Nå er det fem vaksiner på den norske menyen

De to vaksinene som nå blir satt i norske armer er nesten blåkopier av hverandre. De er fra selskapene Moderna og Biontech/Pfizer. Fredag ettermiddag ble en tredje vaksine godkjent for bruk i EU, og i løpet av det siste døgnet har to vaksineprodusenter til kommet med resultatene fra sine forsøk.

Alle fem produsenter har avtaler med EU om levering, så de ligger an til å bli brukt her i Norge.

Biontech/Pfizer

Det ble tidlig klart at vaksinen fra tyske Biontech og amerikanske Pfizer lå an til å bli den første som kom til å bli tilbudt en nordmann. Det skjedde også. 67 år gamle Svein Andersen ble historisk søndag 27. desember.

Det var også et annet stykke historie som ble skrevet den dagen. Andersen ble ikke bare den første i landet som fikk vaksine mot covid-19, han ble den første i landet som fikk en vaksine basert på mRNA-teknologien. Denne teknologien brukes også i den neste vaksinen som ble godkjent for bruk i Norge.

Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg forklarer hvordan de nye vaksinene mot covid-19 fungerer.

Moderna

Vaksinen fra det amerikanske selskapet Moderna ble for første gang brukt i Norge da 75 år gamle Roger Walter Holland fikk den 15. januar. Vaksinen er utviklet i samarbeid med amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Instituttet ledes av den ikke ukjente Anthony Fauci.

Vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna er nesten helt like. Den aktive dosen i Moderna-vaksinen er litt høyere, og det noen forskjeller i fettkulene de leveres i. De fungerer på samme måte: Inne i en beskyttet kapsel ligger det kopier av kroppens egne biologisk koder. Disse kodene forteller cellene dine å lage kopier av tappene som står ut av koronaviruset. Immunforsvaret oppdager disse tappene og reagerer som om det ekte koronaviruset har kommet.

AstraZeneca, her vist frem av statsminister Boris Johnson, er nå godkjent for alle over 18 år. Foto: Paul Ellis / AFP

AstraZeneca

Vaksinen fra det britisk/svenske selskapet AstraZeneca ble godkjent av EU fredag 29. januar. Vaksinen er utviklet av britiske Oxford University som tidlig gikk i partnerskap med AstraZeneca for å få til utprøving og produksjon. Det er ventet at den første nordmannen vil få denne vaksinen i andre halvdel av februar.

Den er ikke like effektiv til å forhindre covid-19 som de to mRNA vaksinene som allerede er tatt i bruk. De beskytter nesten alle mot selv milde former for covid-19. Der de to er omtrent lik med vaksinen fra AstraZeneca, er i evnen til å beskytte deg mot så alvorlig sykdom at du havner på sykehus eller mister livet.

Vaksinen fra AstraZenica bruker virus til å beskytte deg. Teknologien er den samme som i én av de to neste vaksinene som ligger an til å bli godkjent for bruk i Norge.

Janssen Pharmaceuticals har en vaksinen som ligner mye på den fra AstraZeneca, men også på den russiske Sputnik V. Janssen gikk i partnerskap med Johnson & Johnson for å få vaksinen testet ut og produsert i stor skala. Foto: Cheryl Gerber / AP

Johnson & Johnson

Den amerikanske giganten Johnson & Johnson presenterte resultatene fra sin såkalte fase tre undersøkelse fredag 29. januar. Ifølge data slik de er offentligjort av Johnson & Johnson, så er vaksinen 85 prosent effektiv i å beskytte deg mot alvorlig og kritisk sykdom.

Vaksinen fra Johnson & Johnson blir også gitt i én dose, så den er enklere å bruke.

Vaksinen er utviklet av Janssen Pharmaceuticals og er basert på adenovirus. Det er også vaksinen fra AstraZeneca. Adenovirus gir milde forkjølelsessymptomer, men utgavene som er i vaksinene er endret slik at de ikke kan formere seg i kroppen din og gi sykdom.

Adenovirusene har med seg byggetegningene til spissene på koronaviruset. Når disse vaksinevirusene kommer inn i cellene i kroppen din, forteller byggetegningene cellene at de skal lage kopier av spissene. Disse spissene havner på utsiden av cellene slik at immunforsvaret oppdager dem.

Disse vaksinene fungerer derfor mer eller mindre likt som mRNA-vaksinene. De bruker kroppen din til å lage det som immunforsvaret reagerer på. Det gjør ikke den femte vaksinen som ligger an til å bli brukt i Norge.

Vaksinen fra Novavax kan virke som den rare fetteren i vaksinefamilien, men den er faktisk basert på den mest velprøvde teknologien. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Novavax

Novavax har satset på noe som kalles sub-enhet-vaksine. De presenterte resultatene fra fase tre på torsdag 28. januar. Vaksinen ser ut til å være særdeles god til å beskytte deg mot det som kalles symptomatisk covid-19. Det vil si beskytte deg mot symptomer og sykdom.

Vaksinen fungerer meget godt mot de vanlige koronavirusene og mot virusvarianten som er i utbruddet i Nordre Follo, men ikke like godt mot varianten som kommer fra Sør-Afrika.

Vaksinen er ikke lik noen andre av dem som ligger an til å bli brukt i Norge. Den består av en kunstig partikkel som har fått klistret på seg piggene fra koronaviruset. I tillegg har den ekstrakt fra en plante som gjør at immunforsvaret ditt reagerer bedre. Teknologien er brukt i blant annet influensavaksinen som flere hundre tusen nordmenn får hvert år.

Vaksinen fra Novavax og den fra Johnson & Johnson kan bli tatt i bruk i Norge fra april dersom de blir godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene.