampen mot smitten. Siden sommeren er koronatilfellene tjue- og trettidoblet i mange europeiske land.

Mange tester positivt i Sverige

Hver femte person som tester seg for koronavirus i Stockholm er smittet, viser de nyeste tallene fra Region Stockholm. Det melder Aftonbladet. Styreleder i Stockholm Medical Association, Johan Styrud, sier at virusets andre bølge finner sted nå.

– Andelen smittade øker raskt nå. Vi setter rekord hver uke, både i antall tester og andelen som tester postitivt, sier Claes Ruth, leder på Karolinska Universitetslaboratoriet til Dagens Nyheter.

Over 6000 svensker er døde av korona.

Trolig ny nedstengning i Italia

Legeforeningen i landet ber om en ny nedstenging etter kraftig økning i smitten.

– Det er dessverre ingen tvil om at situasjonen stort sett er ute av kontroll. Andre sykdommer går ikke til streik bare fordi covid-19 eksisterer, og vi må organisere oss., sier Massimo Galli, som leder avdelingen for smittsomme sykdommer ved Sacco-sykehuset i Milano. Han støtter legeforeningenes krav om en ny nedstenging av landet.

Reiserestriksjoner og stengte spisesteder er allerede innført i noen italiensk regioner. Nå er det ventet at flere områder vil få strenge regler som minner om dem hele Italia levde under i vår.

De siste tallene fra Italia viser 32.616 nye smittede og 331 koronarelaterte dødsfall.

Campania, Liguria, Abruzzo og Umbria blir etter alt å dømme stengt ned når de nye smittetallene offentliggjøres mandag kveld.

Over 41.000 er døde av koronaviruset i Italia.

Stenger i Ungarn

Videregående skoler, universiteter og restauranter må stenge i Ungarn. I tillegg skal sportsarrangementer gå uten publikum tilstede. Det blir også forbud mot alle forsamlinger. Fra midnatt blir det portforbud på grunn av den økende smitten i landet.

– Hvis smitten fortsetter å stige i samme grad vil ikke ungarske sykehus klare å ta seg av de syke, sa statsminister Viktor Orbán.

Økning i Russland

Det siste døgnet ble det registrert 21.000 koronasmittede i Russland. Det er nesten dobbelt så mange som på det meste under den første bølgen i vår.

I Frankrike øke presset

Sykehusene tar stadig imot nye pasienter til akuttbehandling. Nå er det 30.000 pasienter med covid-19 på franske sykehus. 4500 av dem i akuttsenger, melder franske helsemyndigheter. I flere regioner nærmer helsetjenesten seg et bristepunkt.

Ved sykehuset i Toulouse har de bygget et mobilt sykehus på en lastebil. Det kan settes i drift i løpet av en halvtimes tid og kan håndtere opptil 18 pasienter på en gang.

Mutasjonsfrykt i Danmark

Helt nord i Danmark er det innført ekstra strenge regler i kommuner der det er frykt for at smitte fra mink skal spre seg. I forrige uke bestemte regjeringen at all mink i landet må avlives. Målet er å hindre spredningen av et mutert koronavirus som vaksinene muligens ikke vil virke mot.

Frykten har blant annet ført til at danskene har fått innreiseforbud i Storbritannia. Norske myndigheter ber alle som har vært i Danmark nylig om å teste seg.

40 prosent av tyskerne i faresonen

Helseminister Jens Spahn er bekymret for om sykehusene i landet vil klare å ta seg av alle de syke, hvis dagens utvikling fortsetter. Han sier at opptil 40 prosent av den tyske befolkningen er i fare på grunn av koronapandemien.

– Vi har 23 millioner tyskere over 60 år. Vi er et velstående land med sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og fedme. Alle er risikofaktorer for dette viruset, sa han til Bild.de.

En mann går ut av en kirke i Gelsenkirchen i Tyskland. Byen er en av flere tyske byer der koronasmitten stiger. Foto: Martin Meissner / AP

Portforbud i Portugal

Portugisiske myndigheter innfører portforbud om natten i de verst rammede regionene. Dermed må rundt 70 prosent av landets innbyggere holde seg innendørs fra klokka 23 til 05.

I Lisboa og andre portugisiske byer blir det innført portforbud mandag. Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

Massetesting i Slovakia

På to dager massetestet Slovakia rundt 3,6 millioner innbyggere for over en uke siden. Nå skal de teste mange av dem for andre gang. Slovakia er det første større landet i verden som gjennomfører nasjonal testing. Før har europeiske stater som Luxembourg og Monaco varslet massetesting av innbyggerne sine.

Koronatesting i Zilina i Slovakia. Foto: Radovan Stoklasa / Reuters

En million smittede briter

Britene er midt i sin andre runde med nedstengning. Det ble innført etter at landet passerte én million smittede. Statsminister Boris Johnson sa det var nødvendig for å hindre at landets sykehus skulle bli overbelastet.

De strenge tiltakene varer ut november.

Soldater hjelper på sykehus i Sveits

Antall sykehusinnleggelser øker i Sveits. Mandag sender myndighetene 200 reservister til sykehus i Genève-regionen for å avhjelpe situasjonen der, melder sveitsisk radio.

Noe nedgang i Spania..

Både i Catalonia og Madrid ser man en nedgang i smittetallene, etter en uke med dårlige nyheter. Men fremdeles er mange innlagt på sykehus, skriver El Pais.

..og noe nedgang i Belgia

I Belgia har det vært en reduksjon smittetallene, selv om landet fortsatt er blant Europas aller hardest rammede. 8. november ble det registrert 6124 nye smittede, mot 23.921 den 30. oktober.