Nå er det helt slutt for den ikoniske «bobla»

Når den siste bilen ruller ut av fabrikken i Puebla i Mexico i dag, er det foreløpig helt slutt for kjøretøyet som har fått ikonstatus i løpet av de siste åtte tiårene.

Den klassiske «bobla», eller VW Type 1, ble utviklet i 1938, men produksjonen av denne ble stanset i 2003. I 1998 lanserte VW en moderne versjon, «New Beetle», som ble oppgradert til en tredje generasjon i 2012.

Men nå er det slutt også for den moderne versjonen.

Den tyske bilgiganten ønsker å satse på elbiler og større familiebiler, og da er det ikke lenger plass til den en gang så populære bilen.

Den klassiske «bobla», eller VW Type 1, var en av verdens mest populære biler på 1960-tallet. Her fra en promotering i 1968. Foto: Ap

LES OGSÅ: Bilhistorie slutt etter 63 år

Over 20 millioner solgte eksemplarer

Ideen bak den lille bilen stammet fra Adolf Hitler og tanken var at den skulle være tilgjengelig for alle i en tid da det var luksus å eie bil i Tyskland. Det skulle være folkets bil, derav navnet Volkswagen.

Den ble dermed utviklet i Nazi-Tyskland, og etter krigen ble den et symbol på Vest-Tysklands økonomiske renessanse og et varemerke gjenkjent og solgt over hele verden.

I løpet av 1960-tallet ble den en av verdens mest populære biler, og representerte datidens motkultur i USA.

Over 21,5 millioner eksemplarer av den klassiske «bobla» ble produsert opp gjennom årene, noe som er en rekord uten sidestykke i bilhistorien.

– Det er umulig å si hvor Volkswagen ville vært i dag uten «bobla», sier sjefen for Volkswagen i USA, Scott Keogh, i en uttalelse, ifølge CNN.

– Bilen har vist frem vårt selskaps evne til å plassere runde knagger inn i de firkantede hullene til bilindustrien. Selv om dens tid er ved en ende, vil den rollen bilen har spilt i utviklingen av vårt varemerke alltid bli satt pris på.

Kjærligheten for «bobla» har vedvart lengst i Mexico. Denne grønnhvite «bobla» var å se overalt i Mexico by frem til 2012, da regjeringen i landet beste at drosjeløyve ikke lenger skulle utstedes til disse bilene. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Mexico som siste bastion

Salget av den klassiske «bobla» stanset opp i Norge i 1978 og i USA i 1979, men produksjonen fortsatte i Brasil fram til 1996 og i Mexico fram til 2003. I sistnevnte land fortsatte produksjonen ikke minst takket være etterspørselen fra drosjesjåførene i Mexico by.

Grønne og hvite taxi-bobler var lenge en kjent del av bybildet i den hektiske meksikanske hovedstaden, frem til landets regjering i 2012 bestemte at bilene ikke lenger var skikket til å være taxier.

Dermed er det også slutt på en era for Mexico da Volkswagen-fabrikken i Puebla siden 1996 har vært den eneste i verden som fortsatt produserte den klassiske «bobla» og fra 2003 den nye modellen.

Den siste modellen som ruller ut av fabrikken i Puebla skal rett på museum etter en seremoni som markerer slutten på produksjonen.